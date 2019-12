Notre atmosphère et l'absorption du rayonnement infrarouge

Niveau intermédiaire

Du point de vue des échanges d'énergie de la planète, la différence essentielle réside dans le fait que l'atmosphère est composée de gaz qui absorbent et émettent le rayonnement de façon sélective à des longueurs d'onde bien précises alors que le verre est complètement opaque au rayonnement infrarouge.

L'absorption du rayonnement infrarouge par le gaz

L'atmosphère n'est pas un absorbant aussi efficace que ne l'est le verre. Ce sont les gaz dont les molécules comportent au moins trois atomes qui ont la propriété d'absorber le rayonnement infrarouge mais ils le font de façon sélective. L'atmosphère n'est donc pas totalement opaque. C'est la première grosse différence avec le verre. La deuxième, c'est que l'air peut bouger et transporter de la chaleur depuis la surface vers le haut, c'est la convection.

Si l'atmosphère était complètement transparente, un spectroradiomètre embarqué sur un satellite observerait l'émission de la surface dont la dépendance spectrale serait exactement celle d'un corps noir et correspondrait donc à la fonction de Planck. Comme on l'a vu page 4, cette température serait proche de 260 K.

Températures de l'atmosphère et température de brillance

Sur la figure ci-dessus, en restant sur cette hypothèse d'une atmosphère transparente, on observerait donc la courbe régulière marquée 260 K (sur l'image du haut). Avec une atmosphère réellement équivalente à une couche de verre, on observerait la même courbe puisque ce serait la couche de verre qui serait à cette température. En réalité, on obtient une courbe plus complexe, comme si la température de la couche de verre équivalente variait en fonction de la longueur d'onde.

En fait, c'est bien cela qui se passe : vers 10 micromètres (µm) par exemple, les photons qui atteignent l'instrument proviennent essentiellement de la surface dont la température est ici voisine de 290 K, vers 7 µm ils proviennent d'une altitude où la température est voisine de 260 K, dans la bande d'absorption du CO 2 , vers 15 µm, ils proviennent de niveaux plus froids encore et donc plus élevés. Ce sont ces températures qu'on appelle les températures de brillance.

La fenêtre atmosphérique

Vers 10 µm, la transmission de l'atmosphère est importante, voisine ici de 90 %. C'est la région de « la fenêtre atmosphérique ». cette région permet de mesurer la température de la surface depuis satellite. Vers 15 µm, au contraire, aucun photon ne peut traverser toute l'atmosphère sans être absorbé. Ceux que l'on observe proviennent donc d'altitudes plus élevées. En fait dans les régions de très forte absorption, ils proviennent de la stratosphère. C'est ainsi qu'on peut déterminer le profil de température de l'atmosphère depuis un satellite. Cette méthode est utilisée quotidiennement, des milliers de fois par jour et a permis d'améliorer considérablement les prévisions météorologiques.