La Nuit des étoiles sous le signe des terres habitables

La Nuit des étoiles 2017 se déroulera ce weekend, du 28 au 30 juillet. Elle aura pour fil conducteur les « terres habitables ». De nombreuses manifestations (conférences, observation du ciel étoilé) sont organisées partout en France. Partez à la découverte du ciel de l'été.

Cette année, la Nuit des étoiles aura lieu partout en France (et même au-delà) au cours du weekend du 28, 29 et 30 juillet. Au programme de la manifestation, toujours, des planétariums, des stages, des ateliers de découverte du ciel (aussi bien pour les petits que pour les grands), des conférences, et, bien sûr, une fois la nuit venue, des observations au télescope (certains proposent aussi en journée d'admirer le Soleil avec un équipement adéquat). Pour trouver une manifestation près de chez vous, rendez-vous sur le site de l’AFA (Association française d'astronomie).

À noter que les dates de la Nuit des étoiles 2017 ne coïncident pas avec le pic d'activité de la pluie d'étoiles filantes des Perséides, la plus célèbre de l'année. Quelques-unes sont certes visibles au cours de la nuit, et ce depuis le 17 juillet, mais c'est entre les 12 et 13 août que les chances d'en observer plus de 100 par heure sont maximales.

Michel Viso, responsable de l'exobiologie au Cnes, nous parle des « terres habitables » et des méthodes pour les détecter. © Cnes

Une Nuit des étoiles sur le thème des « terres habitables »

Pour le cru 2017, le thème choisi est « terres habitables ». « Terres » au pluriel car, en effet, en dehors de notre maison que l'humanité a surnommée « la Planète bleue », il existe une pluralité d'autres mondes « potentiellement habitables » dans la galaxie que nous découvrons à peine. En l'espace de deux décennies, nous avons déjà détecté une vingtaine de ces exoplanètes : leur taille est similaire à celle de la Terre et elles gravitent autour de leur soleil dans la zone tempérée (la zone habitable). Mais les chasseurs d'exoplanètes estiment qu'elles sont probablement des centaines de millions dans toute la Voie lactée. Ce qui, naturellement, nous fait nous poser la question suivante : sommes-nous seuls dans l'univers ?

Durant les débats et rencontres organisés ces trois jours partout en France métropolitaine et outre-mer, les intervenants s'interrogeront sur l'habitabilité (comment la définir ?) au miroir de notre petite planète, « oasis fragile » dans l'océan interstellaire. Ils évoqueront les autres spots habitables du Système solaire (Mars, Europe, Encelade...) et présenteront, pour certains, les différentes exoterres découvertes, évoquant par ailleurs les moyens pour les débusquer et aussi ce que nous pourrions y observer. Bonne balade sous les étoiles !

En 2015, une Nuit des étoiles sous le signe du climat et des atmosphères planétaires

Article de Xavier Demeersman publié le 6 août 2015

Pour la Nuit des étoiles, une fête qui s'étend du 7 au 9 août, les astronomes amateurs seront au rendez-vous pour faire découvrir le ciel dans leurs instruments. Cherchez donc le club de bénévoles le plus proche de chez vous ! Les professionnels sont aussi mobilisés pour cette 25e édition. En lien avec l'association Humanité et biodiversité, des manifestations se dérouleront autour du thème « Climat, biodiversité et atmosphères planétaires ». C'est que l'on fête aussi le superbe survol de Pluton par New Horizons, la mission Rosetta autour de sa comète et le 20e anniversaire de la découverte de la première exoplanète.

La vingt-cinquième édition des Nuits des étoiles organisée par l'Afa (Association française d'astronomie) se déroulera ce weekend du 7, 8 et 9 août 2015. Cette année, en partenariat avec l'association Humanité et biodiversité, dont Hubert Reeves est le président d'honneur, plus de 416 manifestations auront lieu dans 285 sites différents, partout en France (voir carte), sur le thème « Climat, biodiversité et atmosphères planétaires ». À cette occasion, la manifestation des Nuits des étoiles a obtenu le label COP 21 pour son engagement dans la lutte contre les bouleversements climatiques. Un sujet brulant qui sera au centre des préoccupations des décideurs de toute la Planète, à Paris, en décembre prochain, pour la 21e Conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

Plusieurs conférences et débats seront organisés sur ce thème astronomique relatif à l'atmosphère terrestre, aux gaz à effet de serre, à l'écosystème et à la biodiversité en péril de plus en plus menacée ces dernières décennies. Puisque nous fêtons cette année les 20 ans de la découverte de la première exoplanète (Pegasi 51b par Michel Mayor et Didier Quéloz), et en écho à notre biosphère, il sera question de l'atmosphère planétaire et, bien sûr, des possibilités de vie ailleurs ou pas. Nul doute que Kepler-452b, la dernière exoterre potentiellement habitable détectée, ou encore le système Gliese 892, à seulement 21 années-lumière de nous, seront au cœur des conversations.

Pas question d'oublier Pluton et Charon, survolés le 14 juillet dernier par la sonde New Horizons. Tous deux aussi arborent des atmosphères, témoins de leur activité en surface. La comète Tchouri dont l'atmosphère, la coma, n'a de cesse de s'étoffer à quelque jours de son périhélie (le 13 août à 186 millions de kilomètres du Soleil) sera également de la partie. Les derniers résultats de Rosetta et Philae seront abordés.







L’atmosphère de la Terre et celles d’autres mondes comme ici la planète naine Pluton, photographiée le 14 juillet 2015 par la sonde New Horizons, sont à l’honneur pour la 25e édition des Nuits des étoiles. © Nasa, JHUAPL, SwRI

Découvrir le ciel d’été

Comme chaque année, le grand public pourra profiter des douces nuits claires du milieu de l'été pour faire connaissance avec le ciel étoilé (voir Le ciel du mois d'août) et observer dans les instruments des associations et astronomes amateurs bénévoles aux quatre coins de la France et de l'Europe de nombreux objets célestes. Notamment Saturne, la galaxie d'Andromède, de nombreuses étoiles doubles ou encore des grappes d'étoiles ou des nébuleuses tapies dans la Voie lactée... Le tout saupoudré d'étoiles filantes.

Le pic d'activité des traditionnelles Perséides est attendu dans la nuit du 12 au 13 août. Après un début autour du 17 juillet, avec un radiant dans la constellation de Cassiopée (au-dessus de l'horizon nord-est), l'essaim météoritique se décale peu à peu en août vers Persée. Lorsque la Terre reçoit un maximum de ces poussières éjectées par la comète 109P/Swift-Tuttle (période orbitale de 134,6 ans), la plupart d'entre elles semblent provenir de cette direction du ciel.

Dans son Guide du Ciel, Guillaume Cannat, qui rapporte les prévisions de l'éminent spécialiste Jérémie Vaubaillion, estime que le 12 août, vers 18 h 39 TU (il sera 20 h 39 en France métropolitaine), notre planète pourrait passer à quelque 80.000 km de la veine de poussière laissée lors du passage de la comète en 1862. Mais il n'y a aucune certitude. Aussi, pour espérer voir un maximum de ces débris cométaires pénétrer dans notre atmosphère, à une vitesse moyenne de 59 km/s, il est préférable de rester de longues heures étendu dehors à scruter le firmament, le plus loin possible de toute source de pollution lumineuse. Nous avons la chance, de surcroit, que la Lune soit absente cette nuit-là ; sa luminosité ne nous gênera pas.







Observation d'objets célestes qui peuplent les nuits d’été à travers les télescopes et lunettes d’une association d’astronomie, dans le cadre des Nuits des étoiles. © Afa

Les conférences des Nuits des étoiles

Trois conférences de grands chercheurs sont à découvrir sur le thème « Climats et atmosphères planétaires » :

Humanité et biodiversité, le Cnes, le CEA, le CNRS-INSU, Airbus Defence and Space, l'Ademe, le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie se sont associés à l'occasion de cette 25e édition des Nuits des étoiles.