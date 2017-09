Nuit des Étoiles : 10 applis pour mieux admirer le ciel (MAJ)

L'été, mais aussi toute l'année, il est très agréable de sortir dehors faire connaissance avec le ciel étoilé peuplé de constellations. Le plus loin possible de la pollution lumineuse, bien sûr. Futura-Sciences vous propose une sélection des applications pour smartphones et tablettes (iOS et Android) qui vous feront aimer et (re-)découvrir l'astronomie en mettant le ciel dans votre poche (ou votre sac). Avec la sortie d'iOS 11, des applications ajoutent la réalité augmentée. Parcourez le cosmos en quelques glissements de doigts.

L'été est une période propice à la découverte du ciel étoilé. Les soirées sont douces, il est agréable de tarder dehors, seul, en famille ou avec des amis, de tourner les yeux vers le ciel clair, plus ou moins tapissé d'étoiles selon notre proximité ou non de sources de pollution lumineuse. De temps à autre, une étoile filante fend l'obscurité et suscite l'émerveillement chez tous ceux qui l'ont aperçu.

Il arrive aussi qu'un astre plus brillant que les autres attire l'attention et intrigue par sa couleur, ou encore qu'un point lumineux en mouvement interroge... Mais quelle est donc cette étoile ? Mais au fait, où se trouvent la Grande Ourse et la Petite Ourse ? Pourquoi y a-t-il des étoiles qui scintillent plus que d'autres et de plus rouges que les autres ? Qu'est-ce donc que cette longue trace blanchâtre qui traverse tout le ciel, du nord au sud ?, Y a-t-il des satellites artificiels visibles ?, etc.

Le ciel dans la poche

La bonne vieille carte du ciel cartonnée ou plastifiée peut bien sûr aider à se repérer dans cet apparent désordre céleste. Mais les smartphones et autres tablettes tactiles savent aussi faire revivre le ciel de nos ancêtres. Et plus encore. En quelques mouvements de doigts, en effet, vous découvrez le ciel devant vous, selon votre position, et cela dans la longueur d'onde de votre choix : visible, infrarouge, rayonnement X, etc. En effleurant chaque étoile, vous disposez instantanément d'informations sur leurs levers et couchers, distances, magnitudes, caractéristiques physiques, etc.

Certaines applications comme Starmap ou Solarwalk vous proposent d'animer le Système solaire en quelques touchers, de voyager dans la Galaxie et toutes ses voisines... Tout aussi captivant et amusant : avec Exoplanet, on peut deviser virtuellement chacun des systèmes planétaires connus, tout savoir (ou presque) sur eux.

Plusieurs applications, comme ISS detector, Sputnik ou SatelliteSafari alertent du prochain passage de la Station spatiale internationale (ISS) et plein d'autres satellites...

Une condition sine qua non pour profiter au maximum des belles nuits étoilées (été comme hiver) : s'échapper des grandes agglomérations urbaines, se retirer dans des lieux avec un horizon dégagé et prévoir des vêtements chauds... Il existe même pour cela des atlas de la pollution lumineuse (Dark Sky). Enfin, pour toutes celles et ceux qui ont un instrument d’observation (jumelles, lunettes, télescopes), il existe bien sûr de très bonnes cartes interactives de la Lune (Moon Globe HD), de Mars et des atlas du ciel beaucoup plus documentés qui intéresseront davantage les astronomes amateurs (débutants ou confirmés) : SkySafari Pro ou Redshift, leurs sélections d'objets célestes à observer sont très riches.

Cette sélection non exhaustive peut évoluer d'année en année, au fil des mises à jour et des nouveautés. À vous de la compléter...

À noter qu'en septembre 2017, avec l'arrivée d'iOS 11, SkyGuide et NightSky ont ajouté la réalité augmentée, rendant l'expérience toujours plus amusante et pédagogique.

Capture d’écrans de l’app Exoplanet. Découvrez les systèmes extrasolaires qui nous entourent. © Hanno Rein

Nos applications préférées pour bien commencer

Dans la galaxie iOS :

Sky Guide (1,99 euro - iOS - Fifth Star Labs LLC ) - avec réalité augmentée : C'est une des plus belles applications qui soit pour faire connaissance avec le ciel étoilé. Elle sort du lot indéniablement pour son esthétique très soignée, à la fois sobre et élégante (très beau rendu des constellations , dans un style antique, superposé à une superbe vue de la Voie lactée ) et aussi pour sa simplicité d'utilisation (très intuitive) et l'accès aux informations complémentaires très ergonomique. Un « Apple Design Awards » très mérité lui fut décerné en 2014. L'application existe en version iPhone/iPad et aussi pour Apple Watch (lever-coucher du Soleil , passages de l'ISS, etc.).

Dans la galaxie Android :

Google Sky Map (gratuit - Android - Google ) : Simplissime et très efficace, Sky Map affiche la portion de ciel se trouvant derrière l'écran tenu à bout de bras. Si le compas, le GPS et les accéléromètres fonctionnent bien, on peut ainsi balayer la voûte céleste et découvrir le nom des étoiles, des planètes et des galaxies au-dessus de sa tête. Quelques filtres permettent de sélectionner les astres affichés.







ISS Detector est un système d'alerte pour prévenir du passage de la Station spatiale internationale mais aussi d'autres objets remarquables, comme les planètes visibles à l'œil nu ou les flaches Iridium. © RunaR