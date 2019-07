Une vague de chaleur cuit les moules dans leur coquille en Californie

La canicule de juin n'a pas touché que l'Europe : à Bodega Bay, au nord de San Francisco (Californie), il a fait jusqu'à 30 °C ces derniers jours. Mais la chaleur a été encore plus pénible pour les moules accrochées aux rochers : celles-ci ont connu des températures supérieures à 37°C, grillant littéralement dans leur coquille. Des dizaines de milliers de moules mortes, coquille ouverte et chair brûlée ont été retrouvées sur des centaines de mètres le long de la côte. « C'est la pire hécatombe de moules que j'ai jamais vue depuis 15 ans », s'alarme Jackie Sones, coordonnatrice de la recherche de la réserve marine de Bodega Bay. La scientifique, qui a posté des photos du désastre sur son blog, affirme avoir reçu des signalements de plusieurs cas similaires sur d'autres plages jusqu'à plus de 225 km de distance.

Les recherches sur l'impact du réchauffement sur la vie marine se sont jusqu'ici principalement concentrées sur la hausse de la température de l'eau et les effets de l'acidification. Le blanchissement du corail a ainsi quintuplé depuis 1980 et on estime que le nombre de poissons et de coquillages pourrait diminuer de 35 % d’ici 2100 dans certaines régions. Les moules risquent de leur côté de connaître de plus en plus d'épisodes de mortalité de masse, car les vagues de chaleur surviennent plus tôt, alors que les marées sont encore basses, ce qui les expose au dessèchement.