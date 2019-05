L’Appartement du futur : 500 m² de high-tech pour expérimenter la maison intelligente

Envie de découvrir toutes les possibilités qu'offre une « smart home » ? Le groupe Fnac Darty a créé un appartement pilote de 500 m² en plein cœur de Paris dans lequel vous pouvez découvrir et tester gratuitement des dizaines d'appareils connectés (enceintes, électroménager, caméras...) à travers des scénarios d'usage réels.

« Smart home » ou maison intelligente, ce terme générique, que l'on entend et voit désormais partout, recouvre des réalités parfois très différentes et souvent encore obscures pour bon nombre d'entre nous. Bien sûr, tout le monde a entendu parler de l’éclairage, des caméras de surveillance, des thermostats connectés et des enceintes à commande vocale. Mais il existe une multitude d'autres appareils électroniques domestiques « intelligents ».

Pris individuellement, ils accomplissent des tâches spécifiques : gérer l’ambiance lumineuse, la température, aspirer le sol, détecter une présence... C'est bien, mais il y a plus intéressant encore. En effet, c'est lorsqu'ils sont combinés entre eux que les équipements connectés démultiplient les possibilités et changent notre quotidien. Problème, rares sont les occasions de les voir fonctionner et interagir en conditions réelles pour expérimenter ce que peut-être vraiment une maison intelligente. C'est pourquoi l'initiative que propose le groupe Fnac Darty est une excellente opportunité.





Quinze pièces, quinze expériences

Si vous êtes sur Paris entre le 10 et le 24 mai, vous pourrez aller visiter l’Appartement du futur. Situé au 10, rue Charlot, dans le troisième arrondissement de la capitale, il s'agit d'un vaste appartement de 500 m² qui vous propose de découvrir et expérimenter tous les usages que peut offrir une smart home. Et c'est totalement gratuit ! Pas moins de quinze pièces (cuisine, chambres, salon, salle de bains, salle à manger, salle de home-cinéma, bureau, buanderie...) vous attendent à travers un parcours scénarisé. Muni d'une montre connectée, vous pourrez vous immerger au cœur des technologies et des usages qu'elles induisent.

Chaque pièce de l'Appartement du futur met en scène les appareils électroniques que l'on retrouve dans les enseignes Darty et Fnac. Une occasion unique de découvrir leur fonctionnement, leur utilité et de savoir exactement ce que ces technologies peuvent apporter à votre quotidien. Dans le séjour, vous verrez comment le canapé connecté Miliboo (présenté pour la première fois en France) peut changer votre expérience télévisuelle avec son assise interactive vibrante, ses haut-parleurs intégrés et un amplificateur de son. Vous aurez aussi tout loisir d'essayer les modèles d'enceintes connectées des marques présentes à la Fnac et chez Darty pour piloter l’éclairage à la voix, lancer la lecture de musique, contrôler le téléviseur, ou commander des appareils branchés aux prises connectées et bien d'autres choses encore.

Des ateliers pour les enfants

Dans la cuisine et la buanderie, machine à laver, sèche-linge, lave-vaisselle, machine à café, robot, grille-pain et autres four connectés vous feront vivre les tâches ménagères sous un angle plus convivial et pratique. Dans la salle de bain, les miroirs connectés de la marque française Careos vous prodigueront des conseils beauté (coupe de cheveu, suivi des grains de beauté, de la prise de poids...).

Et n'hésitez pas à venir avec vos enfants qui vont adorer les deux chambres high-tech où il sera question de jeux vidéo, de réalité virtuelle et de robotique... Les mercredi 15 et 22 mai après-midi, de 14 h à 17 h, sont également prévus des ateliers où les enfants pourront tester le nouveau jeu de réalité augmentée Lego « Hidden Side Attrapez les fantômes » ainsi que le circuit à billes GavriTrax de Ravensburger.

Bref, si les technologies autour de la maison connectées vous attirent, l'Appartement du futur est une occasion unique de les découvrir de plus près !

