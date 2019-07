Nokia sort un téléphone à... 13 euros !

Nokia lance deux nouveaux mobiles à petits prix reprenant le design du 3310. L'entrée de gamme, le Nokia 105, est vendue 13 euros. Un tarif qui interpelle.

Après avoir ressorti une version modernisée du célèbre 3310, Nokia lance une nouvelle gamme de mobiles reprenant son esthétique trapue et tout en rondeur. L'entrée de gamme, le Nokia 105 surprend par son tarif inédit de 13 euros. À ce prix, il ne s'agit véritablement pas d'un smartphone. Dans la robuste coque en polycarbonate, on ne s'attend pas non plus à un nombre pléthorique de fonctionnalités, mais le mobile n'est pas non plus dénué d'atouts.

L'appareil est équipé d'un écran couleur de 1,77 pouce qui n'est pas tactile, il est doté d'un clavier mécanique classique à touches numériques. Le Nokia 105 est dépourvu d'appareil photo, mais dispose d'un flash à LED en guise de torche. Pas d'Android ou d'OS, propres aux smartphones non plus, le mobile est animé par l'OS maison Series 30+. Il est capable de lire les formats de vidéo, photo et audio les plus courants, mais ne dispose pas des applications les plus communes. Il faudra se contenter du fameux jeu Snake et de six autres jeux de l'éditeur Gameloft (Tetris, Sky Gift, Airstrike, Nitro Racing, Ninja UP! et Danger Dash).

Un téléphone de secours

Le mobile ne dispose que d'une capacité de stockage de 4 Mo, soit le nécessaire pour mémoriser plus de 2.000 contacts et 500 SMS. Côté autonomie, il est imbattable avec près de 26 jours d'autonomie en veille et près de 15 heures en conversation, car vous l'aurez compris, le Nokia 105 est surtout fait pour accomplir la première mission d'un téléphone : ... téléphoner ! Il peut même accueillir deux cartes SIM, comme la plupart de ses confrères smartphones. Enfin, en bonus, le mobile peut recevoir la radio FM et il se recharge à partir d'un câble USB classique. Décliné en bleu, rose et noir, le Nokia 105 sera commercialisé en août. Les 13 euros qu'il coûte présentent un bon investissement en cas de perte ou de panne de téléphone.

En plus de ce modèle à tout petit prix, Nokia propose aussi le Nokia 220. Reprenant le même aspect que le 105 et la plupart de ses attributs, il dispose en plus de la 4G pour surfer via son navigateur Opera. Son prix décolle à 39 euros.

