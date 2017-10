Ondes gravitationnelles : grande première avec l'observation d'une fusion d'étoiles à neutrons

Spectaculaire révélation venue de Ligo, de Virgo, de l'ESA et de l'ESO : des ondes gravitationnelles détectées le 17 août 2017 provenaient de la fusion d'étoiles à neutrons, et non de trous noirs. Mieux : l'évènement a été repéré aussi par 70 instruments, spatiaux et terrestres, dans le visible, l'infrarouge et le domaine gamma, ce qui en fait une observation « multimessagers ». Au passage, il confirme que ce genre de collision est bien à l'origine des énigmatiques « sursauts gamma courts ». La découverte ouvre une nouvelle ère : celle de l'astronomie gravitationnelle couplée au travail d'instruments classiques. Et pourquoi pas aussi à la détection de neutrinos ?

Ce qu'il faut retenir Dans la zone du ciel d'où provenaient les ondes gravitationnelles detéctées par Ligo et Virgo le 17 août dernier, des instruments du monde entier ont identifié une source d'ondes électromagnétiques, dans le visible notamment, située dans la galaxie NGC 4993, à 130 millions d'années-lumière.

L'évènement est important sur le plan technique car deux signaux, issus du même phénomène mais de natures différentes (ondes gravitationnelles et ondes électromagnétiques), ont été observés.

Scientifiquement, il confirme que les sursauts gamma courts (ou au moins certains d'entre eux) sont bien engendrés par des fusions d'étoiles à neutrons, que les « kilonovae » existent et que là se trouve la source d'atomes lourds comme l'or ou le platine.

La nouvelle était tellement extraordinaire que l'astrophysicien J. Craig Wheeler, de l'université du Texas à Austin (là où enseignait la regrettée Cécile DeWitt-Morette), n'avait pas pu tenir sa langue le 18 août 2017 sur Twitter. Non seulement les détecteurs d'ondes gravitationelles Ligo et Virgo avaient vu une nouvelle source mais, selon les rumeurs entendues par Wheeler, il existait en prime des observations de cet évènement dans le spectre électromagnétique. Bien que non confirmée, la nouvelle s'était rapidement propagée dans la communauté scientifique au point de donner lieu à un article dans la revue Nature. Il semblait bien que plusieurs télescopes, dont Hubble, dans le visible, ainsi que Fermi et Chandra dans les domaines gamma et X, respectivement, aient été mobilisés pour observer la galaxie NGC 4993, située à 130 millions d'années-lumière de la Voie lactée dans la constellation de l'Hydre de l'hémisphère austral.

Une chose était certaine : Chandra avait bien observé dans cette galaxie un sursaut gamma court initialement détecté par Fermi, en l'occurrence SGRB170817A, qui était survenu le 17 août 2017, comme son nom l'indique (GRB veut dire Gamma Ray Burst, donc sursaut gamma en anglais). Les astrophysiciens pensent depuis un moment que les sursauts gamma courts sont probablement des « kilonovae », des petites supernovae en quelque sorte mais générées par des collisions d'étoiles à neutrons. Or, ces collisions sont précisément les sources d'ondes gravitationnelles que l'on pensait détecter en premier avec Ligo et Virgo. En effet, bien que ces collisions soient moins puissantes en intensité que celles de trous noirs stellaires, elles sont censément plus fréquentes.

Calculs et observations convergent vers deux étoiles à neutrons

Cependant, l'annonce de la détection conjointe par Ligo et Virgo le 14 août 2017 de GW170814 (GW, pour Gravitational Wave, c'est-à-dire onde gravitationnelle), un signal provenant à nouveau d'une fusion de trous noirs stellaires mais sans contrepartie électromagnétique, semblait avoir mis fin à toutes les rumeurs. Erreur, comme le prouve aujourd'hui une salve de communiqués provenant des collaborations Ligo et Virgo mais aussi des astronomes de l'ESO et de l'ESA. Avec le VLT et Integral, ces derniers annoncent que SGRB170817A semble bel et bien accompagner une nouvelle source d'ondes gravitationnelles que les observations de Ligo et Virgo permettent de localiser dans l'espace et dans le temps avec NGC 4993.

Baptisée GW170817, elle a été détectée directement sur Terre le 17 août 2017 précisément à 14 heures 41 minutes (heure de Paris). Le signal détecté est bien trop long — une centaine de secondes — pour avoir été produit par une fusion de trous noirs (il n'aurait duré qu'une fraction de seconde). Il s'agissait nécessairement d'astres moins massifs et moins compacts, émettant moins intensément et moins rapidement de l'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles. De ce fait, l'ultime phase de rapprochement des deux objets est moins rapide, ce qui allonge d'autant la durée de forte luminosité gravitationnelle.

Là aussi, notamment grâce à des simulations numériques sur superordinateurs, il est possible de remonter de la forme de l'onde gravitationnelle aux caractéristiques des astres compacts qui l'ont produite lors d'une collision et d'une fusion. Ainsi, la catastrophe cosmique survenue dans NGC 4993 résulte de la collision de deux étoiles à neutrons contenant vraisemblablement respectivement entre 1,1 et 1,6 masse solaire.

Futura avait consacré deux articles aux étoiles à neutrons, dont un entretien avec Éric Gourgoulhon, un des grands spécialistes français. Ces objets fascinants sont des résidus possibles de l'évolution stellaire des soleils contenant plus de huit masses solaires et qui explosent en supernovae. Ces astres peuvent concentrer entre une et trois masses solaires dans une sphère de quelques dizaines de kilomètres de diamètre, riche en noyaux de fer et en neutrons. Nous renvoyons le lecteur vers ces articles pour faire connaissance plus en profondeur avec les étoiles à neutrons, dont l'étude convoque presque toute la physique et qui, en retour, fournissent un formidable laboratoire naturel de physique fondamentale.

Des explications pour les kilonovae, les sursauts gamma courts, l'or et le platine...

GW170817 et SGRB170817A sont donc les deux faces d'une même découverte aux multiples conséquences. Elle confirme déjà l'entrée dans une nouvelle ère, celle de l'astronomie gravitationnelle. Elle ouvre aussi une nouvelle phase de astronomie « multi-messagers » déjà inaugurée par la détection conjointe des photons et des neutrinos de la fameuse supernova de 1987. On peut penser que dans un avenir rapproché, par exemple à l'occasion d'une collision similaire d'étoiles à neutrons ou de l'explosion d'une supernova donnant un trou noir dans la Voie lactée, trois messagers pourront être combinés : les ondes gravitationnelles, les ondes électromagnétiques et les neutrinos. Qui sait quelles percées révolutionnaires en physique et en astrophysique pourraient en découler ?

Pour l'heure, et pour la première fois, nous avons une preuve solide de l'existence des kilonovae et surtout du fait qu'au moins certains sursauts gamma courts sont bien des collisions d'étoiles à neutrons. Cela accrédite donc un scénario proposé pour rendre compte d'une énigme de l'astrophysique nucléaire, celles des abondances de noyaux d'or et de platine difficiles à expliquer par la seule évolution cosmochimique des éléments lourds dans les galaxies basée sur les supernovae. Ces noyaux proviendraient bien de l'addition rapide de neutrons dans des noyaux de plus en plus lourds à partir des noyaux de fer, donnant parfois des protons par désintégration bêta.

Une dizaine de publications va accompagner cette découverte, donnant la mesure de la justesse de l'attribution du prix Nobel de physique 2017 aux physiciens états-uniens Rainer Weiss, Kip S. Thorne et Barry C. Barish et dont il serait étonnant qu'elles ne contribuent pas à l'attribution du prix pour 2018 aux Français Alain Brillet et Thibault Damour.

