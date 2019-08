Un garçon de 7 ans se fait retirer 526 dents

La petite souris va avoir bien du travail. À Chennai, une ville du sud-est de l'Inde, des dentistes ont retiré pas moins de 526 dents logées dans une excroissance de la mâchoire d'un jeune garçon de sept ans. Les médecins ont mis plus de deux heures à extraire la grosseur de 200 grammes et constaté avec stupéfaction qu'elle contenait 526 dents déjà formées (avec couronne, racine et émail) allant de 0,1 à 15 mm. « Le sac ressemblait à une sorte de ballon avec des petits fragments à l'intérieur », a expliqué à CNN Prathiba Ramani, qui dirige le service de pathologie buccale de l'hôpital de Saveetha à Chennai.

En 2014, un autre indien de 17 ans s'était déjà fait retirer 232 dents. Ce nouveau cas constitue donc un record absolu, dû à un odontome, une tumeur bénigne très rare. L'origine de ces tumeurs demeure assez obscure : anomalie génétique, traumatisme local pendant la période de formation des dents de lait, infection ou encore hyperactivité odontoblastique (production excessive d'émail). Prathiba Ramani évoque de son côté des « facteurs environnementaux » comme les radiations (dans le sud de l'Inde, la radioactivité due au radon atteint des niveaux très élevés). Quoi qu'il en soit, le jeune garçon se porte désormais très bien avec les 21 dents qu'il lui reste.