Le célèbre mathématicien Alan Turing figurera sur les billets de 50 livres

Le mathématicien anglais Alan Turing, célèbre pour avoir participé au décryptage des messages codés de la machine Enigma utilisée par les Allemands pendant la Seconde guerre mondiale, a été choisi pour illustrer le verso des futurs billets de 50 livres à partir de la fin de l'année 2021, a annoncé lundi le gouverneur de la Banque d'Angleterre. Il remplacera Matthew Boulton et James Watt, pères de la machine à vapeur qui a donné lieu à la Révolution industrielle et dont les visages figuraient sur les billets de 50 livres jusqu'à présent. Outre son portrait, le billet sera illustré notamment avec une formule mathématique et une photo d'un des premiers ordinateurs sur lequel Alan Turing a travaillé.

« Alan Turing était un mathématicien hors pair dont le travail a eu un énorme impact sur la façon dont nous vivons aujourd'hui, a souligné dans un communiqué Mark Carney, gouverneur de la Banque d'Angleterre. En tant que père de l'informatique et de l'intelligence artificielle, aussi bien qu'en tant que héros de guerre, les contributions d'Alan Turing ont été colossales et révolutionnaires ». Il a joué « un rôle pivot » dans le développement des premiers ordinateurs, lorsqu'il a travaillé au National Physical Laboratory, puis à l'université de Manchester. Au cours de ses recherches, il s'est questionné sur l'intelligence artificielle et a donné naissance au test de Turing. Celui-ci propose de tester l'intelligence d'une machine en la faisant converser par écrit avec un être humain.