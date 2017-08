Pluie d'étoiles filantes : observez les Perséides ce weekend !

C'est autour du 12 août que l'activité de la célèbre pluie estivale d'étoiles filantes des Perséides sera la plus intense. Certes, cette année, la Lune sera un peu gênante pour observer les météores les moins brillants mais l'essaim n'est pas avare en bolides très brillants. Un spectacle à ne pas manquer, en famille ou entre amis.

Le pic d'activité des Perséides approche. Comme chaque année, le maximum de la plus célèbre pluie d'étoiles filantes se produira au cours de la nuit du 11 au 12 août et/ou du 12 au 13 août. À quelle heure exactement ? Cela reste très difficile à prédire. Tenez-vous prêt à les observer un peu partout dans la voûte céleste.

Depuis le 17 juillet — et jusqu'au 24 août —, la Terre croise l'orbite d'un important courant de poussières laissé par la comète 109P/Swift-Tuttle dans son sillage (celle-ci passe dans les parages tous les 133 ans)... Aussi, des micrométéorites sont d'ores et déjà visibles çà et là dans le ciel nocturne depuis plusieurs jours. Mais c'est autour du 12 août, lorsque la densité de la nuée des grains cométaires sera la plus grande, que l'activité culminera vraiment. Il sera alors possible de surprendre 80 à 100 météores par heure. Ils zébreront la voûte céleste d'un trait lumineux (leur vitesse moyenne est de 60 km/s).

Des sursauts d'activité peuvent se produire, comme ce fut le cas en 2016 : le taux horaire dépassait allègrement les 150 bolides par heure, pour le plus grand plaisir des observateurs (notamment en Amérique du Nord). En 1993, quelques mois après la dernière visite de la comète au plus près du Soleil (périhélie), la pluie devint une averse exceptionnelle, riche de plus de 300 météores par heure. Le prochain retour de l'astre glacé dans notre région tempérée du Système solaire sera... en 2126. D'ici là, nul doute que bien d'autres pluies nous surprendront.







Capture d’écran de la visualisation du Système solaire et des courants de débris cométaires que la Terre croise tout au long de l’année. Le cercle bleu est l’orbite de la Terre. L’ellipse blanche et la multitude de points blancs qui l’entourent marquent le courant de poussières laissées par la comète 109P/Swift-Tuttle. © meteorshowers.org, Ian Webster

Des bolides qui enflamment le ciel

Cette année, il faudra composer avec la Lune aux trois quarts pleine (gibbeuse décroissante). Son éclat réduira en effet les chances de voir un grand nombre d'étoiles filantes, surtout les plus faibles et les plus furtives. Il faudra, pour ainsi dire, diviser par deux le taux horaire habituel. « Au lieu de 80 à 100, il y en aura entre 40 et 50 par heure, estime Bill Cooke, spécialiste des essaims météoritiques à la Nasa et interrogé par Space.com. La bonne nouvelle, rappelle-t-il, est que les Perséides sont riches en bolides [les Anglo-Saxons disent « boules de feu », fireballs, NDLR] ».

Des bolides, vous en avez peut-être déjà aperçu du coin de l'œil ces derniers soirs. Ce sont des débris de comètes un peu plus gros que la moyenne qui, en pénétrant dans l'atmosphère terrestre, deviennent plus brillants que Vénus et laissent des traînées pouvant persister quelques instants. Plusieurs ont été photographiés depuis l'espace.







Carte de la pollution lumineuse en France. Plus c’est rouge, rose ou blanc, plus c’est à fuir pour observer le ciel. Plus c’est bleu, plus le ciel sera sombre. Voir carte détaillée ici. © Avex

Où et comment bien observer les Perséides ?

La Lune accompagnera donc votre immersion dans le ciel nocturne à l'affût des étoiles filantes. Inutile de rajouter des lumières artificielles qui réduiront encore davantage la visibilité des Perséides. C'est pourquoi, préférez des sites à l'horizon bien dégagé et en retrait de toute pollution lumineuse. Du moins, le plus possible. Un bel environnement ajoutera en effet de la magie à votre observation patiente, en compagnie des constellations. Pour cela, mieux vaut éviter un champ ou une prairie près d'une route, car la Lune vous paraîtra alors bien pâle en comparaison... Si vous recherchez un site non loin de chez vous où la pollution lumineuse est la plus faible possible, vous pouvez consulter la carte de l’Avex.

Enfin, pour que ce moment soit le plus agréable possible, prévoyez des vêtements chauds et une bonne assise : chaise longue, tapis, coussins, voire des couvertures, si vous souhaitez rester toute la nuit.

Pour en savoir plus

L'essaim météoritique le plus célèbre de l'année

Article de Franck Menant publié le 10 août 2006

Dans sa course autour du Soleil, la Terre traverse à plusieurs reprises dans l'année des traînées de poussière laissée par le passage de comètes. Lorsque ces poussières pénètrent dans l'atmosphère, elles s'enflamment et donnent naissance à une traînée lumineuse. Parmi ces nombreuses pluies, la plus célèbre est celle des Perséides que l'on peut observer chaque été entre le 17 juillet et le 24 août.

Cet essaim est associé au passage de la comète 109P/Swift-Tuttle, qui repasse au voisinage de la Terre tous les 130 ans. Son dernier passage remonte à décembre 1992. Il est appelé aussi « Les larmes de Saint Laurent », car autrefois la date du maximum était le 10 août, jour de la Saint Laurent.

Les Perséides ne sont pas des étoiles filantes à proprement parler, mais de minuscules grains de poussière que vous pourriez tenir dans votre main. Le véritable nom des étoiles filantes est « météore », à ne pas confondre avec météorite, qui sont de gros blocs de pierre.

D'après les simulations informatiques, le cru 2006 promet un regain d'activité, sans pour autant atteindre le niveau de 2004. Toutefois, la présence de la Lune gibbeuse décroissante, (pleine lune le 9), jouera les trouble-fêtes. Seuls les météores les plus brillants seront visibles. Les Perséides ne devraient toutefois pas décevoir les observateurs avec 100 météores à l'heure au maximum de son activité. Comme chaque année, plusieurs pics sont prévus. Un premier pic le 12 aux environs de 23 h TU, soit le 13 à 1 h, heure locale. Le pic secondaire est prévu le 13 aux environs de 0 h 20 TU, soit 2 h 20, heure locale. Un troisième pic et un quatrième sont prévus respectivement le 13 à 1 h 30 TU (3 h 30, heure locale) et à 9 h TU (11 h, heure locale).

Comme vous le voyez, en Europe les pics seront bien visibles à l'exception du dernier. Les météores seront très rapides : ils zébreront le ciel à la vitesse de 59 km par seconde et laisseront une traînée persistante visible plusieurs secondes après leur passage.

Photos : 16 photos exceptionnelles d'étoiles filantes





Averse de Perséides en Ukraine Image composite réunissant deux heures d’exposition de la pluie annuelle d’étoiles filantes, les Perséides, le 12 août 2016 (nuit du maximum d’activité), au-dessus du lac Svityaz, en Ukraine. © Ihor Khomych, via Spaceweather





Étoile filante dans le ciel du Japon Magnifique étoile filante associée à l’essaim météoritique des Perséides photographiée dans le ciel de Narusawa-mura, au sud-ouest de Tokyo, le 13 août 2016. Comme on peut le voir, le bolide semble avoir été décoché par Persée (à gauche de la photo). La grappe d’étoiles en dessous de l’horizon est celle des Pléiades (Subaru, en japonais). © reonides, Flickr





Le radiant des Perséides Image composite réunissant 29 météores photographiés au cours de la nuit du 11 au 12 août 2016. Le radiant de l’essaim météoritique est clairement visible au centre, en direction de la constellation de Persée, alors en pleine ascension au-dessus du lac Collins, en Californie. © Rick Whitacre, Flickr





La galaxie d'Andromède fendue par une étoile filante Alors que l’astrophotographe réalisait un portrait de notre grande voisine galactique, la galaxie d’Andromède (M31), située à quelque 2,3 millions d’années-lumière de la Voie lactée, un météore pas plus gros qu’un grain de riz fendait le ciel, juste devant, à seulement plus d’une centaine de kilomètres au-dessus du sol terrestre. Cela s’est produit en 2016, au cours de la nuit du maximum d’activité des Perséides, mais l'orientation de l'étoile filante suggère qu’il pourrait s’agir d’une delta-Aquaride du sud. © Fritz Helmut Hemmerich





Bousculade de Perséides devant la Voie lactée Effusion de Perséides devant la Voie lactée, en direction de la constellation de Persée, photographiée au cours de la nuit du pic d’activité, entre le 11 et le 12 août 2016, dans la forêt de Los Padres, en Californie. © Transient Astronomers, Flickr





Un bolide dans le ciel de Grèce Un bolide des Perséides plongeant dans l’atmosphère terrestre, devant la Voie lactée, photographié le 12 août au-dessus d’éoliennes situées près du sommet du mont Achaia, en Grèce. © Spiros Vathis, Flickr





Un ciel zébré d'étoiles filantes Le ciel de Nykøbing Mors, au Danemark, constellé d’étoiles et zébré de Perséides, devant la Voie lactée. Image prise le 12 août 2016. © Ruslan Merzlyakov, via Spaceweather





Sublime pluie d'étoiles filantes dans le ciel de Hongrie Cette image composite de la pluie de Perséides 2016 (surnommées les « larmes de Saint-Laurent » au Canada) compile les météores les plus brillants parmi les 339 recueillis durant cinq heures par l’astrophotographe hongroise, le 11 août 2016. © Monika Landy-Gyebnar, via Spaceweather





Une Perséide accompagnée d'une aurore boréale et de nuages noctulescents Perséide surprise dans le ciel de Suède, dans la nuit du 12 au 13 août 2016. Au même moment, à d’autres niveaux dans l’atmosphère terrestre, une aurore verdâtre dansait au-dessus d’une bande de nuages noctulescents (nuages glacés de haute altitude). © Göran Strand





Bolide et filé d'étoiles Au cœur de la nuit du 13 août 2016, en Virgine, un bolide étincelant a éclairé la surface durant une brève seconde. À l’arrière-plan, un beau filé d’étoiles créé par la rotation de la Terre. En cœur de cible, l’étoile Polaire. © Harry Pherson, via Spaceweather





Perséides au pied des Alpes italiennes Le 13 août, en fin de nuit, les Perséides se bousculent dans le ciel limpide de la région de Claut (province de Pordenone, Italie) au pied des Alpes italiennes. © Enrico Finotto, via Spaceweather





Perséides dans le massif d'Adirondacks Malgré des passages nuageux, les Perséides furent nombreuses dans le ciel du massif des Adirondacks, dans l’état de New York, au cours de la nuit du pic d’activité 2016 de l’essaim météoritique, du 11 au 12 août. Très beau filé d’étoiles à l’arrière-plan. © Derek Kind, via Spaceweather





Étoiles filantes dans le ciel d'Andalousie Image composite réunissant 27 météores photographiés au cours de la nuit du maximum d’activité des Perséides, entre le 11 et le 12 août 2016, dans la région de Parauta, en Andalousie. © Stacy Bamon, Flickr





Le ciel d'Arizona parsemé d'étoiles filantes Le ciel au-dessus de Foutain Hills, en Arizona, saupoudré de Perséides, le 12 août 2016. En haut à gauche, un peu à l’écart de la Voie lactée, on reconnaît l’amas d’étoiles des Pléiades. © Mike Ince, via Spaceweather





Le radiant des Perséides et la galaxie d'Andromède Image composite centrée sur le radiant des Perséides, dans le ciel d’Anglesey, à l’ouest du Royaume-Uni. À l’arrière-plan, on distingue la trace délicate de la Voie lactée (traversant ici les constellations de Persée et de Cassiopée). Une tache granuleuse près du centre est le double amas de Persée et celle oblongue et jaune, visible en haut à droite, n’est autre que la galaxie d’Andromède (M31), notre voisine. © Kev Lewis, via Spaceweather





Perséides au-dessus des Trois sœurs sorcières, en Oregon Image composite réalisée lors du maximum d’activité des Perséides, au cours de la nuit du 11 au 12 août 2016, ici dans la région des Trois sœurs sorcières, en Oregon. © Jason Brownlee, via Spaceweather