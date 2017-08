Éclipse de Lune : les plus belles images

En images, l'éclipse partielle de la Lune. C'était encore le 7 août pour les Européens qui ont pu admirer la fin du spectacle lorsque la Lune se levait. Et c'était déjà le 8 août, pour tous celles et ceux qui l'ont suivie dans son intégralité, vers le Levant, autour de l'océan Indien.

Avez-vous pu observer l'éclipse partielle de Lune hier soir ? Oui, non ? La météo était peut-être capricieuse. Voici une sélection de photos de cet évènement céleste qui ont été prises à divers endroits du monde, du moins dans les régions où le phénomène était visible.

Ainsi, celles et ceux qui se trouvaient dans des pays bordant l'océan Indien ont-ils pu suivre l'éclipse dans sa totalité. Du côté de l'Europe, le phénomène s'achevait lorsque la Lune, parfois un peu rousse, se hissait au-dessus de l'horizon est, sud-est, face au Soleil couchant. Et plus on était situé vers l'est, sud-est, plus la séquence s'allongée. Certains ont pu admirer la pleine Lune voilée et d'autres un morceau de sa moitié sud tremper dans l'ombre ronde de notre planète.

L’éclipse partielle de Lune vue au-dessus des Alpes







© Adrien Mauduit

C'est dans le Jura que cette très belle photo a été prise, à Gex dans l'Ain. L'auteur voulait voir la pleine Lune en partie éclipsée se lever au-dessus des Alpes. Les nuages lui ont laissé un sursis de quelques minutes pour capturer le phénomène. Une vidéo 4K (à voir ici) nous permet de revivre ces instants comme si nous y étions.

La pleine Lune éclipsée surplombe le temple de Poséidon







© Elias Chasiotis

La Lune, dont le pôle sud est comme effacé, semble flotter au-dessus du temple de Poséidon au cap Sounion, Grèce. Le site archéologique a été exceptionnellement ouvert au public pour pouvoir assister au phénomène céleste. Au même moment, derrière eux et face à l'astre lunaire, le Soleil disparaissait dans les eaux de la Méditerranée.

La Lune grignotée dans le ciel d’Allemagne







© Manfred Birawsky

Dans le ciel de Munich, en Allemagne, la pleine Lune est amputée de son pôle sud par l'ombre de la Terre. Les conditions étaient très bonnes pour admirer ce spectacle céleste.

Au maximum de l’éclipse partielle de Lune







© Albert Kong

L'ombre de la Terre avait envahi 25 % du disque lunaire lorsque cette photo a été prise à Hong Kong. C'était le maximum de l'éclipse partielle de Lune et nous étions, là-bas, le 8 août. Le photographe raconte que 10 minutes après cette prise de vue, il pleuvait.

L’éclipse partielle de la Lune au fil de la nuit aux Philippines







© Lordnico P. Mendoza

Image composite de l'éclipse partielle de Lune qui s'est déroulée entre le 7 et le 8 août. Les photos ont été prises à l'observatoire astronomique de Pagasa aux Philippines.

Les images des amis Facebook de Futura...

Sur l'île de la Réunion, la Lune a été aussi éclipsée par les nuages. Ce qui n'empêche pas de prendre une belle image.







© Jgan Jérémy

À Dubrovnik, en Croatie, la Lune survole l'Adriatique.







© Fxrz Fxrz

La Lune se fait rousse alors qu'elle se lève à peine, au moment où l'éclipse s'achève.







© Romain Roch

Notre ami et collaborateur Jean-Baptiste Feldmann, (que vous pouvez suivre sur son blog et dont les images de l'éclipse de 2010 figurent plus bas), éminent photographe du ciel, aime installer un panorama terrestre.







© Jean-Baptiste Feldmann

Pour en savoir plus

L'éclipse de Lune du 21 décembre 2010 en photos

Article de Jean-Baptiste Feldmann publié le 25 décembre 2010

Le spectacle était bien au rendez-vous pour les photographes qui ont eu la chance d'avoir un ciel dégagé le 21 décembre pour assister au passage de la Lune dans l'ombre terrestre.

Vous avez été nombreux à essayer d'observer l'éclipse de Lune le 21 décembre. Malheureusement, comme nous vous le laissions entendre ce jour-là en vous proposant les premières images du phénomène, les observateurs situés dans l'Hexagone n'ont pas vu grand-chose. Alors que l'éclipse se déroulait à l'aube sur l'horizon ouest, le ciel était presque partout encombré de nuages. Seules la Normandie et la Bretagne ont eu droit à quelques éclaircies.

Ce sont donc les astrophotographes installés sur le continent américain qui ont pu profiter du spectacle. Retour sur cette éclipse avec des images récoltées sur les sites Internet d'astronomie américains et sur les réseaux sociaux.

Les plus belles photos de l'éclipse de Lune

Le 21 décembre, la Lune éclipsée faisait un clin d'œil à la navette spatiale Discovery en attente sur son pas de tir du Centre spatial Kennedy en Floride. Son lancement a été reporté en 2011 en raison de fissures constatées sur son réservoir externe.







L'éclipse de Lune et la navette Discovery. © Nasa/Kim Shiflett

Depuis Dublin, une ville de l'État de Géorgie située dans le sud-est des États-Unis, l'astrophotographe J. Westlake a réalisé ce superbe portrait lunaire avec un appareil photo numérique et un télescope de 28 centimètres de diamètre. Cette éclipse fut relativement claire en raison de l'absence de poussières volcaniques actuellement en suspension dans l'atmosphère terrestre.







Une image de l'éclipse de Lune aux États-Unis (État de Géorgie). © J. Westlake

Grâce à l'emploi d'un objectif photo grand champ au moment de la totalité de l'éclipse, Mark A. Brown, un photographe installé en Pennsylvanie, a saisi de nombreuses étoiles en réalisant une pose longue. Seules les éclipses totales permettent de photographier la Pleine Lune dans un champ d'étoiles sans être aveuglé par son éblouissante clarté.







Voici ce qu'on pouvait voir en Pennsylvanie. © Mark A. Brown

Cette scène a été photographiée depuis le Brésil. Giancarlo Ubaldo Nappi a pu composer une image où se mélangent des éléments terrestres avec l'éclipse en raison de la position assez basse de la Lune.







La Lune au Brésil. © G. U. Nappi

En Nouvelle-Zélande, les nuages sont venus perturber les prises de vues réalisées par Jeremy Taylor, donnant un rendu assez spectaculaire et dramatique à ses images de l'éclipse de Lune.







Une image majestueuse en Nouvelle-Zélande. © J. Taylor

Avant que ne débute l'éclipse, la Pleine Lune illuminait le ciel, un spectacle remarquablement rendu par l'emploi d'une très courte focale de type fisheye permettant d'obtenir un champ proche de 180 degrés.







La Pleine Lune. © Jonathan Ospina

Qui a dit que l'astronomie était inconciliable avec la pollution lumineuse des grandes villes ? En plein cœur de New York, la Lune éclipsée surmonte le pont de Manhattan qui relie cette île au quartier de Brooklyn en enjambant l'East River.







Éclipse de Lune au-dessus du pont de Manhattan. © Timothy Sauder

Les passionnés d'images astronomiques attendent maintenant avec impatience la prochaine Nouvelle Lune. Elle aura lieu le 4 janvier prochain et si la météo le veut bien nous assisterons à un lever de soleil éclipsé entre 60 et 75 % selon notre position sur le territoire français. Nous en reparlerons...