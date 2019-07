Facebook : nouveau record d'utilisateurs dans le monde

À l'occasion de la publication de ses résultats financiers concernant le 2e trimestre 2019, Facebook revendique désormais 2,414 milliards d'utilisateurs dans le monde chaque mois, un nouveau record ! Dans le détail, le réseau social gagne de nouveaux utilisateurs absolument partout dans le monde.

Chaque mois, ce sont donc désormais 2,414 milliards d'internautes qui se connectent à Facebook, soit une belle progression de 8 % en un an. Le réseau social compte dorénavant quelque 244 millions d'utilisateurs actifs mensuels aux États-Unis et au Canada (+1,2 %), 385 millions en Europe (+2,4 %), 1,003 milliard (+12,2 %) en Asie et dans le Pacifique et 782 millions dans le reste du monde (+8,1 %).

Au quotidien, ce sont pas moins de 1,587 milliard d'utilisateurs qui se connectent au réseau social. Là encore, du jamais vu !