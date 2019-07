Curtiss Hades, cette moto électrique au design spectaculaire sera commercialisée en 2020

Curtiss Motorcycles surprend une fois de plus avec un nouveau concept de moto électrique au design radical. Malgré ses airs de prototype, elle sera bel et bien commercialisée l'année prochaine... Pour 75.000 dollars !

En découvrant la Curtiss Hades, les amateurs de belles motos qui connaissent la marque américaine Confederate Motorcycles auront vite fait de reconnaitre la patte du designer J.T. Nesbitt. Celui à qui l'on doit les superbes Confederate Wraith et Hellcat a signé ce nouveau concept de moto électrique pour Curtiss Motorcycles. Et le moins que l'on puisse dire est que le résultat est spectaculaire.

L'Hades frappe d'abord par son style rétro-futuriste avec cette fourche signature de J.T. Nesbitt et l'ogive qui cache la batterie de 16,8 kWh. Cette moto électrique surprend aussi par son minimalisme qui repose sur l'idée d'utiliser autant de pièces que possible pour plus d'un usage. Par exemple, la selle recourbée accueille les feux arrière. On remarque aussi l'absence de pédale pour le frein arrière qui a été remplacée par un levier gauche au guidon à la place de l'embrayage, une tendance de plus en plus répandue sur les motos électriques.





La batterie 399 volts de la Hades se cache dans cette superbe ogive usinée. © Curtiss Motorcycles

217 chevaux pour 200 Nm de couple

La propulsion est à la hauteur de la vélocité que suggère le design, avec un moteur 162 kW développant 217 chevaux pour 200 Nm de couple. Voilà qui promet des accélérations fulgurantes. On ne sait pour le moment rien de l'autonomie ni du temps de charge de la batterie de 399 volts.

Mais pour ceux qui penseraient que la Curtiss Hades est avant tout une étude de style, détrompez-vous ! Curtiss Motorcycles a bien l'intention de commercialiser cette moto électrique au tarif élitiste de 75.000 dollars (67.750 euros au cours actuel). Si le projet suscite suffisamment d'intérêt de la part des investisseurs, la production de la Hades devrait débuter l'année prochaine.

