La raie à 21 cm : une clé pour l'astrophysique, la cosmologie et Seti

La raie à 21 cm est une raie spectrale émise par l'atome d'hydrogène neutre dans le domaine radio. Elle est devenue célèbre par son utilisation par le programme Seti. Très importante aussi en astrophysique, elle va le devenir pour la cosmologie. Petit rappel de cette clé de l'univers.

À la recherche de la vie dans l’univers L’Agence spatiale européenne (Esa) développe plusieurs projets pour chercher sur d’autres planètes, aussi bien dans le Système solaire qu’au-delà, si les conditions pour l’émergence d’une vie sont réunies, si elle a pu exister ou si elle existe.

Article publié le 28/01/2011

On peut faire remonter la naissance de la radioastronomie à l'annonce faite en 1933 par Karl Jansky qu'il existait un rayonnement radio en provenance de la Voie lactée. Comme il n'avait rien détecté de semblable en provenance du Soleil, Jansky en avait aussi déduit que ce rayonnement radio devait provenir des nuages de gaz et de poussières interstellaires dans la Galaxie. Stimulée par l'invention du radar, la radioastronomie ne se développera cependant vraiment qu'après la seconde guerre mondiale.

Une fenêtre d'observation dans le domaine des ondes radio particulièrement importante fit son apparition à la suite des réflexions du grand astronome néerlandais Jan Oort. Celui-ci avait conjecturé qu'une raie spectrale dans le domaine radio serait un outil important pour la découverte de la structure de notre galaxie.

En effet, Oort avait passé plusieurs années à étudier la rotation et la structure de la Galaxie en utilisant des moyens optiques. Ses travaux étaient rendus particulièrement difficiles à cause des nuages de poussières s'étendant dans le plan galactique, bloquant la lumière visible. On ne peut ainsi voir qu'à travers quelques milliers d'années-lumière seulement en direction du centre galactique car la lumière des étoiles lointaines est absorbée par ces nuages.





L'astrophysicien Jan Oort. © Jan Oort

Une transition quantique dans l'atome d'hydrogène

Mais les ondes radio, elles, peuvent traverser les nuages de poussières. Si l'on disposait d'une raie dans le domaine radio, on pourrait alors faire des mesures de vitesses du gaz, émettant cette raie, par effet Doppler et peut-être ensuite étudier la rotation différentielle des distributions de nuages dans la Voie lactée.

Puisque l'hydrogène est l'élément le plus abondant dans l'univers, Oort demanda à son élève, H.-C. Van de Hulst, de trouver une telle raie spectrale en rapport avec l'hydrogène. Ce dernier en découvrit effectivement une... par le calcul, au niveau de ce qu'on appelle la structure spectrale hyperfine de l'atome d'hydrogène neutre.





Tous les 10 millions d'années en moyenne, le spin d'un électron bascule relativement à celui du proton dans un atome d'hydrogène et un photon de longueur d'onde de 21 cm est émis. © Pearson Prentice Hall, Inc L'atome d'hydrogène possède en effet des niveaux d'énergies fins résultant de l'interaction magnétique du spin de son électron avec celui de son proton. Selon que ces deux spins sont parallèles ou antiparallèles, le niveau d'énergie de l'électron n'est pas le même et une transition avec émission d'un photon d'une longueur d'onde de 21 cm est possible. Cette transition est très improbable mais comme les nuages d'hydrogène neutre possèdent une quantité littéralement astronomique d'atomes, un rayonnement est bel est bien constamment émis et son intensité n'est pas négligeable. La raie de 21 cm fut finalement découverte par Harold Ewen et le prix Nobel de physique Edward Purcell en mars 1951. Oort put enfin s'atteler à la tâche de cartographier les nuages de gaz dans la Voie lactée et démontra avec eux que cette dernière avait une structure spirale. C'est aussi au début des années 1950 que Oort proposa l'hypothèse de l'existence d'un immense réservoir de comètes à longues périodes connu aujourd'hui sous le nom de nuage d’Oort.



Le prix Nobel de physique Edward Purcell. © Fondation Nobel La raie à 21 cm comme clé de l'astrophysique À partir des années 1960, l'emploi de la raie HI (désignant l'hydrogène neutre) à 21 cm connut une belle carrière en astrophysique, qui ne se dément pas aujourd'hui. Des radiotélescopes comme le Very Large Array (VLA) s'en servent par exemple pour cartographier les nuages d'hydrogènes neutres dans les galaxies et même les interactions entre les galaxies.





Le groupe de galaxies de M81 vu dans le visible à gauche. Le même groupe observé à la longueur d'onde de la raie 21 cm. On voit clairement des courants d'hydrogène, ce qui démontre que ces galaxies sont en interaction. © NRAO/AUI





Des galaxies observées à différentes longueurs d'onde. En bleu, la raie à 21 cm observée avec le VLA et en violet les émissions en ultraviolet des zones de formation d'étoiles observées par Galex. En orange, ce sont les observations en infrarouge de vielles étoiles par Spitzer. © NRAO/AUI





La galaxie NGC 2403 observée par le VLA, Spitzer et Galex. En bas les vitesses de rotation des nuages d'hydrogène de NGC 2403 déduites de l'effet Doppler mesuré pour la raie à 21 cm. © NRAO/AUI

La raie à 21 cm comme clé de la cosmologie

Un second souffle à la carrière de la raie à 21 cm devrait être donné tout prochainement par la cosmologie. Pour comprendre en quoi la raie HI va se révéler importante pour la cosmologie du futur il faut considérer la période de l'univers s'étendant de la recombinaison à la réionisation.

Lorsque la température de l'univers a chuté en dessous de 3.000 kelvins, assez rapidement mais pas instantanément vers 380.000 ans après la naissance de l'univers observable, celui-ci s'est retrouvé dans un état où la formation massive d'atomes d'hydrogène et d'hélium était devenue possible.

Comme il n'y avait pas encore d'étoiles, l'univers est passé de la brillance de la surface solaire à celle d'un ciel noir, c'est ainsi qu'ont commencé ce qu'on appelle les Âges sombres de l'univers, qui n'ont vraiment pris fin que quelques centaines de millions d'années plus tard avec la Renaissance cosmique.

Très rapidement cependant, des étoiles ont dû commencer à se former au bout de 100 millions d'années, et le rayonnement UV intense produit a fini par réioniser une grande partie de l'hydrogène atomique HI du cosmos. Cette réionisation pourrait aussi avoir eu lieu en raison du rayonnement émis par de la matière s'accrétant autour des premiers trous noirs, ancêtres des noyaux actifs de galaxies, les quasars. À l'heure actuelle, on pense que les deux processus auraient pu opérer mais l'on ne sait pas lequel était dominant.

Ce qui s'est passé pendant les Âges sombres est, sans jeu de mots, particulièrement obscur puisque les premières étoiles se sont formées précisément à cette époque avec les premières galaxies. Toutefois, il devait bel et bien y avoir un rayonnement à 21 cm à cette époque. Les modifications de la répartition des distributions des nuages d'hydrogène neutre (pendant que la réionisation se produisait et que ces mêmes nuages s'effondraient pour former étoiles et galaxies) ont dû laisser des empreintes dans le rayonnement radio autour de cette longueur d'onde.

L'expansion de l'univers a décalé vers des longueurs d'onde encore plus longues les émissions de cette époque. Le signal doit être faible et très bruité mais il doit être possible d'observer ainsi ce qui s'est passé pendant la réionisation grâce au LOw Frequency ARray radio telescope (LOFAR) en construction.

Un schéma montrant les différentes époques de l'univers observable à différents décalages spectraux mesurés par la valeur de z. L'ère de la réionisation (ERO) s'est produite environ 400 millions d'années après le début de l'univers observable. © V. Jelic

Par habitude, les astrophysiciens parlent d'un décalage spectral vers le rouge fonction d'une quantité z donnée. Plus celle-ci est importante, plus les observations montrent une région lointaine de l'univers dans un passé plus reculé. Selon eux, la raie de l'hydrogène devrait constituer un moyen inégalé pour observer ce qui s'est produit dans le passé du cosmos pour une valeur de z comprise entre 3,5 et 12.

Grâce à elle, il devrait être possible de savoir si ce sont les premières étoiles ou les premiers quasars qui ont réionisé majoritairement l'univers. Mais on devrait également pouvoir remonter à de possibles variations de la valeur de l'énergie noire à travers l'influence de celle-ci sur la dynamique des nuages d'hydrogène neutre pendant cette période ancienne de l'histoire de l'univers, s'étendant d'un peu avant la fin des Âges sombres à quelque temps après la Renaissance cosmique.

La raie à 21 cm comme clé de la communication avec des E.T





La plaque équipant les sondes Pioneer montre un homme et une femme à l'échelle de la sonde, la position du Soleil par rapport à quatorze pulsars et au centre de la Galaxie. Pour cela, une représentation de la transition hyperfine de l'atome d'hydrogène est montrée en haut à gauche. Elle donne donc une longueur d'onde de 21 cm qui peut servir d'unité de mesure. Ainsi, la hauteur de la femme à droite est donnée en binaire comme étant huit fois la longueur d'onde de la raie de l'hydrogène précédente. Les pulsars sont identifiables par leur fréquence de rotation en binaire exprimée comme un multiple entier de celle de la raie à 21 cm. En bas, le Système solaire et la planète d'origine de la sonde sont montrés avec les distances relatives des planètes, aussi en numérotation binaire. © Nasa

Comme on l'a dit plus haut, l'hydrogène est l'élément le plus abondant dans l'univers. La poussière interstellaire étant de plus transparente au rayonnement radio proche de la raie à 21 cm, on peut penser que des communications entre civilisations à travers la Voie lactée au moyen d'ondes radio doivent naturellement se faire à ces longueurs d'onde.

C'est ainsi qu'en 1959, le physicien italien Giuseppe Cocconi et le physicien américain Philip Morrison ont publié dans Nature un article intitulé : « Searching for Interstellar Communications », exposant tout le potentiel d'une bande de fréquence associée à la raie à 21 cm de l'hydrogène pour la recherche de communications interstellaires. Depuis, la raie à 21 cm est devenue importante pour le programme Seti de diverses façons, comme le montre l'exemple de la plaque de Pioneer.