Smartphone : cette coque ingénieuse ajoute des boutons et une molette

Pour répondre aux smartphones où tout passe par l'écran tactile, des chercheurs de l'université Columbia ont créé une coque avec des boutons physiques et une molette, bien plus pratiques pour jouer, monter ou baisser le son ou encore zoomer sur une image.

La tendance actuelle chez les constructeurs de smartphones est à l'élimination des boutons physiques de leurs appareils. D'abord, le clavier a été remplacé par une version tactile affiché à l'écran, ensuite les boutons sur les côtés ont disparu et finalement, le bouton Accueil a aussi été dématérialisé sur la plupart des mobiles. Même le haut-parleur et le lecteur d’empreintes ont été intégrés dans l’écran sur certains modèles récents.

Le passage à une utilisation entièrement tactile permet d'intégrer un écran qui occupe toute la façade avant, sans bords, mais il apporte son lot d'inconvénients. Les smartphones actuels nécessitent l'apprentissage de nouveaux gestes, comme le fait de pincer l'écran pour zoomer sur une image.

Des boutons purement mécaniques

Ces manipulations obligent très souvent à utiliser deux mains, pour tenir l'appareil et effectuer le geste, et la main cache souvent l'écran, ce qui empêche de voir si l'opération a eu l'effet escompté avant de l'avoir enlevée. Les commandes à l'écran sont également un problème pour les jeux, car elle réduit la réactivité et l'absence de retour tactile empêche le joueur de savoir si ses doigts sont bien centrés sur les boutons sans dévier son regard de l'action au centre de l'écran.

Pour compenser ces lacunes, des chercheurs de l'université Columbia, aux États-Unis, ont créé une coque avec des boutons physiques. La recherche a été publiée dans un article dont le titre se traduit par Vidgets : widgets mécaniques modulables pour appareils mobiles où ils détaillent leur concept de vidgets : des boutons poussoirs ou de molettes qui peuvent se glisser dans des emplacements prévus à cet effet sur une simple coque plastique. Cette solution est peu coûteuse, car elle n'intègre aucun circuit électronique, et donc pas de batterie, ni de connexion sans fil. La coque fonctionne sur un principe purement mécanique, et s'appuie sur les capteurs internes du smartphone pour détecter l'utilisation des boutons.

Grâce à cette coque modulable, à vous de choisir le meilleur endroit pour ajouter des boutons. Idéal pour les joueurs sur smartphone. © Chang Xiao, Columbia University

Un système basé sur l’utilisation des capteurs internes

Les vidgets ont été conçus pour créer des vibrations distinctives lors de leur utilisation, et qui peuvent être identifiées par une application sur le mobile. L'analyse en continu des données des capteurs, comme le gyroscope et l’accéléromètre, utilise très peu de ressources ; elle distingue les vibrations et mouvements spécifiques créés par les boutons des autres manipulations du smartphone.

Les chercheurs ont publié une vidéo montrant les boutons et l'intérêt de leur invention. Cette coque, qui ajoute les sortes de poussoirs sur la tranche du mobile, permet par exemple de répondre au téléphone tout en portant des gants, ou alors de zoomer avec la caméra avec une molette, et donc de prendre une photo d'une seule main. La modularité peut adapter les boutons selon ses préférences, ou selon l'utilisation en cours, par exemple pour créer des gâchettes pour un jeu. Les vidgets peuvent être placés des deux côtés, la coque convient donc aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers.

Ce qu'il faut retenir Les smartphones les plus récents abandonnent les boutons en façade et sur les côtés.

Pour les joueurs notamment, des chercheurs ont créé une coque qui permet d'ajouter une molette et des boutons.

Une innovation qui permet d'en faire plus avec son mobile.

