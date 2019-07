Microsoft envisage de transformer les smartphones en manettes Xbox

Microsoft vient de déposer des brevets pour un concept de manettes de jeu qu'il sera possible de scinder en deux pour clipser chaque partie sur les bords d'un smartphone ou d'une tablette.

Project xCloud, c'est le nom du futur service de jeu en streaming sur mobile de Microsoft. Ce n'est donc pas un véritable concurrent de Stadia de Google, mais une question se pose : comment pourra-t-on physiquement être efficace dans les jeux avec un simple téléphone mobile ? Chez Microsoft, on a réfléchi à la question et le site spécialisé Windowslatest a découvert des brevets déposés par la marque pour des accessoires qui viennent se clipser sur un smartphone. Tout du moins, ils viennent se greffer sur un appareil mobile, et ça fonctionnera aussi sur une tablette.

D'abord, on constate qu'il s'agit d'une manette au design classique, que l'on pose sur sa base pour la recharger. Mais la nouveauté, c'est que les parties gauche et droite peuvent être dissociées pour ensuite être clipsées sur un écran mobile.

Des prototypes aperçus dès 2014

Mieux encore, il est encore possible d'enlever les poignées pour ne garder que le pad avec les touches et le bouton multidirectionnel. L'expérience du joueur sera ainsi quasi similaire à celle avec une console de jeu, sauf qu'il pourra le faire n'importe où et n'importe quand avec un appareil mobile.

Ces brevets viennent compléter des prototypes d'un projet apparu dès 2014 sur le site Microsoft Research. Ils rappellent évidemment les contrôleurs de la Switch, et c'est d'ailleurs l'un des points forts de la petite console de Nintendo. Rappelons enfin que des fabricants ont déjà anticipé l'arrivée des services de jeu en streaming avec des smartphones dédiés aux joueurs, à la fois par leur équipement très puissant, mais aussi leur ergonomie avec des gâchettes placées sur les tranches.

