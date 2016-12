ISS : Thomas Pesquet présente le repas de Noël de la Station spatiale

Noël approche et nombreux sont les Terriens à se préparer à vivre ce moment en famille. Dans l'espace, bien que loin de leurs proches (à 400 km au-dessus de leurs têtes), les habitants de la Station spatiale internationale (ISS) ne manqueront pas de fêter ce moment, n'hésitant pas à mettre les petits plats dans les grands pour ce réveillon.

Et à qui revient la tâche de confectionner un délicieux repas gastronomique ? Au Français Thomas Pesquet bien sûr. Le spationaute qui est arrivé à bord il y a peu plus d'un mois déjà, avait tout prévu en amenant dans ses bagages plusieurs plats traditionnels mijotés par de grands chefs cuisiniers comme Thierry Marx.

Message de Thomas Pesquet pour Noël. Qu’y aura-t-il au menu ? © ESA

Que va manger Thomas Pesquet pour Noël ?

Dans cette vidéo, il nous donne un aperçu du menu qu'il a élaboré sur Terre : langue-de-bœuf façon Luculus, poulet au vin jaune et aux morilles, et pain d'épices aux pommes en dessert. Autant de plats qu'il adore et lui rappellent les festins en famille. À présent, il souhaite les partager avec les cinq membres de sa deuxième famille, là-haut dans l'espace...

Outre la gastronomie, Thomas Pesquet évoque aussi dans son message ce qu'est pour lui l'esprit de Noël. Pas seulement « une hotte pleine de cadeaux » mais surtout l'envie de faire plaisir à ceux qu'on aime... Enfin, le spationaute rappelle qu'il n'y a pas de frontières visibles vues de l'espace, « tout le monde a l'air d'être uni », ajoutant « on espère que la période de Noël va permettre aux gens de prendre du recul, d'essayer de vivre ensemble en bonne intelligence et de mieux s'entendre ».

Nous lui souhaitons un joyeux Noël !