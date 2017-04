Vidéo : Thomas Pesquet nous fait visiter la Station spatiale en 360 degrés

Dans cette vidéo 360 que nous envoie Thomas Pesquet, vous allez découvrir les coulisses de la Station spatiale internationale, presque comme si vous y étiez. À voir de préférence sur tablette ou smartphone, ou mieux encore avec un casque de réalité virtuelle pour smartphone.

Dans ce montage de prises de vue à 360°, Thomas Pesquet nous invite à découvrir les coulisses de la Station spatiale internationale et le quotidien de ses pensionnaires, en orbite autour de la Terre à quelque 400 km d'altitude durant plusieurs mois. Dans cette immersion, nous avons presque l'impression d'être parmi eux à bord et en apesanteur. Nous les croisons dans les couloirs, partageons leurs repas, découvrons leur quotidien, etc. D'ailleurs, on aurait presque peur de se prendre les pieds dans les fils qui dépassent des parois...

Sur un ordinateur, pour changer de direction, il suffit de cliquer dans l'image, en maintenant le bouton appuyé. Pour une visite plus immersive de la Station spatiale, vous pouvez lire la vidéo sur une tablette ou un smartphone, ainsi l'orientation change avec vos mouvements. Ou encore mieux, glisser un téléphone dans un casque de réalité virtuelle de type Google Cardboard (le moins cher), Homido ou Samsung Gear VR.

Proxima : une mission riche d’expériences

La vidéo a été réalisée dans le cadre de la mission Proxima de Thomas Pesquet et des expériences EXO-ISS visant à mesurer l'influence de la micropesanteur. Ce kit distribué par le Cnes dans près de 1.300 établissements scolaires en France comprenait Ceres, Crisstal et Cataliss. Elles ont été menées sur Terre dans plusieurs écoles et, parallèlement, dans l'espace par le spationaute, entre le 21 et le 30 mars 2017. La première concernait la croissance des plantes, la seconde portait sur celle des cristaux et la troisième sur les réactions catalytisées par des enzymes. Vous pouvez voir ou revoir la présentation de Thomas Pesquet ici, et l'installation de son kit EXO-ISS en hyperlapse ici.

Le cosmonaute Andreï Borissenko nous fait visiter ISS

Article de Xavier Demeersman publié le 04/12/2016

Tentez l'expérience de visiter la Station spatiale internationale (ISS) comme si vous y étiez grâce aux vidéos à 360° que publie votre guide à bord, le cosmonaute Andreï Borissenko. À voir sur son ordinateur, smartphone ou avec un casque de réalité virtuelle.

Andreï Borissenko est arrivé à bord de la Station spatiale internationale (ISS) environ un mois avant notre compatriote Thomas Pesquet. Au cours de son séjour de six mois dans l'espace, ce cosmonaute a entrepris de transmettre régulièrement au reste du monde, à 400 km sous ses pieds (ou sa tête), des vidéos panoramiques filmées à 360° de cet « habitat-laboratoire » en orbite, histoire de nous le faire connaître davantage.

Cette initiative de l'Agence spatiale russe Roscosmos, baptisée Space 360, a été développée en partenariat avec le média Russia Today (RT) et la corporation spatiale RKK Energia. Elle nous invite à faire le tour du propriétaire et découvrir l'environnement, certes exigu, dans lequel évoluent les six femmes et hommes à bord de l'ISS.

« Pour la première fois de l'histoire, on a réussi à réaliser une vidéo à 360° dans un contexte de gravité zéro, a expliqué à RT le chef du projet, Édouard Tchijikov. Nous voulions réaliser un projet éducatif et ludique et le pilote de l'espace, Andreï Borissenko nous y a beaucoup aidé ».

Dans le premier épisode de Space 360, Andreï Borissenko nous fait visiter la cupola, une fenêtre sur le monde à bord de l’ISS. Cette version est doublée en français. (Cette vidéo n'est pas une vidéo ordinaire ! Lire ci-dessous pour profiter pleinement de cette expérience immersive.) © RT, Roscosmos, RKK Energia

Tentez l’expérience avec votre ordinateur, smartphone ou caque de réalité virtuelle

En compagnie du cosmonaute, dont c'est déjà le quatrième séjour dans l'espace — c'est dire s'il commence à bien connaître les lieux —, nous nous promenons donc dans l'antre de la Station spatiale, comme si nous y étions, en impesanteur. Pour commencer, notre guide nous emmène dans la cupola, un endroit caractérisé par un hublot que tous les passagers chérissent pour la vue imprenable qu'il donne sur leur maison, la Terre.

Pour profiter au maximum des visites guidées de l'ISS par Andreï Borissenko :

sur un ordinateur, il suffit de cliquer sur la vidéo avec la souris et de maintenir le bouton enfoncé pour changer de direction ;

sur un smartphone ou une tablette, l'orientation change avec votre position, il n'y rien à faire : juste regarder (à voir via YouTube ou l' application RT 360) ;

RT 360) ; c'est encore plus sensationnel avec un équipement de réalité virtuelle adapté de type Cardboard, Homido, Daydream ou Samsung Gear VR .

