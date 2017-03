Mars : quel site d'atterrissage pour la capsule Red Dragon de SpaceX ?

La Nasa et le JPL ont identifié quatre sites d'atterrissage potentiels pour les activités robotiques et humaines de SpaceX. L'endroit devra être suffisamment plat pour que la capsule Red Dragon ne bascule pas à l'atterrissage et assez près de grandes quantités d'eau (glacée) afin de répondre aux besoins d'une colonie humaine.

SpaceX a travaillé avec la Nasa et le JPL à l'identification de quatre sites d'atterrissage potentiels, parmi la dizaine à l'étude, pour les futures missions de SpaceX à destination de Mars, à la fois pour la capsule Red Dragon mais aussi pour ses missions habitées. Les sites retenus sont Deuteronilus Mensae, Phlegra Montes, Utopia Planitia et Arcadia Planitia. Ce dernier semble le plus prometteur et répondrait le mieux aux besoins de SpaceX.

Pour atterrir sur Mars, de nombreux paramètres sont à prendre en compte, comme l'altitude, la latitude, la pente, la rugosité du terrain et son intérêt scientifique. SpaceX a aussi besoin d'un terrain suffisamment plat afin que la capsule Red Dragon ne bascule pas lors de son atterrissage. Par ailleurs, la faible densité de l'atmosphère martienne impose une basse altitude pour que l'atterrisseur ait le temps de freiner. C'est pourquoi les rovers et les atterrisseurs ne se posent jamais au sommet d'une montagne. Ils évitent aussi les vallées, le plus souvent très exposées aux vents.

À la différence des sites d'atterrissage des rovers martiens, les critères scientifiques sont moins présents dans la sélection du site d'atterrissage pour SpaceX. Il sera néanmoins d'un intérêt particulier pour la vision à long terme d'Elon Musk qui veut établir une colonie sur la Planète rouge. En effet, pour répondre aux besoins d'une population humaine qui aspire à vivre et travailler sur Mars, il est nécessaire que le site choisi soit suffisamment proche de grandes quantités de glace facilement accessibles. Enfin, pour toute mission, habitée ou non, la région équatoriale est préférable pour disposer d'une bonne source d'énergie solaire et de meilleures conditions thermiques.





Concept de colonie humaine sur Mars. © Nasa

Des allers simples réguliers

À cette vision de long terme s'en ajoute une autre, plus pragmatique et économiquement attrayante. En effet, comme le souligne Paul Wooster (SpaceX), « SpaceX est une entreprise de transport. Nous livrons du fret à la Station, nous livrons des charges utiles en orbite. Nous serons donc très heureux de livrer du fret sur la planète Mars ». Avec sa capsule Red Dragon, qui « pourra transporter environ une tonne de charge utile dont une partie peut être déployée au sol, après l'atterrissage », SpaceX veut donc ouvrir un service commercial de transport de fret à chaque fenêtre de tir entre les planètes Terre et Mars. À terme, les clients de SpaceX pourront choisir l'emplacement sur Mars où débarquer leur charge utile.

Initialement prévu au printemps 2018, le lancement de la capsule Red Dragon a été reporté à la fenêtre de tir suivante, celle de 2020. Un report qui s'explique moins par des difficultés techniques et financières (SpaceX s'autofinance) que par une charge de travail très importante qui accapare les équipes. Entre le retour en vol du Falcon 9, le programme de la réutilisation des étages récupérés, le développement du Falcon Heavy, avec un premier vol cette année, et l'adaptation du système de lancement Falcon 9-Dragon pour du transport de passagers, Mars n'est pas la priorité du moment.

SpaceX veut poser une capsule Dragon sur Mars en 2018

Article de Rémy Decourt publié le 28 avril 2016

L'entreprise SpaceX vient d'annoncer qu'elle envisage de poser une capsule Dragon 2 sur le sol de Mars en 2018, avec l'assistance technique de la Nasa. Même si celle-ci ne sera pas habitée, avec ce projet, l'entreprise pose les premiers jalons d'une future « cité martienne », comme la rêve son dirigeant Elon Musk.

La première étape de ce long chemin est le débarquement de l'Homme sur Mars. D'abord les premiers pas, puis, progressivement, une colonisation. C'est un projet que notre espèce caresse depuis plusieurs décennies et qui est désormais en passe de devenir une réalité.

En effet, en prélude à cette nouvelle aventure humaine (à l'horizon 2030 pour la Nasa), l'entreprise du célèbre milliardaire américain a annoncé ce mercredi 27 avril qu'elle prévoit de faire atterrir en douceur une capsule Dragon 2 sur la Planète rouge dès 2018. Ce sera la première mission privée à se poser sur Mars.





Un projet de colonisation martienne

« Dragon 2 est conçu pour pouvoir se poser partout dans le Système solaire et la mission Red Dragon sur Mars sera le premier vol d'essai », a ensuite tweeté Elon Musk.

SpaceX a passé un accord avec l'Agence spatiale américaine qui a déjà déposé avec succès des robots à la surface de notre voisine (rappelons que Curiosity pèse une tonne) pour une assistance technique. La Nasa ne participera toutefois pas au financement du projet. Pour l'instant, il n'a pas été précisé quels types d'instruments scientifiques seront embarqués.

Pour ce qui est d'un équipage, à l'instar de la version 1 pour 2017 - dans la banlieue terrestre (ISS) -, il faudra attendre un peu plus. « Je ne recommanderais pas d'y transporter des astronautes au-delà de la région Terre-Lune, car des voyages plus longs ne seraient pas très drôles, la taille de l'habitacle équivalant celle d'un 4X4 », a aussi tweeté l'entrepreneur.

SpaceX nous donne rendez-vous dans cinq mois au Congrès astronautique international qui se tiendra à Guadalajara, au Mexique, du 26 au 30 septembre, pour nous en dire plus sur ce projet de colonisation de Mars qui n'est pas sans évoquer les installations pionnières (modules d'habitations, de communications, de sciences, etc.) vues dans le film Seul sur Mars.