ISS : Thomas Pesquet effectue sa 2e sortie dans l'espace, suivez-la en direct

À partir de 13 h aujourd'hui, Thomas Pesquet va entamer une nouvelle sortie dans l'espace, sa deuxième après le succès du 13 janvier dernier. Suivez en direct son intervention de 6 h 30 réalisée une nouvelle fois en compagnie de Shane Kimbrough. Le spationaute fera une troisième sortie extravéhiculaire le 6 avril prochain.

Ce vendredi 24 mars, Thomas Pesquet effectuera sa deuxième sortie dans l’espace à partir de 13 h, heure de Paris. L'évènement est à suivre en direct sur vos écrans via la chaîne de la Nasa sur YouTube ou sur Ustream.

L'astronaute français avait effectué une première sortie avec succès le 13 janvier, en compagnie de Shane Kimbrough, le commandant de l'équipage. Aujourd'hui, « les marathoniens de l'espace », comme ils ont été surnommés, sont de nouveau réunis pour cette sortie extravéhiculaire, la 198e depuis la mise en place de la Station spatiale internationale (ISS).

Suivez en direct, à partir de 13 h, la sortie dans l'espace de Thomas Pesquet et Shane Kimbrough. © Nasa, YouTube

Beaucoup de travail durant cette sortie de 6 heures 30

D'une durée prévue de 6 h 30, cette EVA vise à déplacer le Pressurized Mating Adapter-3 (PMA-3) du module Tranquillity à celui d'Harmony. Celui-ci, en effet, accueillera bientôt le second International Docking Adapter, un dispositif adapté pour la future génération de véhicules commerciaux de transport d'équipages. Il sera livré par un vaisseau cargo Dragon, de SpaceX. De plus, un nouvel ordinateur relais sera placé sur l'armature tribord zéro (starboard zero truss).

Les deux hommes profiteront aussi de cette sortie pour lubrifier une extension du Canadarm2, le bras articulé d'ISS, vérifier la valve d'un radiateur suspectée d'être à l'origine d'une petite fuite d'ammoniac et, enfin, remplacer des caméras sur le segment japonais.

Le 30 mars prochain, le commandant Shane Kimbrough effectuera une nouvelle sortie (sa sixième), cette fois avec l'ingénieure de vol Peggy Whitson. Enfin, c'est avec elle que Thomas Pesquet fera sa troisième sortie dans l'espace, prévue le 6 avril.