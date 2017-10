Orionides : ce weekend, observez une pluie d'étoiles filantes !

Ne manquez pas ce week-end, le maximum d'activité de l'essaim météoritique des Orionides. De dix à quinze étoiles filantes, voire plus, surgissant de la direction de la constellation d'Orion devraient être visibles entre minuit et l'aube les 21 et 22 octobre. À ces heures-là, la Lune sera couchée. Les conditions s'annoncent donc optimales pour ce spectacle nocturne.

Ce weekend, la pluie d'étoiles filantes nommée Orionides atteint son maximum d'activité. Chaque année, l'essaim météoritique s'étend du 2 octobre au 7 novembre. Les 21 et 22 octobre, les météores seront particulièrement plus nombreux à pénétrer l'atmosphère terrestre — à une vitesse moyenne de 66 km/h — entre minuit et l'aube.

Selon l'American Meteor Society (AMS) et l'International Meteor Organization (IMO), une dizaine de météores par heure devraient être visibles mais cela pourrait grimper à 20-25. D'autres, plus optimistes, tablent sur une moyenne de 20 à 30 météores par heure. Mais, comme toujours avec les essaims météoritiques, il est difficile de prévoir avec précision si la pluie sera faible à modérée ou forte. Néanmoins, les Orionides peuvent être très surprenantes et gratifier les observateurs d'averses de 40, voire 50, étoiles filantes par heure (2001 et 2006) !



Comme on peut le voir sur cette représentation, la Terre sur son orbite (cercle bleu) coupe par deux fois le courant de poussière nourri par la comète de Halley. Pour voir l’animation, cliquez ici . © Meteor Sowers

De bonnes conditions pour observer les étoiles filantes

Pour bien profiter de ce spectacle nocturne, il convient comme d'habitude, de prendre ses distances avec la pollution lumineuse croissante des grandes villes et de s'installer en un lieu tranquille où la voûte céleste peut s'admirer dans sa quasi-totalité. D'autant, qu'en 2017, la Lune ne viendra pas gêner l'observation (un fin croissant lunaire est visible en début de soirée).

En outre, en France métropolitaine, les températures nocturnes ne seront pas très basses. Les conditions sont donc optimales — sous réserve d'une météo clémente — pour chasser les étoiles filantes ! N'oubliez pas de prévoir une assise confortable, une couverture et peut-être, boissons chaudes et encas.

Pour en savoir plus

Le pic d'activité des Orionides en 2016

Article de Xavier Demeersman publié le 20 octobre 2016

Le maximum d'activité de l'essaim météoritique des Orionides se déroulera au cours de cette nuit du 20 et 21 octobre. De dix à quinze étoiles filantes surgissant de la direction de la constellation d'Orion devraient être visibles entre minuit et l'aube.

Petite pluie d'étoiles filantes en prévision dans la nuit du 20 au 21 octobre. Comme chaque année, à cette période, la Terre, sur son orbite autour du Soleil, croise le courant de débris laissé par Halley, la plus célèbre de toutes les comètes, dont les deux derniers passages remontent à 1910 et 1986 (il faudra attendre 2061 pour le prochain).

Cet essaim météoritique est appelé Orionides car le radiant se situe au sein de la constellation d'Orion, non loin de la massue qu'il brandit. Les spécialistes tablent sur dix à quinze météores visibles au plus fort de l'activité, au cœur de la nuit. Cela se passera notamment après minuit, lorsque le grand Chasseur de la mythologie grecque, qui en ce moment sort de l'horizon est en début de soirée, sera au plus haut dans sa course céleste. Petit soucis néanmoins, la Lune décroissante, de passage au pied des Gémeaux, juste au-dessus d'Orion, va gêner l'observation. Ce seront surtout les flèches lumineuses les plus brillantes qui seront visibles.

Bien entendu pour mieux apprécier le spectacle, il convient de rechercher un site offrant un horizon bien dégagé et relativement préservé de la pollution lumineuse. Prévoyez des vêtements chauds et une boisson chaude. Au cours de la nuit, vous pourrez admirer l'ascension du Chasseur suivie de celle de Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, puis peu avant le lever du Soleil, le retour de la Jupiter.