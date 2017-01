ISS : Thomas Pesquet va être le quatrième français à sortir dans l'espace

Après Jean-Loup Chrétien en 1988, Jean-Pierre Haigneré en 1999 et Philippe Perrin en 2002, Thomas Pesquet s'apprête à devenir le quatrième français à effectuer une sortie dans l'espace ! Le 13 janvier, à partir de 13 h 05 heure de Paris, il réalisera sa première sortie extra-véhiculaire (EVA) dans le cadre d'une opération de maintenance pour installer de nouvelles batteries à l'extérieur de l'ISS.

Le français sortira avec le commandant de l'expédition 50, Shane Kimbrough. Compte tenu de son expérience, l'astronaute de la Nasa a été désigné membre d'équipage extra-véhiculaire numéro 1 (EV1). Il portera une combinaison à bande rouge alors que Thomas portera une combinaison sans rayure et aura la désignation EV2.

Lors de cette sortie, ils termineront le travail débuté le 6 janvier, lors de la précédente EVA, quand Shane Kimbrough et Peggy Whitson ont notamment installé trois nouvelles plaques d'adaptation et accroché des connexions électriques pour trois des six nouvelles batteries de lithium-ion sur le complexe orbital.

Plus d’électricité pour la Station, la nuit

Ces deux sorties ont pour but de remettre à niveau du système d'alimentation électrique de la Station spatiale internationale en remplaçant 12 batteries nickel-hydrogène qui perdent de leur puissance par six nouvelles batteries lithium-ion livrées à la Station par le cargo HTV-6 en décembre 2016.

Ces nouvelles batteries, qui permettent le stockage de l'énergie emmagasinée pendant le jour par les panneaux solaires d'ISS et de la redistribuer pendant les périodes de nuit, ont une capacité équivalente à deux batteries nickel-hydrogène, actuellement utilisées sur la station pour stocker l'énergie électrique produite par les panneaux solaires.