Une comète à observer dans le ciel d'hiver aux jumelles

En cette fin décembre 2016, une petite comète est visible dans le ciel d'hiver au moyen d'une paire de jumelles de 50 mm d'ouverture au minimum. Si vous en avez une sous la main, vous pourrez distinguer une tache lumineuse, non loin de Vénus, beaucoup plus brillante. Mieux, si vous avez reçu en cadeau pour Noël un télescope ou une lunette, vous allez pouvoir vous amuser à la traquer et l'admirer, au-dessus de l'horizon sud-ouest, une heure seulement après le coucher du Soleil.

Découverte le 3 décembre 1948, son nom est 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova. Pour les astronomes amateurs, cette comète de la famille de Jupiter (la même que Tchouri, escortée par Rosetta durant deux ans) n'est pas une inconnue. En effet, bien qu'assez petit -- sa taille est estimée à environ 900 mètres --, l'astre qui empreinte une orbite qui l'oblige à revenir dans les parages de la Terre tous les 5,25 ans, peut atteindre une magnitude 6 et devenir quasiment visible à l'œil nu. Comme la dernière fois qu'elle s'est approchée, en 2011, en particulier autour du 15 août, à la faveur d'un passage à quelque neuf millions de kilomètres (0,06 UA, unité astronomique) de notre planète.





Position de la comète 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova, le 31 décembre 2016. © SkySafari

Une visibilité accrue en février 2017

Actuellement, la comète pérégrine à travers la constellation du Capricorne. Il n'est pas besoin de veiller tard pour la voir. Une heure après le coucher du Soleil, quelques degrés en dessous de Vénus (voir carte ci-dessus). Le 31 décembre, elle atteindra sa plus petite distance avec notre étoile. Un fin croissant lunaire sera visible à ses côtés. Dans un instrument, elle apparaît comme un petit point lumineux enrobé de brumes (sa chevelure).

Jusqu'à la mi-janvier 2017, il sera possible de l'apercevoir le soir. Puis, après une occultation d'environ deux semaines, 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova redeviendra visible progressivement, mais en fin de nuit, aux premières lueurs de l'aube. C'est à ce moment-là, surtout vers le 11 février, car sa distance avec la Terre sera la plus courte -- cette année, elle ne sera que 12 millions de kilomètres (0,09 UA) -- que la comète atteindra sa luminosité maximum. Alors peut-être sera-t-elle devenue visible à l'œil nu.