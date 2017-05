Entre Saturne et ses anneaux, c'est le grand vide !

C'est plutôt une surprise pour les chercheurs de la mission Cassini : la sonde n'a rencontré presque aucune particule lors de son plongeon entre Saturne et ses anneaux. Ce « grand vide » ne manque pas d'intriguer l'équipe scientifique.

Lors de son premier plongeon entre Saturne et ses anneaux (un espace d'environ 2.000 km de large), réalisé il y a une semaine (le 26 avril), la sonde Cassini n'a rencontré que très peu de particules. C'est plutôt une surprise pour l'équipe de la mission. En effet, si des simulations suggéraient qu'il n'y avait pas beaucoup de particules (tout au plus de la taille de celles de la fumée), les scientifiques s'attendaient tout de même à ce qu'il y en ait plus. D'ailleurs, pour cela, ils avaient pris la précaution d'orienter la sonde de façon à ce que son antenne de 4 m de diamètre serve de bouclier.

Pourtant, « c'est le grand vide apparemment », a déclaré le chef de la mission, Earl Maize, du JPL, ajoutant que le vaisseau va continuer sa course, tandis que des chercheurs travaillent à élucider ce mystère des poussières manquantes... « J'ai écouté plusieurs fois les données du premier plongeon et je peux probablement compter sur les doigts de mes mains le nombre d'impacts de particules que j'ai entendu », a commenté de son côté, visiblement toujours étonné, William Kurth, de l'équipe de l'instrument RPWS (Radio and Plasma Wave Science) qui a réalisé ces mesures.

Il faut dire que lors des enregistrements réalisés quelques mois auparavant (les données ont été converties en fichier audio), quand Cassini traversait le plan équatorial de la planète aux limites des anneaux externes, les collisions étaient des centaines... (Voir le document de décembre 2016 ici.)

Voir aussi : Sonde Cassini : les images de son plongeon entre Saturne et ses anneaux

Les données collectées par l’instrument RPWS (Radio and Plasma Wave Science) ont été converties en audio. Les craquements et éclatements indiquant l’impact d’une particule sont très peu nombreux. © Nasa, JPL-Caltech, University of Iowa

La route semble bien dégagée pour les 4 derniers mois de Cassini

Une route aussi dégagée pour Cassini, qui doit encore faire 20 passages dans cette zone inexplorée, est une bonne nouvelle. Cela veut dire qu'il n'y a pas besoin de mettre en œuvre un plan B d'évitement. La navigation s'annonce donc plus sereine et la suite d'instruments, très fragile, ne devrait pas être en danger. À quatre reprises au cours des quatre prochains mois, la sonde passera très près du bord interne de l'immense système d'anneaux.

Hier, mardi 2 mai, Cassini a effectué sa deuxième traversée de cette région, à peu près au même endroit que la première fois. Ses yeux étaient alors tournés vers les anneaux. Les images brutes, transmises depuis Saturne, située à 1,4 milliard de kilomètres de la Terre, commencent à arriver (voir la galerie ici). Prochain passage : le 9 mai.

Ce périple baptisé « grand final » marque l'ultime étape de cette odyssée de l'exploration de la planète géante et de ses lunes commencée il y a treize ans. Le 15 septembre, la sonde disparaîtra dans l'épaisse atmosphère de Saturne.

Photos : Saturne, cette mystérieuse planète gazeuse du Système solaire





Photo de Saturne en infrarouge Cette photo de la planète Saturne a été prise en infrarouge. © Erich Karkoschka (University of Arizona), Nasa





De gigantesques éclairs sur Saturne Cette image montre des orages sur Saturne avec la lumière des éclairs. Le signal électromagnétique capté indique une puissance 1 million de fois supérieure à l'activité terrestre. Pour en savoir plus : http://www.universetoday.com/am/publish/lightning_storms_saturn.html?20122004





Saturne et ses anneaux sur la tranche Cette image rare a pu être obtenue grâce au télescope spatial Hubble de la Nasa. On distingue deux aurores polaires aux extrémités de la planète et les anneaux vus sur la tranche. © Nasa, Esa et Jonathan Nichols (University of Leicester)





Le vortex polaire chaud de Saturne, un tourbillon au sud de la planète Des astronomes ont découvert sur Saturne un phénomène climatique encore inconnu dans le Système solaire : il s’agit d’un vortex polaire (ou tourbillon polaire) chaud situé au pôle sud de la planète aux anneaux. Cette image représente le spectre d'émission thermique de Saturne. © Keck Observatory





Des aurores polaires sur Saturne Ces trois magnifiques images d'aurores au pôle de Saturne ont été prises par le télescope Hubble fin janvier 2005. © Nasa, Esa, J. Clarke (Boston University) et Z. Levay (STScI)





Une tempête sur Saturne Cette image en fausses couleurs, prise en infrarouge, montre une étrange structure source intense d'ondes radio. Il s'agit d'une immense tempête avec des éclairs ! Elle se trouve dans une bande de Saturne que l'on appelle l'« allée des tempêtes » en raison de leur fréquence dans cette zone. © Nasa, JPL, Space Science Institute





Les anneaux de Saturne, entre effets de résonance et confinement gravitationnel De fascinants effets de résonance et un confinement gravitationnel dans les anneaux de Saturne, notamment pour l'image C, où l'on voit l'influence du satellite Pan. © Nasa, JPL, Space Science Institute





Janus, Pandora et Mimas : trois lunes de Saturne Les lunes de Saturne sur cette image sont, de gauche à droite : Janus (181 km) ;Pandora (84 km) ;Mimas (398 km). Cette image remarquable fut prise à 2.7 millions de kilomètres par la sonde Cassini. © Nasa, JPL, Space Science Institute





Titan, le plus grand satellite de Saturne Photo de Titan, le plus grand satellite de Saturne, prise par Cassini en 2006, à 1.8 million de kilomètres de distance. On voit cette lune se détacher derrière les anneaux de Saturne. © Nasa, JPL





La division de Keeler, dans les anneaux de Saturne Cette série de 12 images, espacées par 16 minutes, a été prise par la sonde Cassini. Elle montre dans l'anneau A de Saturne la division de Keeler. On y voit clairement un nouvel objet d'environ 7 km de diamètre nommé S/2005 S1. Notez les ondes induites sur l'anneau par la gravitation de ce petit corps. © Nasa, JPL, Space Science Institute





Dioné, une des lunes de Saturne Photographie de Dioné, une des lunes de Saturne, prise par Cassini, avec Saturne en arrière-plan. © Nasa, JPL





Les anneaux de Saturne vus par la sonde Cassini Après de multiples survols des lunes de Saturne, la phase suivante de la mission Cassini-Huygens (site Esa, site Nasa), qui axa ses observations sur le système d'anneaux de façon à les étudier plus en détails, dévoila ses premiers résultats et images. Ils montrèrent l'anneau B vu comme jamais auparavant ! Ces images n'ont pas été acquises dans le visible ou l'ultraviolet. Il s'agit d'images synthétisées à partir des données radio reçues sur Terre. © Nasa, JPL





L'anneau B de Saturne Après de multiples survols des lunes de Saturne, la phase suivante de la mission Cassini-Huygens (site Esa, site Nasa), qui axa ses observations sur le système d'anneaux de façon à les étudier plus en détails, dévoila ses premiers résultats et images. Ils montrèrent l'anneau B vu comme jamais auparavant ! Ces images n'ont pas été acquises dans le visible ou l'ultraviolet. Il s'agit d'images synthétisées à partir des données radio reçues sur Terre. © Nasa, JPL





L'astéroïde Atlas plongé dans l'anneau de Saturne Image prise dans le visible à 914.000 km. On voit Atlas, un astéroïde de 32 km de diamètre. © Nasa, JPL, Space Science Institute





Les anneaux de Saturne révélés par la mission Cassini-Huygens Après de multiples survols des lunes de Saturne, la phase suivante de la mission Cassini-Huygens (site Esa, site Nasa), qui axa ses observations sur le système d'anneaux de façon à les étudier plus en détails, dévoila ses premiers résultats et images. Ils montrèrent l'anneau B vu comme jamais auparavant ! Ces images n'ont pas été acquises dans le visible ou l'ultraviolet. Il s'agit d'images synthétisées à partir des données radio reçues sur Terre. © Nasa, JPL





Dioné, le satellite de Saturne, photographié par Cassini Pour le plaisir des yeux… Le satellite Dioné a été photographié par la caméra grand angulaire de Cassini le 11 octobre 2005, à une de distance 46.368 km. © Nasa, JPL





Les ondes de Saturne Des images d'ondes dans les écoulements atmosphériques de Saturne. Ici en infrarouge et à 386.000 km environ. © Nasa, JPL





Image de Saturne synthétisée à partir de données radio Après de multiples survols des lunes de Saturne, la phase suivante de la mission Cassini-Huygens (site Esa, site Nasa), qui axa ses observations sur le système d'anneaux de façon à les étudier plus en détails, dévoila ses premiers résultats et images. Ils montrèrent l'anneau B vu comme jamais auparavant ! Ces images n'ont pas été acquises dans le visible ou l'ultraviolet. Il s'agit d'images synthétisées à partir des données radio reçues sur Terre. © Nasa, JPL





Les anneaux de Saturne et la division de Maxwell Il y a toujours des surprises dans les anneaux de Saturne ! En A, on remarque la découverte d'un nouvel anneau fin (flèche gauche), voisin de celui, beaucoup plus épais, de Maxwell (flèche droite). Une situation similaire s'observe en B. En C et D, on voit nettement des échanges de matière entre les anneaux. Outre les effets déjà connus de petites lunes comme Pan et Prométhée, cela indiquerait la présence dans les anneaux d'autres petites lunes encore inconnues. © Nasa, JPL





Saturne à travers ses anneaux Sur cette image, on aperçoit Saturne à travers ses anneaux. Remarquez en haut l'ombre de l'anneau principal et en bas celles des plus petits. Image prise à 2,3 millions de km. © Nasa, JPL