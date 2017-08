SDO observe une double éclipse du Soleil

Le 13 septembre 2015, une éclipse partielle du Soleilse se montrait au sud de l'Afrique, à Madagascar et à quelques marins naviguant dans l'océan Indien. Dans l'espace, le satellite SDO avait en revanche bénéficié de conditions lui permettant de voir et la Terre et la Lune transiter devant le Soleil.

Une superbe double éclipse de Soleil vue par le satellite SDO Lorsque la Terre puis la Lune transitent devant le Soleil, cela donne une double éclipse. Un spectacle rare puisque seul le satellite SDO a pu physiquement en être témoin. Heureusement, ce 13 septembre 2015, la Nasa a capturé l'évènement pour nous dans cette vidéo.

Article publié le 14 septembre 2015

Ce dimanche 13 septembre 2015, à partir de 4 h 41 TU (6 h 41 en France métropolitaine), les habitants de l'Afrique du Sud et d'une grande partie de Madagascar ont pu admirer une éclipse partielle du Soleil. Certes, dans les régions les plus peuplées, la portion du disque solaire occultée par notre satellite naturel n'a pas excédé 45 % (voir carte). En réalité, pour en profiter au maximum — plus de 70 % du Soleil masqué —, il fallait être à quelques dizaines de km à l'intérieur des côtes est de l'Antarctique, avant 6 h 55 TU.

Autant dire que les spectateurs de ce phénomène naturel laissant apparaitre le Soleil, grignoté par la Lune, comme des cornes au-dessus de l'horizon (ici, en l'occurrence désespérément blanc), étaient extrêmement rares. Le phénomène s'est terminé ensuite vers 9 h 06 TU, dans l'océan Indien, au sud de l'Australie. Il s'est produit quelques heures avant l'apogée (le point de l'orbite lunaire le plus éloigné de la Terre), lorsque la Nouvelle Lune était distante précisément de 405.982 km. Dans ces conditions, du point de vue terrestre, le disque lunaire n'était pas assez grand pour occulter entièrement notre Étoile, distante de quelque 150 millions de km.







Le satellite SDO a pu observer une double éclipse du Soleil ce dimanche 13 septembre 2015. D’abord le transit de la Terre devant notre Étoile, puis celui de la Lune. © Jhon Henry Osorio Orozco, Nasa, SDO

Dans l'espace, les éclipses doubles sont possibles

En revanche, dans l'espace, depuis son orbite géosynchrone à 35.789 km, SDO (Solar Dynamics Observatory) a eu le plaisir, de par la position, d'assister à une double éclipse du Soleil... D'abord, il y a eu le transit de la Terre devant son étoile, qui a plongé le satellite d'observation solaire dans l'obscurité la plus totale. Puis, après que notre planète soit passée, les caméras de ses instruments ont enregistré le passage de la Lune devant l'astre solaire. La Nasa a créé une animation de cet alignement exceptionnel.

La prochaine éclipse du Soleil visible sur Terre (mais pas en Europe) aura lieu le 9 mars 2016. Mais, d'ici là, rappelons qu'une grande partie des habitants de l'Europe de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest, de toute l'Amérique du Sud et centrale, ainsi que de la moitié est de l'Amérique du Nord pourront suivre une éclipse totale de Lune, le 28 septembre prochain.