L'astronaute italien Paolo Nespoli a rejoint l'ISS

Pas de vacances pour les astronautes et cosmonautes de la Station spatiale internationale (ISS). Ce weekend, trois nouveaux membres d'équipage ont rejoint le complexe orbital, dont Paolo Nespoli, un astronaute italien de l'Agence spatiale européenne (ESA). Doublure de Thomas Pesquet lors de la mission Proxima, l'Italien débute la mission Vita d'une durée de cinq mois.

Ce qu'il faut retenir À 60 ans, l'Italien Paolo Nespoli réalise son troisième vol dans l'espace.

Avec un vol à bord de la navette Discovery en 2007 et une mission de cinq mois en 2011, l'astronaute totalise 174 jours dans l'espace.

Paolo Nespoli est arrivé à bord de l'ISS ce weekend pour réaliser la mission Vita, axée sur la médecine spatiale. Le but : préparer les astronautes aux futures expéditions lointaines au-delà de l'orbite basse.

Moins de deux mois après le retour sur Terre du Français Thomas Pesquet, un autre astronaute de l'Agence spatiale européenne (ESA) a rejoint la Station spatiale internationale (ISS) pour une mission de longue durée : cinq mois. L'Italien Paolo Nespoli, 60 ans, s'est ainsi envolé vendredi, pour sa troisième mission dans l'espace, à bord du vaisseau Soyouz MS-05. Il était avec l'astronaute de la Nasa Randolph Bresnik et le Russe Sergueï Riazanski, de Roscosmos.

Après quatre tours autour de la Terre, le Soyouz a rejoint le complexe orbital, six heures après son décollage. À bord de l'ISS, les trois astronautes ont retrouvé leurs collègues Fiodor Iourtchikhine, Peggy Whitson et Jack Fischer, restés seuls depuis le 2 juin et le départ de Thomas Pesquet et Oleg Novitski.

Décollage du lanceur Soyouz avec, à son bord, les trois astronautes des expéditions 52 et 53, dont l'Italien de l'Agence spatiale européenne (ESA) Paolo Nespoli. © ESA

Médecine spatiale : la mission Vita de Paolo Nespoli

Le séjour de Paolo Nespoli et la mission Vita qu'il accomplira ne sont pas financés par l'ESA. En effet, c'est l'Agence spatiale italienne qui réalise cette mission au titre d'un accord de compensation conclu avec la Nasa.

Dans le cadre de cette mission, l'Italien poursuivra des expériences démarrées par les partenaires internationaux de l'ISS et se soumettra lui-même à des études en tant que sujet d'expérience. Durant les deux premières semaines de sa mission, Paolo Nespoli se réadaptera à la vie et au travail en microgravité. Au cours de son séjour dans l'espace, sa colonne vertébrale va s'allonger, les fluides de son organisme vont migrer vers la partie supérieure de son corps et ses os vont se fragiliser.

En observant ces phénomènes, les scientifiques acquièrent des connaissances qui permettront un jour d'explorer notre Système solaire en envoyant des êtres humains plus loin dans l'espace. Ces études permettent également de mieux connaître les causes de troubles similaires qui affectent un grand nombre de personnes sur Terre, comme l'ostéoporose. Dans l'espace, les astronautes subissent une sorte de vieillissement accéléré, réversible lorsqu'ils retournent sur Terre, ce qui présente un intérêt exceptionnel pour la recherche.