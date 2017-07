La Nasa met en ligne plus de 300 vidéos d'archives

La Nasa publie sur YouTube des centaines de vidéos d'archives montrant différents types d'expériences et essais, des lancements et atterrissages de ses aéronefs ou navettes, etc. Des heures de documents historiques enfin en accès facile.

Cela va faire plaisir à tous les amateurs d'histoire spatiale, d'astronautique et d'aéronautique ainsi qu'à tous ceux qui aiment les vidéos délicieusement vintage de la Nasa, sans parler de tous les curieux de la Terre : le Armstrong Flight Research Center (anciennement Dryden Flight Research Center) de la Nasa est en train de transférer des centaines d’heures de films sur YouTube.

C'est donc une incroyable collection de documents historiques de l'Agence spatiale américaine, née en 1958, que l'on peut enfin retrouver facilement puisqu'ils sont désormais classés dans plusieurs playlists. Certes, toutes ces vidéos étaient déjà disponibles sur le site Internet de ce Centre de recherche situé en Californie, mais leur visibilité était réduite depuis des années car elles étaient perdues dans les méandres des pages Web de la Nasa. Plus de 300 d'entre elles ont déjà été déposées, et ce n'est pas fini : elles seront, d'ici quelques semaines, 500 au total.

Dans cet extrait de 22 secondes tourné à la fin des années 1950, on découvre une flotte d’avions expérimentaux de la Naca (National Advisory Committee for Aeronautics) parqués derrière un hangar d’une base à Edwards, en Californie. © Nasa’s Armstrong Flight Research Center

La Nasa partage ses vidéos d’essais expérimentaux

Ces vidéos, qui durent pour la plupart autour d'une minute (et certaines quelques secondes), sont classées en playlists selon différentes thématiques. On y trouve de tout : des séquences historiques, des essais expérimentaux pour de futures missions, des lancements de fusées, des vols d'aéronefs expérimentaux, des décollages et atterrissages de navettes spatiales, des interviews, des crashs-tests, etc. Les plus anciennes datent des années 1940 et beaucoup couvrent la période 1970-2010.

Alors, allez-y, régalez-vous : c'est ici !

Pour en savoir plus

Des archives photographiques de la Nasa en libre accès sur Flickr

Article de Jean-Luc Goudet publié le 3 septembre 2010

La Nasa vient de déposer des centaines d'images historiques sur le site de partage de photos Flickr. Classées en trois albums, elles sont librement utilisables.

La Nasa n'hésite pas à diffuser largement ses images, anciennes ou récentes. Son gigantesque site Web en recèle des milliers, parfois disséminées au milieu d'une multitude de documents. Mais la plupart sont rassemblées et classées dans les pages Nasa Images, où l'on peut se promener durant des heures.

L'agence spatiale américaine utilise également, depuis longtemps, les sites de partages, diffusant ses vidéos sur une chaîne YouTube et ses images sur Flickr. Ces albums sont régulièrement mis à jour et montrent les missions les plus récentes ou les images les plus spectaculaires.







Robert Goddard pose devant sa fusée à propergols liquides en 1925. Le propulseur est dans la partie supérieure et les réservoirs et les pompes sont installés en bas. Dans l'esprit de l'inventeur, cette disposition devait améliorer la stabilité. © Nasa

L'Esa, l'agence spatiale européenne, fait d'ailleurs de même et multiplie elle aussi les albums Flickr et diffuse une chaîne de vidéos. Enfin, on retrouve des images saisies par des instruments astronomiques de la Nasa sur le planétarium de Microsoft, WorldWide Telescope.

Des albums à partager

La nouveauté est l'ouverture par la Nasa d'une adresse Flickr où l'agence diffuse des photographies anciennes dans la section dite Commons, c'est-à-dire celle des images libres de droit. Les photos sont réparties dans trois albums : les débuts de la Nasa, et même la préhistoire de l'astronautique ; les lancements ; les personnalités qui ont marqué l'histoire de l'agence.







Après la Seconde guerre mondiale, Francis Rogallo, un ingénieur du Naca, ancêtre de la Nasa, étudie un engin volant original dont l'aile triangulaire est souple. A partir de 1958, les essais montreront que l'engin vole. En 1964, la Nasa teste ce Parasev (Paraglider Research Vehicle) au-dessus de la base militaire d'Edwards, en Californie. © Nasa

Ces documents historiques ne concernent pas que l'astronautique. La Nasa, en effet, a succédé au Naca (National Advisory Committee for Aeronautics) et travaille encore aujourd'hui dans le domaine aéronautique. En feuilletant ces albums, on peut ainsi découvrir de bien curieux aéronefs et même un ancêtre des deltaplanes et autres ULM pendulaires, dérivé des travaux de l'ingénieur Francis Rogallo.

Les amateurs d'histoire de l'aéronautique et de l'astronautique ont donc tout intérêt à installer cette nouvelle adresse dans la liste de leurs favoris et tout le monde peut ajouter des commentaires.

