Electron, le lanceur de Rocket Lab, va voler pour la première fois

Le marché des petits satellites, en pleine émergence, bouleverse la donne et réclame de nouvelles capacités de lancement de seulement quelques centaines de kilogrammes. Une opportunité pour de nouveaux entrants comme Rocket Lab et son lanceur Electron, qui s'apprête à voler pour la première fois depuis la Nouvelle-Zélande.

Ce qu'il faut retenir Ce lanceur très léger est conçu en grande partie en carbone.

Comme chez SpaceX, le même moteur est utilisé pour les deux étages.

Ce moteur est réalisé par fabrication additive, ou « impression 3D ».

Rocket Lab, une start-up basée à Los Angeles, s'apprête à faire décoller pour la première fois son lanceur Electron. Haut de 17 m pour 1,2 m de diamètre, ce lanceur utilise dix moteurs mais d'un seul type, neuf pour l'étage principal et un pour l'étage supérieur. Baptisé Rutherford, ce moteur fonctionne avec un mélange d'oxygène et de kérosène. Fait unique, tous ses principaux composants (y compris la chambre de combustion, les pompes, les valves et les injecteurs) sont imprimés en 3D.

Ce lanceur sera capable d'emporter une charge utile de 225 kg sur une orbite héliosynchrone à quelque 500 kilomètres d'altitude. Il a été choisi pour équiper le MX-1 du projet de l'entreprise Moon Express d'exploitation de la Lune.







La base de lancement de Rocket Lab en Nouvelle-Zélande. À la différence de SpaceX qui loue actuellement les pas de tir de l’U.S. Air Force et de la Nasa, Rocket Lab s’est dotée de sa propre base de lancement en Nouvelle-Zélande. La start-up, qui vise plusieurs dizaines de lancements chaque année, a besoin d’une grande autonomie pour son accès à l’espace. D’où la nécessité de ne pas dépendre d’installations de lancement d’un pays ou d’une agence spatiale. En dehors de cette indépendance, il n’y a aucun intérêt particulier à décoller depuis la Nouvelle-Zélande, sauf à lancer en direction de l’océan Pacifique sud, qui est aussi la zone au-dessus de laquelle sont désorbités la plupart des satellites en fin de vie. © Rocket Lab

Un marché émergent en manque de lanceurs spécifiques

Pour cette mission, Electron ne transporte pas de satellite commercial mais une charge factice de test. Elle est à séparer sur une orbite elliptique dont le périgée devrait être d'environ 300 km, l'apogée de 500 km et l'inclinaison de 83°. La durée de la mission, du décollage à la séparation de la charge, est de 7 mn et 31 s.

Le lancement, depuis la base de lancement de Rocket Lab, sur la péninsule de Mahia, en Nouvelle-Zélande, est prévu le plus tôt possible à l'intérieur d'une fenêtre de tir qui s'est ouverte le 22 mai et se refermera le 2 juin. Les équipes sont en attente de bonnes conditions météorologiques.

Ce lanceur ne fera pas d'ombre à Ariane 5 et ses 10 tonnes de performance en orbite de transfert géostationnaire. Electron vise le marché des petits satellites en orbite basse d'une centaine de kilogrammes, à l'unité ou en constellation, qui nécessite une cadence de lancement élevée. Or, en raison de leur taille, les délais de lancement de ces satellites se comptent en années ! Trop petits pour embarquer seuls sur un lanceur, ils ne peuvent en effet être lancés que par grappe ou comme passagers secondaires. C'est évidemment un frein au développement de cette filière aux perspectives commerciales pourtant très attrayantes.

En effet, dans un marché du spatial en mutation, l'un des tendances est de chercher à remplacer les gros satellites par des constellations d'engins plus petits. Elles feraient au moins aussi bien pour moins cher et avec des fréquences de renouvellement plus élevées des flottes de satellites, de l'ordre de quelques années contre cinq à plus de quinze ans aujourd'hui. C'est le service d'un accès à l'espace plus rapide et plus économique pour une large gamme de petits satellites que vise Rocket Lab.

