Proxima du Centaure : d'étranges anneaux de poussière découverts

Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de notre Système solaire, abriterait plusieurs ceintures de poussière, en plus de l'exoterre découverte il y a un an. Leur présence suggère que la naine rouge possède un système planétaire complexe.

Ce qu'il faut retenir L’étoile la plus proche de notre Soleil s'appelle Proxima du Centaure et se situe à seulement 4,2 années-lumière de nous.

Des chercheurs ont découvert la présence d’une ceinture de poussière autour de cette étoile. Celle-ci est comparable à la ceinture de Kuiper dans notre Système solaire.

Les observations réalisées avec Alma suggèrent aussi la présence de deux autres ceintures de poussière, mais cela reste à confirmer.

En route vers Proxima b, l'exoplanète habitable la plus proche de nous Quittez le Système solaire pour rejoindre Proxima b, l’exoplanète habitable découverte autour de Proxima du Centaure, l’étoile la plus proche du Soleil.

L'étoile la plus proche de notre Système solaire n'a pas fini de surprendre les astronomes. Il y a un peu plus d'un an, les Terriens apprenaient qu'une planète 1,3 fois plus massive que la leur, appelée Proxima b, gravite en 11 jours dans la zone tempérée de Proxima du Centaure. La naine rouge (0,12 masse solaire), qui n'est pas visible à l'œil nu, abrite donc un monde à seulement 4 millions de kilomètres de sa surface qui, s'il renferme de l'eau, est potentiellement habitable. Une bonne nouvelle pour la recherche d'exoterres et de la vie ailleurs (toutefois, la possibilité de la vie sur une planète proche d'une naine rouge est très discutée), d'autant que Proxima b est à notre portée à l'échelle de la Galaxie, à seulement 4,2 années-lumière, soit environ 40.000 milliards de kilomètres !

Cette planète pourrait ne pas être la seule dans le système de Proxima. Curieux insatiables, comme toujours, des astronomes ont récemment découvert, avec Alma (Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array), le grand réseau de télescopes installé dans l'Atacama, au Chili, que la naine rouge âgée d'environ 5 milliards d'années possède une, voire trois ceintures de poussière.

Survolez en vidéo le système de Proxima du Centaure, situé à seulement 40.000 milliards de kilomètresde notre Soleil. Un anneau de poussière dense a été identifié par Alma, entre 150 et 600 millions de kilomètres de l’étoile. Une surdensité de matière a été observée sur le bord interne de la ceinture. L’exoterre Proxima b orbite dans la zone habitable de la naine rouge, à quelque 4 millions de kilomètres de sa surface. © M. Kornmesser, ESO

Une ceinture de Kuiper dans le système de Proxima

Le principal anneau de poussière que l'équipe a mis en évidence rappelle, sur le plan de la masse et de la température, notre ceinture de Kuiper — cette dernière se situe à 30 unités astronomiques (UA) du Soleil (30 fois la distance Terre-Soleil) et s'étend jusqu'à 55 UA. La ceinture que les chercheurs ont découverte se trouve entre 1 et 4 UA de Proxima (entre 150 et 600 millions de kilomètres). La masse de l'ensemble est estimée à environ un centième de celle de la Terre et sa température est de -230 °C. Comme la nôtre, cette ceinture se compose d'un mélange de matière résiduelle de la formation des planètes, agglomérats de toutes tailles de roches et de glaces, qui vont des grains de moins d'un millimètre jusqu'aux objets plus grossiers de plusieurs kilomètres...

Voir aussi : Une planète monstre découverte près d'une étoile naine

Mais ce n'est pas tout. L'équipe emmenée par Guillem Anglada, de l'Instituto de Astrofísica de Andalucía, rapporte dans son article à paraître dans The Astrophysical Journals Letters qu'il pourrait exister deux autres ceintures de poussière autour de Proxima du Centaure. Des observations complémentaires sont cependant nécessaires pour confirmer ou infirmer leur présence. L'une d'elles, plus froide encore que la première (-260 °C), serait 10 fois plus éloignée. L'autre, confinée relativement près de l'étoile, serait plus chaude.

« Ce résultat permet d'envisager l'existence, autour de Proxima du Centaure, d'un système planétaire complexe, fruit de multiples interactions ayant abouti à la formation d'une ceinture de poussière, explique l'auteur principal. Une étude plus approfondie devrait révéler les localisations de planètes non identifiées à ce jour ».

Une source d'émission compacte

Les chercheurs ont aussi détecté une source d'émission compacte dans la direction du bord interne de la première ceinture de poussière identifiée. La nature de celle-ci n'est pas encore connue et il vaut mieux rester prudent dans son interprétation. Il pourrait très bien s'agir d'un objet lointain, étranger au système de Proxima, comme par exemple une galaxie située dans la même perspective.

Autrement, si cette source bouge en même temps que la naine rouge, les astronomes émettent alors l'hypothèse qu'il puisse s'agir d'anneaux ceinturant une planète géante, ou encore d'un nuage de débris. Nous en saurons plus bientôt. « Ce que nous observons aujourd'hui constitue un simple amuse-bouche comparé à ce qui nous attend ! », s'enthousiasme Pedro Amada, coauteur de ces recherches.