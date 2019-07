La recharge par induction endommage les smartphones

Bien pratique, la recharge sans fil par induction entraîne malgré tout une surchauffe dommageable pour la durée de vie de la batterie, d'autant plus grande lorsque le téléphone et la base ne sont pas parfaitement alignés.

De nombreux modèles de téléphone permettent désormais de recharger la batterie par induction. Ce système offre l'avantage de se passer de câble en le déposant sur une base équipée d'une bobine en cuivre produisant un champ magnétique qui alimente la batterie par induction. Une solution pratique, mais qui génère une surchauffe très dommageable pour le téléphone, ce que viennent de montrer des chercheurs de l'université de Warwick au Royaume-Uni. Dans une étude publiée le 17 avril dans la revue ACS Energy Letters, ces derniers ont mesuré à l'aide d'une caméra thermique la surchauffe générée dans un iPhone 8 par une recharge par induction.





La recharge par induction engendre un excès de chaleur et qui dure plus longtemps, d’autant plus lorsque la base et le téléphone sont mal alignés. © WMG, University of Warwick

Recharge par induction : 5 degrés en plus

Pour une recharge filaire conventionnelle, la température atteint un maximum de 27 °C lors d'un cycle de recharge de trois heures. Une recharge par induction fait grimper la température à 33 °C au bout de 10 minutes à peine. La surchauffe est encore pire lorsque le téléphone est mal positionné sur la base, c'est-à-dire que l'antenne du téléphone et de la base ne sont pas parfaitement alignés. Pour compenser la perte de champ magnétique, le transmetteur augmente sa puissance et sa tension, ce qui génère un pic de chaleur encore supérieur (35,3 °C) et qui persiste plus longtemps (125 minutes contre 55 minutes).

La surchauffe est empirée par le fait que le téléphone et la base sont en contact, l'un transmettant la chaleur à l'autre par conduction et convection thermique, ajoutent les chercheurs. Ils conseillent de privilégier la recharge filaire classique si l'on veut prolonger la durée de vie de son smartphone. Retirez également le téléphone de sa coque lors de la recharge pour favoriser la dissipation de chaleur et évitez de vous en servir en même temps.

