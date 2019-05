Nubia met un ventilateur dans son smartphone Red Magic 3

Parce que les smartphones sont équipés de processeurs de plus en plus puissants et que les jeux sont de plus en plus gourmands en ressources, le fabricant chinois a décidé de combiner deux systèmes de refroidissement dont un authentique ventilateur. Avec un prix d'entrée à 479 euros, le Red Magic 3 affiche un rapport qualité-prix remarquable.

Avec leurs processeurs ultra-puissants, leur 6 ou 8 Go de mémoire vive, leur capacité de stockage de plus en plus grande, les smartphones n'ont plus rien à envier aux ordinateurs en matière de puissance. Le problème est que plus c'est puissant, plus le processeur chauffe, et il faut donc trouver un moyen de le refroidir. Chez Nubia, on avait déjà dévoilé un smartphone avec refroidissement liquide et cette fois, le fabricant a carrément décidé d'ajouter un ventilateur !

À la fois par son look et son équipement, le Red Magic 3 est dédié aux joueurs et il vient jouer dans la cour du Razer Phone 2 et du Asus ROG Phone. Pour leur tenir tête, il dispose d'un large écran de 6,7 pouces capable d'afficher des images en 2.340 x 1.080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. C'est un record pour une dalle aussi large. Sous l'écran, un processeur Snapdragon 855 épaulé d'une puce Adreno 640 pour la partie graphique. Dès maintenant et à partir de 479 euros, Nubia propose trois configurations : avec 8 ou 12 Go de mémoire vive, et 128 ou 256 Go de mémoire de stockage.

De la puissance plus longtemps

À propos de ce ventilateur, jamais vu sur un smartphone, le fabricant promet un transfert de chaleur supérieur de 500 % par rapport aux concurrents et un processeur refroidi de 16 degrés. Résultat : le processeur n'a plus besoin de se mettre en mode économie, et on peut donc jouer plus longtemps à des jeux très gourmands.

Pour le reste, on retrouve les « gâchettes » sur les tranches de l'appareil dédiées aux jeux, mais aussi un capteur photo de 48 millions de pixels en capacité de filmer en 8k, et pour les selfies, un capteur de 16 millions de pixels. Le tout sous Android 9.0 et épaulé d'une batterie de 5.000 mAh, indispensable au vu de la puissance de l'équipement.

