Android : désinstallez au plus vite les applications infectées par PreAMO

Pour les smartphones Android, six applications populaires du Play Store intégraient un malware baptisé PreAMO, dont l'objectif consistait à générer des revenus issus de publicités pour ses auteurs.

Pour votre mobile Android, utilisez-vous un nettoyeur de mémoire vive comme Rambooster Total Cleaner ? Une application de vidéo surveillance à distance comme MyCamera ? Si c'est le cas, désinstallez-les immédiatement. Très téléchargées, elles font partie du lot de six applications présentes sur le Play Store enfermant un discret malware. Baptisé PreAMO, celui-ci a été démasqué par l'entreprise de sécurité informatique Checkpoint.

En tout, cet intrus a été téléchargé plus de 90 millions de fois. L'objectif du passager clandestin consiste à cliquer à votre insu autant de fois que possible sur des centaines d'annonces publicitaires. Ce procédé permettait alors d'alimenter en revenus les créateurs du malware. Ils visaient uniquement trois régies publicitaires : Presage, Admob et Mopub, d'où l'appellation PreAMO.

Google fait le ménage

Toutes ces applications provenaient d'une unique entreprise chinoise : DO Global. Celle-ci a publié pas moins de 100 applications sur le Play Store. Pour compliquer la traque de ses applications, l'éditeur change d'appellations commerciales sur la boutique. Ainsi, ses applications se retrouvent sous la marque Photo Artist Studio ou encore Pic Tools Group.

Alerté du problème, Google a fait le ménage et a déjà éliminé 46 applications de cet éditeur. De son côté, Checkpoint se veut rassurant en expliquant que malgré le fait qu'il exploite la puissance du mobile inutilement, ce malware est totalement inoffensif.

La firme DO Global s'est également exprimée en expliquant comprendre la gravité des faits et la décision de Google. Elle annonce réaliser un audit de l'ensemble de ses applications pour vérifier la présence de PreAMO.

Les applications incluant PreAMO :

Cooler Smartcooler

Flashlight Torch Screenlight Party

Mycamera

Omni Cleaner

Rambooster Total Cleaner

Speedbooster Optimizer

