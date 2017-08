Le rayonnement X des trous noirs remis en cause par la Z machine

Il y a quelques années, une machine états-unienne permettant d'explorer la physique des plasmas à l'aide de la technique dite « à striction axiale » (appelée aussi Z-pinch) a beaucoup fait parler d'elle. En 2006, la Z machine, du laboratoire Sandia, avait en effet produit de façon imprévue des températures de 2 milliards de degrés alors qu'elle avait seulement été conçue pour générer des températures de plusieurs millions de degrés, proches de celles des éruptions solaires.

Certains y ont vu une nouvelle voie très prometteuse pour atteindre le graal de la fusion contrôlée. Il faut dire que, tout comme dans le cas de la fusion inertielle par laser, il était alors possible d'imaginer comprimer une capsule de combustible, ici un cylindre, à l'aide d'impulsions magnétiques (Magnetized Liner Inertial Fusion ou MagLIF).

On ne sait pas trop où en sont les recherches à cet égard. Mais, quoi qu'il en soit, la Z machine est un puissant générateur de rayons X qui permet de reproduire les plasmas rencontrés d'ordinaire dans les disques d'accrétion, où de la matière surchauffée émet ce type de rayonnement avant de tomber dans un trou noir.

Les trous noirs comptent parmi les objets les plus opaques de l'univers. Heureusement, ils sont aussi parmi les plus attractifs, et c'est grâce à leur pouvoir d'attraction démesuré que nous pouvons les détecter. Les trous noirs géants sont les ogres les plus monstrueux du zoo cosmique, mais ils ne sont pas forcément des armes de destruction massive. Les jets de matière qu'ils produisent auraient ainsi contribué à allumer les premières étoiles et à former les premières galaxies. Dans cette vidéo, Hubert Reeves et Jean-Pierre Luminet, spécialistes en cosmologie contemporaine, répondent à toutes vos questions concernant les trous noirs. Pour en savoir plus, visitez dubigbangauvivant.com. © Groupe ECP, YouTube