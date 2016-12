La Terre vue de l'espace : notre sélection photo de 2016

Ces photos sont tirées du clip vidéo qu'a publié l'ESRS (Earth Science & Remote Sensing), une unité du Centre spatial Johnson dont l'une des tâches est de déterminer des cibles de télédétection pour suivre l'évolution du climat, en coordination avec d'autres organismes. Elles ont toutes été prises depuis l'espace, par les astronautes à bord de la Station spatiale internationale (ISS).

Leur sélection comprend 16 photos pour l'année 2016. On y découvre divers aspects de notre planète : naturels comme cet orage planant au-dessus de la mer de Chine ou encore le volcan indonésien Sangeang, et d'autres artificiels comme la ville de Dubaï la nuit.

Retrouvez les 16 photos de la Terre vue d’ISS sélectionnées par l’ESRS. © Nasa

Le choix a dû être difficile car des dizaines de photos prises depuis ce balcon sur la Terre, à 400 km d'altitude, affluent chaque jour. Voici six d'entre elles, accompagnées, en bonus Futura, de deux photographies prises récemment par Thomas Pesquet, à bord d'ISS depuis plus d'un mois. Impossible de passer à côté d'elles, pour leur beauté stupéfiante qui nous rappelle que nous habitons une oasis fragile. Retrouvez toutes les photos du spationaute sur sa page Flick’r.

Nuages au-dessus de l’Atlantique

On dirait des continents séparés par un détroit d'un bleu profond. Cette couverture nuageuse photographiée depuis la Station spatiale internationale s'étendaient au nord-est de l'océan Atlantique.





Photo prise d’ISS le 26 juin 2016. © Nasa

Un étonnant lac rose en Iran

Comme le montrent des images du satellite Aqua, le lac salé Urmia, situé dans le nord-ouest de l'Iran, était verdâtre en avril. Trois mois plus tard, il était devenu rouge et rose. Comme la mer d'Aral, il a considérablement rétréci ces dernières décennies. Et moins il y a d'eau, comme chaque été, plus il y a de sel, ce qui a pour effet de changer la couleur de l'algue verte microscopique Dunaliella salina.





Le lac Urmia, en Iran, photographié le 12 septembre 2016. © Nasa

Le mont Fuji vu de l’espace

On a coutume de voir des photographies du mont Fuji prises à hauteur d'Homme. Cône iconique et majestueux de 3.776 m, qui domine la grande île d'Honshu au Japon et regardant l'océan Pacifique, il a été cette fois, photographié depuis l'espace, à environ 400 km du sol.





Le mont Fuji photographié à bord d’ISS le 8 février 2016. © Nasa

Aurores australes vues de l’espace

Les aurores polaires sont splendides à voir depuis le sol, aux plus hautes latitudes. Produites par l'interaction du vent solaire avec la haute atmosphère terrestre, elles dansent dans le ciel avec plus ou moins d'intensité selon l'activité. Vu de l'espace, le spectacle n'en est pas moins merveilleux.





On dirait des rideaux de brume lumineuse. Aurore australe au-dessus de l’océan Indien au sud de l’Australie occidentale photographiée le 11 août 2016. © Nasa

Le salar d’Atacama vu de l’espace

Une partie du lithium qui compose les batteries de nos smartphones, tablettes et autres équipements électroniques vient de là. Le salar d'Atacama, grand dépôt salin au Chili, est un des plus grands gisements de lithium au monde.





Le salar d’Atacama (Chili) photographié de la Station spatiale internationale le 4 mars 2016. © Nasa

Orage au dessus de la mer de Chine

Tout a l'air calme vu de là-haut, dans la Station spatiale internationale, mais en réalité cette immense masse nuageuse a obscurci le ciel de la mer de Chine méridionale, ce jour-là. Un orage spectaculaire.





Cumulonimbus au-dessus de la mer de Chine, photographié d’ISS le 29 juillet 2016. © Nasa

La brousse australienne vue de l’espace

La Terre vue de l'espace est magnifique, de jour comme de nuit. En un mois de présence à bord de la Station spatiale internationale, le Français Thomas Pesquet a déjà partagé des dizaines de photos de la Terre qu'il a prises. Elles sont toutes superbes, comme celles capturées avant lui par d'autres astronautes. On ne se lasse pas de voir et revoir la grande diversité des paysages terrestres, qu'ils soient naturels ou artificiels, à l'instar des tentaculaires villes du monde entier. Difficile de n'en sélectionner qu'une ou deux.





La brousse australienne photographiée d’ISS par Thomas Pesquet. © ESA, Nasa

Véritable chef-d'œuvre pictural en même temps que beauté de la nature : ici la brousse australienne. « Un vrai paysage de fin du monde... » écrit le spationaute qui a publié cette image le 16 décembre dernier, ajoutant : « remarquez l'unique route en haut à gauche) ! »

La frontière entre l’Argentine et l’Uruguay vue de l’espace

Nous sommes au-dessus de la frontière séparant l'Argentine, à gauche, et l'Uruguay, à droite, aux reflets. Entre les deux le Rio de la Plata. Sur son rivage ouest, la tache grise est Buenos Aires. « L'argent de Buenos Aires vs l'or de la pampa uruguayenne et le Rio de la Plata » écrit Thomas Pesquet.