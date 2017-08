SpaceX : Elon Musk dévoile les premières images de la combinaison spatiale

Le patron de SpaceX, Elon Musk, vient de révéler sur son compte Instagram l'aspect de la combinaison spatiale pour les astronautes de ses futurs vols habités. Toutefois, de nombreuses interrogations demeurent. Nous devrions en savoir plus bientôt.

Ce qu'il faut retenir Elon Musk vient de confirmer sur son compte Instaram que les photos qui avaient fuité l'année dernière sont bien celles de la combinaison spatiale de SpaceX.

On ne sait pas encore à quoi elle va vraiment servir mais il est probable qu'elle ne concerne pas les sorties extravéhiculaires, même sur Mars.

Elon Musk vient de créer une nouvelle fois le buzz en révélant sur son compte Instagram une photo de la combinaison spatiale des futures missions habitées de SpaceX dont la plus emblématique, dans un futur proche, est annoncée pour fin 2018. Il ne s'agirait d'ailleurs rien de moins qu'un vol lunaire autour de notre satellite, un vol qui marquerait magnifiquement le cinquantième anniversaire d'Apollo 8. À cette occasion, la Nasa avait réussi le premier vol habité autour de la Lune. Le second eut lieu en mai 1969 avec Apollo 10, en prélude à la désormais mythique mission Apollo 11.







La combinaison spatiale révélée par Elon Musk. © SpaceX

Visiblement, le « serial entrepreneur » doit garder en réserve pendant un certain temps ses réalisations avant de les rendre publiques, ce qui laisse penser qu'il a plusieurs coups d'avance et qu'il communique sur les accomplissements de ses entreprises quand l'affaire est déjà dans le sac depuis un moment. Il y a plus d'un an, des photos de la combinaison spatiale de SpaceX avaient fuité, mais le doute sur leur validité persistait.

Une combinaison qui n'est sans doute pas pour les sorties extravéhiculaires

“ C'était incroyablement difficile de combiner esthétique et fonctionnalité.

Et contrairement à la démarche délirante d'un Harold G. White qui a fait circuler des représentations d'artistes d'un futur vaisseau équipé d'un moteur Warp, dont la technologie n'existe pas, la photo de la combinaison de SpaceX n'est pas un simple outil de communication. Elon Musk est parfaitement clair sur le sujet : « Il faut noter que c'est un vrai (ce n'est pas un modèle). Déjà testé en double pression sous vide. C'était incroyablement difficile de combiner esthétique et fonctionnalité. Facile à faire séparément ».







En mars 2016, des images de la combinaison de SpaceX avaient fuité. © SpaceX

On reste quand même un peu sur notre faim car aucun détail n'est révélé. Mais le patron de SpaceX n'a pas manqué de préciser : « première photo de la combinaison spatiale de SpaceX. Davantage dans quelques jours ».

En effet, la tenue est très esthétique, trop d'ailleurs, et il semble difficile de croire qu'il s'agisse en réalité d'autre chose qu'une combinaison pour les vols dans une capsule Dragon, une simple assurance et une protection en cas de dépressurisation, de fuite d'oxygène, voire d'incendie dans l'habitacle. À moins d'une percée technologique révolutionnaire, il en faut beaucoup plus pour pouvoir faire des sorties extravéhiculaires et même marcher sur un astre comme la Lune ou Mars. Il semble difficile de croire que les ingénieurs de SpaceX aient réussi à faire beaucoup mieux que ceux de Boeing avec leur tenue spatiale, sans parler de la combinaison lunaire des missions Apollo.

Les plus beaux lancements de SpaceX réunis en vidéo SpaceX est une entreprise privée spécialisée dans l’astronautique et l’accès à l’espace. Depuis son premier vol en 2006, elle a réalisé de nombreuses missions avec succès, notamment grâce à son lanceur principal, le Falcon 9. Retour en vidéo sur presque 10 ans de lancements.