Pluton : un projet d'atterrissage plein de rebondissements étudié par la Nasa

Le 14 juillet 2015, la sonde New Horizons, de la Nasa, survole Pluton et découvre un monde étonnemment complexe et dynamique. L'envie d'y retourner est immense et les scénarios fleurissent aujourd'hui. Le premier est celui de la firme américaine Global Aerospace, qui propose un atterrisseur capable de faire des bonds !

Lorsqu'en janvier 2006, New Horizons quitte la Terre à destination de Pluton, un point minuscule et flou pour les Terriens, les scientifiques ne s'imaginent pas ce que cette sonde de la Nasa va découvrir. En un passage éclair à près de 50.000 km/h, New Horizons va montrer un monde étonnamment semblable à une planète avec un dynamisme insoupçonné et une surface jeune d'une centaine de millions d'années, sans doute l'une des plus jeunes de notre Système solaire. Autre particularité, des montagnes de glace d’eau et la possibilité de l'existence d'un océan liquide sous cette glace.

Sans surprise, les astronomes veulent retourner sur Pluton avec une mission autrement plus ambitieuse qu'un survol. Et si plusieurs scénarios de missions sont à l'étude, l'un d'eux a retenu l'attention de l'Institut des concepts avancés de la Nasa, le NIAC. C'est celui de la firme américaine Global Aerospace qui propose d'envoyer un atterrisseur capable de se déplacer par bonds de plusieurs dizaines, voire quelques centaines de kilomètres. L'idée n'est pas absurde sur un corps où la gravité est très faible, quinze fois moins forte que sur Terre.







Scénario envisagé pour Pluto Lander. © Global Aerospace corp.

L'atmosphère ténue de Pluton pour freiner l'atterrisseur

Pour poser l'atterrisseur sur Pluton, Global Aerospace étudie un système de décélération et d'atterrissage sur Pluton à partir d'une vitesse initiale de plus de 48.000 kilomètres par heure. Lors de la traversée de l'atmosphère de Pluton, l'atterrisseur sera ralenti non par un parachute mais par une structure gonflable, fournie par ILC Dover, partenaire du projet. L'idée de Global Aerospace est d'utiliser la traînée induite par la très fine l'atmosphère de Pluton au prix de seulement quelques kilogrammes de carburant. Un scénario surprenant au premier abord mais qui s'explique par l'étendue de l'atmosphère de Pluton, qui s'étire sur plus de 1.600 km. Sa très faible densité est idéale pour dissiper de grandes quantités d'énergie cinétique par une traînée aérodynamique,

Cette technologie pourrait être également utilisée pour la capture en orbite et a suscité l'intérêt du NIAC qui a décidé de soutenir les études de faisabilité technique. Si la Nasa décide de financer cette mission, les objectifs scientifiques de l'atterrisseur pourraient être les suivants :

histoire de l'évolution de Pluton et (espoir américain) faire évoluer le statut de Pluton (planète ou planète naine ) ;

) ; interactions entre le sous-sol et l'atmosphère de la planète en étudiant les dégazages , par exemple le cryovolcanisme supposé ;

, par exemple le supposé ; élargir la compréhension de la géomorphologie de surface à partir de plusieurs sites distincts (d'ou les bonds de l'atterrisseur) ;

utiliser l' échantillonnage pour étudier la nature de la croûte et rechercher d'hypothétique traces d'eau à l'état liquide ;

pour étudier la nature de la et rechercher d'hypothétique traces d'eau à l'état liquide ; valider les mesures de New Horizons, notamment les profils de pression atmosphérique et de température.

