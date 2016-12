JWST : le successeur du télescope spatial Hubble passe avec peine ses derniers tests

Otis (Optical Telescope Element and Integrated Science) est une partie de l'observatoire spatial James Webb. Il se compose du télescope avec un miroir primaire segmenté de 6,5 mètres, d'un miroir secondaire ainsi que du module scientifique qui comprend les quatre instruments scientifiques, dont le spectromètre pour l’infrarouge proche NIRSpec (Near Infrared Spectrograph) et le spectro-imageur Miri (Mid-Infrared Instrument) fournis par l'Europe au titre de sa participation. Avant de débuter son intégration aux autres éléments de l'observatoire, la Nasa a besoin de s'assurer que cette structure résistera au lancement, la phase de la mission qui engendrera le plus de contraintes sur le télescope.

Début décembre, au Centre des vols spatiaux Goddard (GSFC) de la Nasa, Otis a été soumis à des essais mécaniques (acoustiques et vibration), conçus pour simuler l'environnement sonore avec des vibrations équivalentes à celles que le JWST subira lors de son lancement à bord d'une Ariane 5. Ils ont notamment pour but de vérifier que le miroir pourra résister à cette épreuve. Mais les résultats ont provoqué un petit vent de panique. En cause des mesures hors des limite.

Les mesures de courbure, avant et après le test, destinées à verifier que les 18 éléments octogonaux formant le miroir primaire sont restés parfaitement alignés, ont donné des valeurs conformes aux attentes. Mais les données enregistrées par les accéléromètres n'ont pas été celles attendues. La Nasa a dû, le 3 décembre, suspendre ces essais le temps de comprendre les causes des écarts constatés.

Après plusieurs jours d'analyse et d'inspection, c'est avec un ouf de soulagement que la Nasa a annoncé qu'Otis ne montrait aucun signe de dommage apparent. Dans un communiqué publié sur le site Web du JWST, la Nasa a déclaré que les ingénieurs avançaient dans la compréhension de l'incident. « Tous les examens visuels et ultrasoniques de la structure du télescope continuent de montrer qu'il est sain », est-il écrit. « Actuellement, l'équipe poursuit ses analyses dans le but d'avoir les conclusions et les plans pour la reprise des tests dès le mois de janvier 2017 », conclut, optimiste, la Nasa. L'agence spatiale américaine n'a toutefois pas fourni de détails supplémentaires sur la nature de l'anomalie, précisant seulement que depuis sa découverte, « deux essais de vibrations de faible intensité du télescope ont été réalisés avec succès ».





Le bouclier thermique de l'observatoire JWST. Il sera intégré à la structure d'Otis dès ses essais terminés. © Northrop Grumman

Un lancement toujours prévu en octobre 2018

Ce retard pris est pour l'instant sans conséquence sur le planning des activités du JWST à réaliser avant son lancement en octobre 2018. Depuis la réorganisation du programme en 2011 (à époque à la quelle le JWST était menacé d’annulation) les responsables de la mission disposent d'une marge de manœuvre conséquente.

La reprise des essais mécaniques est prévue pour le début de l'année 2017. Otis sera ensuite transféré au centre Johnson de la Nasa à Houston où auront lieu les derniers essais sous vide aux températures cryogéniques, pour tester la performance optique conjuguée du télescope et de ses quatre instruments. Mi-2017, il sera ensuite envoyé dans l'usine californienne de Northrop Grumman (le maitre d'œuvre du programme) où seront intégrés à Otis les servitudes et le bouclier thermique. Il subira ensuite une nouvelle série d'essais avant d'être envoyé au Centre spatial de Kourou, en Guyane, en vue de son lancement en fin d'année 2018.

Pour en savoir plus

En images : le JWST, successeur du télescope spatial Hubble, est fini

Article de Xavier Demeersman publié le 05/11/2016

La construction du futur télescope spatial James Webb est terminée. Le miroir primaire de 6,5 mètres de diamètre constitué de 18 segments hexagonaux est au complet. Place maintenant aux tests. Il faudra patienter jusqu'en octobre 2018 pour assister à son lancement et six mois de plus pour apprécier ses premières observations.

Une étape majeure vient d'être franchie dans la construction du télescope spatial James Webb (James Webb Space Telescope ou JWST) qui a débuté il y a déjà plus de 20 ans : la totalité des 18 segments hexagonaux constituant le miroir primaire ont été assemblés.

« Aujourd'hui, nous célébrons le fait que notre télescope est terminé, a déclaré l'astrophysicien John Mather, l'un des maîtres d'œuvre de ce télescope, lors de l'annonce officielle du 2 novembre organisée par l'administrateur de la Nasa, Charles Bolden. Et nous allons démontrer qu'il fonctionne. Nous avons accompli deux décennies d'innovation et de travail acharné, et voici le résultat : nous ouvrons un tout nouveau territoire d'astronomie. »

À présent, une série de tests attend le plus grand télescope spatial jamais construit. Sa surface collectrice est sept fois plus étendue que celle de son prédécesseur, Hubble. L'heure est aux dernières vérifications. Ses concepteurs n'ont pas le droit à l'erreur car il sera en effet impossible d'envoyer des humains réparer cet engin qui sera installé à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre, au point de Lagrange L2 du système Terre-Soleil. Pour l'instant, ils doivent encore vérifier l'absence de toute anomalie de courbure mais aussi que l'instrument supportera les secousses lors de son lancement par une Ariane 5, prévu en 2018.

« Les leçons que nous avons tirées d'Hubble [aberration sphérique de son miroir primaire découverte après sa mise en orbite, NDLR] sont que vous devez toujours mesurer au moins deux fois, a expliqué John Mather. Et si vous n'obtenez pas la même réponse, vous feriez mieux de comprendre pourquoi ! »

Les capacités du JWST permettraient de voir un bourdon posé sur la Lune

Constitués de béryllium et recouverts d'or, les 18 miroirs individuels composant le miroir primaire de 6,5 mètres de diamètre sont mobiles, ce qui permet ainsi de légers ajustements en cas de nécessité. L'ensemble couvrant 25 m2 est si lisse que s'il mesurait la taille des États-Unis, ses aspérités ne dépasseraient pas 2,5 cm.

Dans son fonctionnement optimum, six mois après son lancement (les équipes scientifiques et techniques les ont qualifiés de « six mois de terreur »), l'acuité du télescope rendu très sensible dans l'infrarouge permettra de distinguer un bourdon sur la Lune et la chaleur qu'il émet... Mais bien sûr, ce ne sera pas là son ambition. Au cours de ses 5 à 10 ans d'exploitation (car le télescope a besoin de carburant pour se positionner), il sera question surtout de sonder les confins de l'Univers, à plus de 13,5 milliards d'années-lumière... et aussi d'étudier l'atmosphère des autres mondes dans notre Galaxie.

-----------

En image : le JWST, successeur du télescope spatial Hubble, prend forme

Article initial de Rémy Decourt, paru le 05/12/2015 à 13:35

Plus grand qu'Hubble et Herschel auxquels il succédera avec une acuité visuelle sans précédent, la construction du télescope spatial James Webb franchit une étape importante avec la pose du premier des dix-huit segments qui composeront le miroir primaire de 6,5 mètres de diamètre.

Présenté comme le successeur d'Hubble, le James Webb Space Telescope (nommé en hommage à James Edwin Webb, administrateur de la Nasa entre 1961 et 1968), sera équipé d'un miroir trois fois plus grand que celui du célèbre télescope spatial. Son revêtement de surface permettra d'étudier le rayonnement infrarouge des astres les plus lointains de l'Univers, comme l'a fait avant lui le télescope spatial Herschel.

À trois ans de son lancement, en octobre 2018, la construction de l'observatoire James Webb bat son plein. Fin novembre, les équipes du Goddard Space Flight Center (GSFC) de la Nasa ont ainsi installé sur la monture de l'observatoire un des dix-huit segments en béryllium recouvert d'or qui compose son miroir principal.





Installation du premier des 18 segments du miroir principal du télescope spatial James Webb (JWST). © Nasa, Chris Gunn

Ce matériau a été choisi en pour ses propriétés thermiques et mécaniques à des températures cryogéniques de sorte que la forme définitive du miroir ne se matérialisera seulement lorsqu'il sera à - 223 °C (nécessaire pour observer dans l'infrarouge). Quant à la monture, à cette température, elle ne devrait pas bouger de plus de 38 nanomètres, soit environ un millième du diamètre d'un cheveu humain.

Le miroir principal complet fera 6,5 mètres de diamètre, soit deux fois et demie plus large que le télescope spatial Hubble, auquel il succédera, mais pèsera quasiment le même poids que ce dernier, du fait de l'utilisation de béryllium, un des métaux les plus légers au monde. Il surpasse également en taille l'observatoire Herschel de l'Esa doté d'un miroir de 3,5 mètres d'un seul tenant, qui fonctionne également aux longueurs d'onde de l'infrarouge.





En parallèle à la construction de l'observatoire, se poursuit toute une série d'essais sur des modèles de test (construits à l'identique sans les servitudes et les instruments évidemment) de façon à s'assurer que le modèle de vol fonctionnera en orbite selon les spécifications de la Nasa. À l'image, essais du JWST sur sa capacité à fonctionner et à observer dans l'infrarouge. © Nasa, Chris Gunn

Aucun droit à l'erreur

De façon à éviter toute anomalie de conception ou de polissage des miroirs, comme cela avait été, hélas, le cas avec le télescope spatial Hubble, qui souffrait d'une aberration causée par une erreur dans la forme du miroir, la Nasa s'est astreinte à plusieurs essais de vérification indépendants. Ils sont réalisés par Ball Aerospace (maitre d'œuvre du programme) des centres Goddard et Johnson et de Tinsley Labs qui utiliseront chacun des méthodes différentes.

Alors que le problème d'Hubble avait été corrigé en orbite, lors de la première mission de maintenance, il ne sera pas possible dans le cas du JWST d'envoyer un équipage de secours, bien que cela avait été un temps étudié (un port d'amarrage pour Orion avait été envisagé). À la différence d'Hubble, qui tourne à 565 kilomètres d'altitude sur une orbite inclinée à 28,5°, James Webb sera posté sur le point de Lagrange numéro 2 (L2) à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre et donc inaccessible dans sa configuration actuelle.

Il sera lancé en octobre 2018 par un lanceur Ariane 5 depuis le Centre spatial guyanais.