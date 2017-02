Mars 2020 : où le rover martien se posera-t-il ?

Y a-t-il eu, ou même, y a-t-il encore de la vie sur Mars ? Telle est l'une des grandes questions que se pose l'humanité et à laquelle il incombera à Mars 2020, actuellement en développement, de tenter d'y répondre. Programmé pour un départ vers la Planète rouge en juillet 2020, il atterrira en février 2021.

Ce rover est présenté comme un frère de Curiosity, dont il hérite d'ailleurs de plusieurs éléments. Il sera doté de nombreux instruments dont certains lui permettront, au contraire de son prédécesseur, d'identifier des marqueurs biologiques.

Vidéo à 360° montrant des tests réalisés avec un prototype incomplet du rover Mars 2020. © Nasa, JPL

Trois sites « bio-compatibles » ?

Le choix de son site d'investigation est crucial et doit répondre à des critères scientifiques. Il faut notamment que l'environnement ait été habitable, ensuite qu'il arbore plusieurs types de sols et de roches traduisant différents processus géologiques, avec des altérations chimiques par l'eau et que les roches aient pu enregistrer des traces chimiques ou minérales de formes de vie potentielles... Sur le plan technique, le site ne doit pas générer trop de risques à l'atterrissage et permettre au rover de travailler et de progresser sans difficultés.

En 2015, après délibération, la liste des 30 sites candidats sélectionnés fut réduite à 8. À présent, à l'issue d'ateliers qui se sont déroulés entre le 8 et le 10 février, à Monrovia en Californie, il n'en reste plus que trois en lice : les collines Columbia, le cratère Jezero et Syrtis NE.





Sur Mars, les trois sites finalistes qui accueilleront la mission Mars 2020 en février 2021. © Nasa

Les collines Columbia, en anglais Columbia Hills. Situé dans le cratère Gusev, ce site n'est pas vraiment un inconnu. En effet, en 2004, un rover est déjà passé par là : Spirit (le jumeau d' Opportunity lequel, 13 ans après son arrivée sur Mars, est toujours en activité). Une de ses grandes découvertes fut de montrer que l'endroit, dont chacun des sommets porte le nom des victimes de la navette spatiale Columbia, abritait à une autre époque des sources chaudes. Au grand étonnement des chercheurs, le robot ne trouva pas d'autres traces d'eau à l'intérieur de ce cratère de 160 km de diamètre. Néanmoins, il est probable qu'un lac peu profond s'y étendait. Un environnement donc, qui aurait pu accueillir une vie microbienne.

Alors, selon vous, dans quel site devrait se rendre Mars 2020 ?