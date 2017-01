Gene Cernan, le dernier Homme à avoir marché sur la Lune, est mort

Un des grands héros universels de la conquête spatiale s'est éteint ce lundi 16 janvier 2017, à l'âge de 82 ans. « Nous déplorons la perte de l'astronaute de la Nasa à la retraite Gene Cernan, le dernier Homme à avoir marché sur la Lune », a écrit dans un communiqué l'administrateur de l'Agence spatiale américaine, Charlie Bolden.

Né en en 1934, Eugene Cernan, qui, enfant, rêvait d'aller dans l'espace, a eu la joie de s'y rendre non pas une, mais trois fois. D'abord, le 5 juin 1966, à l'occasion d'un vol de trois jours autour de la Terre en compagnie du commandant Thomas Stafford, à bord du vaisseau Gemini 9 qu'il pilotait. Il en profita pour faire une sortie extravéhiculaire de plus de deux heures qui le fit connaître dans le monde entier. Il devint alors le troisième Homme de l'Histoire (et le deuxième américain) à effectuer une sortie dans l'espace.

Trois ans plus tard, il repartit pour les étoiles, plus exactement en direction de notre satellite naturel, que lui et ses coéquipiers Thomas Stafford et John W. Young frôleront, le 22 mai 1969, à bord du module lunaire Apollo 10, surnommé Snoopy (ils sont descendus jusqu'à 15 km de la surface ; snoopy signifie « fouineur » en anglais), qu'il pilotait.

Extrait du film The Last Man on the Moon. Le 18 mai 1969, Eugene Cernan se prépare pour la mission Apollo 10 visant à survoler la surface de la Lune. Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors apparaître. Cliquez ensuite sur l'écrou à droite du rectangle, puis sur « Sous-titres » et enfin sur « Traduire automatiquement ». Choisissez « Français ». © Nasa

« Pour toujours, j’appartiendrai à l’univers »

Approchant l'astre en éclaireur, deux mois seulement avant les tout premiers pas de l’Homme sur la Lune, l'ancien capitaine de la marine américaine eut la grande joie d'en fouler la surface lors de la sixième et ultime mission lunaire de la Nasa, Apollo 17, qu'il commandait. Entre le 11 et le 14 décembre 1972, dans la vallée de Taurus-Littrow, près de la mer de la Sérénité, Eugene Cernan et son coéquipier Harrison « Jack » Schmitt accumulèrent les records. Ceux notamment de la plus grande distance parcourue avec le rover lunaire (36 km), de la plus grande vitesse aussi (18 km/h) et de la plus grande collecte de roches lunaires (plus de 100 kg). Après avoir tous les deux passé 22 heures sur notre satellite, Gene Cernan fut le dernier à monter à bord de la capsule qui le ramenait sur Terre. Il devint officiellement le dernier à avoir marché sur la Lune.

Cependant, il a toujours dit espérer que ce ne soit pas pour l'éternité. « Nous reviendrons, dans la paix et l'espoir, pour toute l'humanité », avait-il déclaré en refermant la porte du module. Plus tard, il écrira : « J'ai su que j'avais changé au cours de ces trois journées et que je n'appartenais plus uniquement à la Terre. [...] Pour toujours, j'appartiendrai à l'univers ».