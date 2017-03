Retour vers la Lune : la Nasa veut installer un poste avancé en orbite cislunaire

La Nasa vise la Lune. Un poste avancé de l'exploration habitée pourrait être installé sur une orbite cislunaire d'ici quelques années. Mars est toujours un objectif de long terme, mais l'activité humaine à proximité de la Terre et de la Lune offre des perspectives commerciales et scientifiques économiquement plus intéressantes qu'un ambitieux programme d'exploration humaine de Mars.

La Nasa, qui a reçu du président Obama la mission d'explorer un astéroïde et d'envoyer un équipage vers Mars dans les années 2030, pourrait devoir revoir ses plans. Mais pas ses ambitions. La proposition de budget pour l'exercice fiscal 2018, malgré qu'elle prévoit l'annulation de la mission de capture d’un astéroïde, privilégie l'exploration robotique et humaine de l'espace profond. Les détails de ce budget avec les autres missions annulées et celles confirmées seront dévoilés en mai.

Cela étant, si l'on se fie aux précédentes déclarations du président Trump, il faut s'attendre à ce que les activités de la Nasa soient avant tout dirigées vers l'exploration du Système solaire, au détriment des activités liées à l'observation de la Terre et l'étude de climat. L'administration Trump réfléchirait également à réorienter l'effort de l'Agence spatiale américaine en direction de la Lune avec en ligne de mire, un retour de l'Homme et la ferme intention de s'y installer durablement.

La Lune, tremplin idéal pour l'exploration humaine

Ce regain d'intérêt pour notre satellite naturel est donc une aubaine pour la Nasa qui n'a pas les capacités technologiques actuellement d'envoyer des humains sur Mars, ce qui reste un objectif prioritaire pour les États-Unis. L'idée d'un poste avancé cislunaire pour les futures missions humaines, échafaudées sous la présidence Obama dans la logique de préparer les technologies pour Mars, émerge de nouveau et devient d'actualité.





Concept de poste avancé en orbite cislunaire proposé par la société Lockheed Martin dans le cadre du programme NEXTStep de la Nasa. © Lockheed Martin

Dans ce contexte plutôt favorable à l'exploration habitée, Bill Gerstenmaier, responsable adjoint de la Nasa pour les vols habités, rappelle qu'après le vol d'essai, les premiers voyages du futur lanceur lourd de la Nasa, le Space Launch System (SLS), qui sera utilisé pour lancer le véhicule spatial Orion, sont toujours sans passagers auxiliaires. Et de la place, il y en a. Le SLS est configuré pour transporter une charge utile de 77 tonnes, mais à terme il pourra lancer plus de 130 tonnes. Or, les 22 tonnes au lancement d'Orion laissent une place plus que significative à une charge utile auxiliaire bien plus lourde.

Vers une future Station spatiale cislunaire

Bill Gerstenmaier souhaiterait utiliser le SLS pour lancer les premiers éléments de l'avant poste cislunaire de la Nasa. Comme les vols sont prévus dès le début des années 2020, il y a une certaine urgence à prendre des décisions au cours de ces prochains mois. Dans cette perspective, la Nasa a une idée assez précise de ce à quoi pourrait ressembler cet avant-poste cislunaire qui pourrait suppléer dès 2024 ou 2028 à la Station spatiale internationale. Dans le cadre du programme NextSTEP, elle a sollicité les idées de six entreprises privées pour concevoir une station spatiale habitée en orbite cislunaire.

Les orbites cislunaires sont intéressantes à plusieurs égards. Facilement accessibles depuis la Terre, elles permettent de passer régulièrement près de la Lune sans tourner autour et donc autorisent des transferts des charges massives entre les deux objets à moindres coûts. Elles ont également comme autre intérêt d'être très stables. Un poste avancé n'aura pas de manœuvre régulière de correction de trajectoire, comme avec l'ISS qui doit régulièrement rehausser son orbite autour de la Terre. Enfin, elles ont aussi leurs inconvénients. Le principal tient au fait qu'elles se situent hors du champ magnétique protégeant la Terre avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur la santé des astronautes.