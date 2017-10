Une étrange bulle bleue dans le ciel de Sibérie

Dans la nuit du 26 octobre, en Sibérie, plusieurs personnes ont pu voir une sphère lumineuse bleutée grandir dans le ciel, à côté des aurores boréales qui dansaient à ce moment-là. S'agissait-il d'un phénomène naturel ou artificiel ?

Un étrange phénomène céleste a été observé dans la nuit du 26 octobre, en Sibérie et même jusqu'en Suède. Grand habitué des aurores boréales, le guide Oliver Wright, qui était alors à Abisko, en Suède, raconte qu'il n'avait jamais vu cela auparavant : « Le ciel était totalement bleu ». Il y avait bien des aurores ce soir-là, qui dansaient à côté, comme cela arrive souvent, mais une aurore d'un bleu glacial comme celle-ci, c'est vraiment très rare...

Surtout que le 26 octobre dernier, l'activité géomagnétique était relativement calme et faible. Autrement dit, cette lueur bleue ne pouvait pas être causée par une intense tempête solaire — les aurores bleues se produisent lorsque des particules très énergétiques interagissent avec l'azote moléculaire ionisé à très haute altitude.

Sur cette vidéo amateur, on peut voir le phénomène évoluer. © The Siberian Times

Un phénomène d’origine naturelle ou artificielle ?

C'est en Sibérie que le phénomène paraissait le plus étrange. De nombreuses personnes virent et photographièrent dans le ciel une bulle bleue qui s'étendait. « J'étais sorti fumer une cigarette et j'ai alors pensé que c'était la fin du monde », raconte un internaute sur VK, le Facebook russe. « Je fus abasourdi pendant quelques minutes, ne comprenant pas ce qu'il se passait », a confié à The Siberian Times le photographe Sergey Anisimov. S'agissait-il de l'arrivée d'extraterrestres ? de l'ouverture d'une porte spatio-temporelle ? Comme on peut s'en douter, les spéculations sur la nature du phénomène sont allées bon train sur les réseaux sociaux. Alors, ce phénomène était-il d'origine naturelle ou artificielle ?

La meilleure explication pour l'instant reste la piste militaire. Ce jeudi 26 octobre, en effet, le président russe Vladimir Poutine assistait à un exercice de combat nucléaire et procéda lui-même au lancement de quatre missiles balistiques à travers la Sibérie, de Plessetsk au Kamtchatka. Il est donc possible que cette lueur bleutée ait été provoquée par le tir d'un Topol ICBM, suggèrent des spécialistes. Ce ne serait pas la première fois qu'un engin terrestre s'envolant dans la nuit crée une atmosphère aussi étrange.

