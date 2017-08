Des preuves d'un avant Big Bang dans le rayonnement gravitationnel ?

Roger Penrose, grand mathématicien et physicien, pense qu'il serait possible de trouver une nouvelle preuve de son modèle cosmologique. Des traces d'un avant Big Bang se trouveraient en effet dans le rayonnement gravitationnel. Futura a demandé l'avis de l'astrophysicien Olivier Minazzoli pour savoir ce qu'il fallait en penser.

Ce qu'il faut retenir On pourrait croire qu'un univers infini, plat et en expansion est destiné à le rester pour l'éternité et qu'il ne peut connaître qu'un seul Big Bang dans le cadre de la relativité générale d'Einstein. Mais Roger Penrose a montré que ce n'était pas forcément le cas, avec son modèle de cosmologie cyclique conforme (CCC). Celui-ci décrit un univers éternellement en expansion mais, paradoxalement, avec un nombre infini de Big Bang.

Roger Penrose pense que son modèle est peut-être testable en étudiant le fond d'ondes gravitationnelles résultant de toutes les sources de ces ondes dans le cosmos observable. Ce fond pourrait contenir les ondes émises par des particules de matière noire, dont l'existence découlerait de son modèle. Ces ondes n'ont pas été détectées pour le moment.

Il y a sept ans, le grand mathématicien et physicien Roger Penrose (bien connu entre autres pour ses travaux sur les trous noirs, les quasi-cristaux et ses spéculations sur la physique de la conscience) défrayait quelque peu la chronique en compagnie de l'astrophysicien et cosmologiste Vahe G. Gurzadyan. Les deux hommes annonçaient qu'ils avaient peut-être une preuve convaincante de l'existence d'un avant Big Bang à partir de leur analyse des fluctuations de température dans le rayonnement fossile. Comme Futura l'expliquait dans l'article ci-dessous, cette preuve était présentée sous la forme de structures rondes et concentriques produites par des sursauts violents d'ondes gravitationnelles à l'occasion de la fusion de grands trous noirs supermassifs. Ces structures auraient ceci de particulier qu'elles seraient les fossiles d'une phase de l'univers antérieure au Big Bang, décrite par le modèle de cosmologie cyclique conforme (CCC) de Penrose, développé et proposé quelques années auparavant.

Toutefois, depuis 2010, et malgré le bond de géant réalisé grâce au succès de la mission Planck (celle-ci nous a donné une cartographie très précise des fluctuations de la température du rayonnement fossile ainsi que des fluctuations de sa polarisation), rien n'est venu confirmer les analyses de Penrose et Gurzadyan. Ainsi, la communauté scientifique ne prend pas vraiment au sérieux, du moins du point de vue des résultats expérimentaux, l'élégant modèle cosmologique de Penrose.

Des anomalies dans les ondes gravitationnelles détectées par Ligo ?

Nullement découragé, Roger Penrose vient cette année de rebondir en déposant un article sur arXiv dans lequel il présente une nouvelle piste pour tester sa théorie. Il suggère même que nous avons peut-être déjà des arguments observationnels en faveur de cette piste (mais sans dogmatisme, car ces observations sont sujettes à débat depuis quelque temps dans la communauté scientifique qui n'est, là aussi, franchement pas convaincue).

En effet, en juin 2017, une équipe de chercheurs basée au Danemark a fait savoir qu'elle avait trouvé un résultat bizarre en analysant les signaux captés par les détecteurs d'ondes gravitationnelles Ligo en septembre 2015, décembre 2015 puis janvier 2017. Ces signaux ont déjà fait l'objet d'études poussées par les membres des collaborations Ligo, aux États-Unis, et Virgo, en Europe (qui utilise des détecteurs similaires). Ils avaient été interprétés comme le passage sur Terre des ondes produites par la fusion de trous noirs stellaires dans trois systèmes binaires. Mais, selon les chercheurs danois de l'Institut Niels-Bohr, les données collectées, sur lesquelles d'autres personnes se sont donc déjà penchées, contiendraient une composante restée jusque-là inaperçue. Cette composante, bien que faible par rapport aux signaux des évènements baptisés GW150914, GW151226 et GW170104, montrerait, pour chacun de ces évènements, la présence de corrélations qui ne doivent rien au hasard entre les signaux détectés à chaque fois dans les deux détecteurs de Ligo, distants de 3.000 km.

Ces corrélations ne peuvent pas être du bruit instrumental qui se serait trouvé dans les deux détecteurs simultanément, ni du bruit produit localement (par exemple par un séisme). Alors, si elles ne sont pas de simples erreurs d'analyse, il semble qu'il ne reste plus que l'éventualité suivante : nous serions en présence d'un bruit de fond d'ondes gravitationnelles. C'est l'hypothèse que fait Roger Penrose. Pour lui, il s'agirait du bruit généré par la désintégration de particules de matière noire bien particulières, dont l'existence serait envisageable à partir de sa théorie CCC.

Une cosmologie cyclique avec des particules de masses variables

Pour le comprendre, il faut savoir que, dans le cadre de cette théorie, l'univers observable est en expansion pour une durée infinie. Mais, lorsque l'on considère des particules sans masse comme le photon, même l'éternité n'a aucune signification temporelle. Or, mathématiquement, on peut relier un à un, ou presque, tous les points d'un plan infini avec ceux d'une sphère de dimension finie. On utilise alors « une transformation conforme ». Ainsi, un cercle qui augmente de rayon à partir d'une taille nulle pour devenir infiniment large dans un plan correspond à un cercle également de taille nulle au pôle d'une sphère qui grandit avant de redevenir de taille nulle à l'autre pôle. Appliquée à un espace-temps en quatre dimensions, la même idée permet de montrer qu'il est équivalent de considérer un univers plat infini dans le temps et l'espace, et en expansion, et un univers courbe comme une sphère finie qui gonfle et se recontracte ensuite. Il est donc possible, paradoxalement, d'avoir une alternance infinie de phases d'expansion succédant à une contraction dans un univers infini et plat, et donc les équivalents des Big Bang et des Big Crunch cycliques des univers sphériques clos.

Mais, pour cela, il faut que les phases « finales et initiales » de l'univers soient décrites avec un contenu en particules sans masse. Sans quoi, « on perd la symétrie conforme », comme disent les physiciens des particules et les mathématiciens dans leur jargon. Nous pouvons invoquer des scénarios comme la désintégration des protons, l'évaporation quantique des trous noirs et une mer de trous noirs virtuels avalant les particules de matière pour les recracher finalement sous forme de photons pour convertir, au bout d'un temps très long (supérieur par exemple au fameux temps de Dyson de 1010^76 ans), tout le contenu matériel de l'univers, soit finalement sous forme de photons. Les masses des particules pourraient aussi évoluer dans le temps en devenant finalement nulles grâce à des mécanismes présents, par exemple, dans les théories avec des dimensions spatiales supplémentaires.

Dans la théorie de Penrose, la symétrie conforme des équations suppose l'existence d'un champ scalaire analogue à celui du boson de Brout-Englert-Higgs, mais décrivant des particules originellement sans masse et qui deviendraient massives après le Big Bang. Ce champ pourrait donc donner naissance à une population de particules massives après un Big Bang. Lié étroitement à la gravitation et au Big Bang, l'ordre de grandeur naturel de la masse de ces particules pourrait être celui de la masse de Planck, donc environ 10-5 g. Roger Penrose suggère que ces particules soient aussi des candidats naturels au titre de particules de matière noire. Comme elles ne seraient sensibles qu'à la force de gravité, elles seraient donc très difficiles à détecter et impossibles à fabriquer avec des accélérateurs terrestres, car bien trop lourdes.

Des fossiles du Big Bang à l'origine d'un fond d'ondes gravitationnelles

Penrose suppose également que ces particules sont instables et qu'elles peuvent se désintégrer. Comme ce sont des particules scalaires, elles se transformeraient donc en une sorte de sphère d'ondes gravitationnelles impulsives qui serait décrite par l'analogue de la fameuse métrique de Vaidya, une solution des équations d'Einstein décrivant une étoile idéale perdant de sa masse sous forme de rayonnement électromagnétique (c'est une amélioration de la solution de Schwarzschild qui décrit une étoile statique avec une perte de masse négligeable).

Ces particules ne se désintégrant pas en même temps dans l'univers, les ondes émises se combineraient pour former un bruit de fond, comme le ferait une population de petits cailloux lancés stochastiquement, donc au hasard, dans le temps et l'espace à la surface d'une mare. Ce serait ce bruit de fond stochastique venu de toutes les régions où il y a de la matière noire qu'aurait détecté Ligo à l'occasion du travail d'analyse poussé de la détection de GW150914, GW151226 et GW170104. En cherchant bien, Ligo et ses cousins, comme le détecteur européen Virgo et le japonais Kagra, devraient continuellement voir ce bruit de fond stochastique avec des petits pics dû à la désintégration des particules de Penrose dans l'univers.

Les idées avancées par Penrose semblent séduisantes, d'autant plus qu'elles seraient testables, selon le chercheur. Celui-ci a baptisé ces nouvelles particules « des érèbons », en référence à Érebos, une divinité infernale née du Chaos, personnifiant les ténèbres et l'obscurité des Enfers dans la mythologie grecque et appelé Érèbe en français. Mais ces idées sont-elles vraiment crédibles ?

Pour le savoir, Futura s'est à nouveau tourné vers l'astrophysicien Olivier Minazzoli, qui travaille au Centre scientifique de Monaco (CSM) et à l'Observatoire de la Côte d'Azur (OCA). Il est l'un des éditeurs de la partie de Scholarpedia traitant en ligne de l'astrophysique et de la cosmologie relativiste ; il est également membre de la collaboration Virgo, qui peut, elle aussi, traquer de la nouvelle physique à l'aide des ondes gravitationnelles.







Chercheur en astrophysique relativiste, Olivier Minazzoli a notamment travaillé pour la Nasa au JPL (Jet Propulsion Laboratory), à Pasadena (Californie, États-Unis). Son domaine de recherche concerne les tests des alternatives possibles à la théorie d'Einstein. © Olivier Minazzoli

Roger Penrose pense qu'il est possible de tester son modèle cosmologique cyclique conforme (CCC) au moyen d'un fond d'ondes gravitationnelles stochastique. Mais en quoi consiste ce fond ?

Olivier Minazzoli : Ce fond serait la combinaison de toutes les ondes gravitationnelles émises par des sources présentes un peu partout dans l'univers observable depuis le Big Bang, mais dont l'amplitude ne serait pas suffisante pour être détectées individuellement. Comme il n'y a pas de corrélations entre ces sources, le signal que l'on peut capter sur Terre serait une combinaison de signaux fluctuant en intensité et en fréquences de façon aléatoire. C'est pour cette raison qu'on le qualifie de stochastique.

Une partie de ce fond pourrait avoir été émis pendant le Big Bang, du fait des fluctuations quantiques de l'espace-temps, de la création des particules de matière ou encore du fait de transitions de phases primordiales comme celle associée à la transition électrofaible, lorsque les forces nucléaire faible et électromagnétique ont cessé d'être unifiées.

L'autre partie de ce fond est constituée de sources individuelles qui sont devenues actives bien plus tard, comme les explosions de supernovae et les fusions de trous noirs stellaires et supermassifs, mais dont l'amplitude n'est pas suffisante pour être détectables individuellement.

Mais peut-on détecter ce fond et identifier ses composantes avec des détecteurs d'ondes gravitationnelles comme Ligo ou Virgo ?

Olivier Minazzoli : En ce qui concerne la détection, du moment qu'il y a au moins deux détecteurs, il est possible de détecter ce fond stochastique - peu importe le type de sources: qu'elles soient mondaines, telles que des binaires de trous noirs; ou plus exotiques, telles que la désintégration des érèbons, si ces derniers existent bel et bien. En effet, ce fond va contribuer au bruit des instruments. Mais contrairement aux autres bruits de nature diverse (e.g. vibrations sismiques, bruit électronique etc.), celui provenant d'un fond stochastique d'ondes gravitationnelles sera le même dans tous les instruments. Ainsi, en comparant les bruits des instruments, il est en théorie possible de faire ressortir ceux qui correspondraient à un fond stochastique d'ondes gravitationnelles. En pratique cependant, cela dépends de l'amplitude de ce fond à la fréquence de sensibilité des détecteurs, mais aussi de la durée pendant laquelle les instruments fonctionnent. Plus celle-ci est longue, plus il est possible de mettre en évidence des amplitudes faibles du fond stochastique. Ceci est lié à des questions de statistique. Pour l'heure, seules des contraintes sur l'amplitude du fond stochastique ont pu être mises .

Des modèles astrophysiques combinés aux récentes observations d'ondes gravitationnelles dues à la coalescence de trous noirs permettent de prédire une fourchette de valeurs pour la contribution des trous noirs binaires à ce fond stochastique . D'après ces études, ce dernier pourrait être détectable après plusieurs dizaines de mois d'observation.

En ce qui concerne les sources plus exotiques, il n'existe bien souvent pas de prédiction concernant leur amplitude et il est donc impossible d'estimer, si elles existaient, le temps qu'il serait nécessaire pour détecter leurs possibles contributions au fond stochastique.

Une fois le fond stochastique détecté, l'identification des différentes contributions à celui-ci (e.g. binaires, supernovae, érèbons, etc.) peut être problématique si l'on ne dispose pas de bons modèles pour décrire toutes les sources potentielles. En ce qui concerne la contribution des binaires de trous noirs, nous attendons une forme particulière de la répartition énergétique du fond stochastique en fonction de la fréquence. Ainsi, par exemple, si la mesure ne correspond pas à la prédiction faite avec les binaires de trous noirs, on pourrait en déduire que la source du fond stochastique observé n'est pas principalement composée de ces dernières.

Roger Penrose pense que sa théorie autorise l'existence de particules de matière noire qu'il a appelées « des érèbons ». Pourrait-on détecter les ondes gravitationnelles qu'elles pourraient émettre en se désintégrant ?

Olivier Minazzoli : En théorie oui, encore faut-il que ces dernières aient une amplitude suffisante dans la gamme de fréquences des détecteurs et qu'elles se produisent suffisamment souvent, ce que l'on ignore pour l'heure, même théoriquement.

Mais qu'en est-il précisément de l'hypothèse des érèbons ?

Olivier Minazzoli : On ne peut rien en dire pour le moment parce que la phénoménologie résultant de ces érèbons n'a pas encore été suffisamment développée. En effet, à ma connaissance, il n'y a pas, pour l'heure, de prédictions précises quant aux caractéristiques des ondes gravitationnelles potentiellement produites par la désintégration de ces hypothétiques particules. Par exemple, leurs amplitudes et leurs fréquences, ou encore le nombre de sources par unité de temps en fonction de la distance ou de la place sur la sphère céleste ne sont pas prédits.

Que faut-il penser alors du potentiel bruit de fond stochastique qui a peut-être été détecté par Ligo en association avec les trois fusions de trous noirs ?

Olivier Minazzoli : En ce qui concerne les corrélations supposément trouvées par les chercheurs danois, la collaboration Ligo-Virgo est claire : il s'agit d'une erreur liée à une mauvaise compréhension des données publiques délivrées par la collaboration.

Mais, sans entrer dans ce débat, quand bien même une telle corrélation existerait, si elle était due à des ondes gravitationnelles liées à la désintégration d'érèbons, alors elle devrait se retrouver dans l'ensemble des données, et non pas seulement durant l'observation d'un évènement (GW150914, GW151226 ou GW170104).

En effet, il est infiniment peu probable qu'une onde gravitationnelle générée par la désintégration aléatoire d'un érèbon passe, par hasard, précisément en même temps que l'onde gravitationnelle générée par la fusion de deux trous noirs ; et jamais avant, ou après. Donc, une corrélation des bruits liée aux hypothétiques érèbons devrait aussi se voir dans les recherches du fond stochastique d'ondes gravitationnelles. Or, ces dernières n'ont rien trouvé (voir ici).

