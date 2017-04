Blue Origin : les vols habités à la frontière de l'espace débuteront en 2018

Si Virgin Galactic a longtemps semblé détenir les meilleures chances de devenir la première société à commercialiser des vols touristiques suborbitaux, le New Shepard de Blue Origin tient toutes ses promesses. Il pourrait envoyer ses premiers touristes à la frontière de l'espace d'ici fin 2018 !

Après cinq vols réussis entre 2015 et 2016 du système de lancement New Shepard, dont un test d'éjection d’urgence de la capsule, la maîtrise de la récupération de ce lanceur suborbital et sa réutilisation étant démontrée, la société Blue Origin se prépare aux vols d'essai habités. Initialement prévus dans le courant de cette année, ils ont été repoussés à l'année prochaine. S'exprimant lors du 33e Space Symposium, le rendez-vous incontournable de la communauté spatiale internationale et de ses principaux acteurs, institutionnels, militaires et commerciaux qui s'est déroulé du 3 au 6 avril à Colorado Springs (États-Unis), Jeff Bezos, le patron de Blue Origin, s'est voulu plutôt rassurant sur ce retard.







Conçu pour offrir le maximum de visibilité sur l’extérieur, l’habitacle de la capsule New Shepard compte six sièges fixés en position horizontale qui disposent chacun d’une large fenêtre. © Blue Origin

Un véhicule multi-usage ?

Il a annoncé que le premier vol suborbital touristique pourrait être réalisé dès 2018. La commercialisation des billets devrait commencer vraisemblablement dès que les premiers vols d'essai habités auront été réalisés et qu'ils auront donnés satisfaction. Blue Origin n'a pas encore fixé de prix, mais on peut raisonnablement penser qu'il se situera entre 100.000 et 200.000 dollars.

Lors de ce symposium, Bezos a précisé que le New Shepard, en plus de servir de véhicule suborbital touristique et d'être utilisé pour des expériences de recherche scientifique et de développement technologique, pourrait également être converti en petit lanceur de satellite en orbite basse au moyen d'un étage supérieur. Il pourrait également être utilisé pour lancer un véhicule orbital, en lieu et place de l'actuelle capsule touristique.

Pour en savoir plus

New Sheppard réussit un nouveau vol d'essai

Article de Rémy decourt publié le 21/06/2016

Et de quatre pour le New Shepard ! La maîtrise de la récupération de ce lanceur suborbital et sa réutilisation étant démontrées, la société Blue Origin se concentre maintenant sur d'autres aspects du vol. Dimanche soir, le but était surtout de montrer que la capsule pouvait retourner se poser sur la terre ferme en sécurité avec seulement deux parachutes, au lieu des trois nécessaires à une descente et un atterrissage paisibles.

Le lanceur suborbital New Shepard de Blue Origin a de nouveau réussi un vol d'essai, dimanche au Texas (États-Unis). Il s'agissait de la quatrième fois depuis la première tentative survenue en avril 2015 et qui s'était soldée par le crash de l'appareil. Cette fois-ci, comme les trois vols précédents, tout s'est déroulé à merveille avec un décollage et un atterrissage de précision. La capsule du New Shepard est montée à une centaine de kilomètres, altitude qui marque artificiellement la frontière de l'espace, puis s'est séparée du lanceur suborbital.

Le principal intérêt de ce vol d'essai n'était pas de vérifier une nouvelle fois que Blue Origin maîtrise la récupération de son lanceur suborbital. Il s'agissait de tester la descente de la capsule, qui s'est faite en mode volontairement dégradé, avec deux parachutes au lieu de trois.

À travers cet essai, Blue Origin souhaitait voir le comportement de la capsule en cas de problème, puisqu'elle est destinée, à terme, à accueillir jusqu'à six passagers lors de vols suborbitaux touristiques que compte proposer l'entreprise. Bonne nouvelle pour les futurs touristes : bien que le contact avec le sol ait été un peu rude, la capsule n'a pas subi de dommages structuraux. « Ingénierie minutieuse plus, bien sûr... mes bottes porte-bonheur. La mission a été un succès », a tweeté peu après Jeff Bezos, fondateur de la société, avec une photo de ses santiags, pour saluer la performance de son système de vol suborbital.







Le lanceur suborbital de retour de son vol d'essai. © Blue Origin

Tourisme spatial : des Hommes à bord de la capsule en 2017

Lors d'un prochain vol, la capsule sera de nouveau testée dans un mode de fonctionnement inhabituel. À une vitesse transsonique, ses moteurs seront mis en route pour l'éjecter le plus loin possible du lanceur New Shepard. L'entreprise Blue Origin démontrera ensuite qu'elle est capable de la ramener en toute sécurité au sol. Quant à un premier vol avec des pilotes d'essai, il n'est pas prévu avant le courant de l'année prochaine.

Le système New Shepard a volé quatre fois, en avril 2015, novembre 2015, janvier 2016 et avril 2016. Bien qu'il soit conçu pour être réutilisé à plusieurs reprises, ce lanceur a besoin d'une remise en état a minima entre deux vols. Celle-ci concerne la réparation du système de protection thermique, le remplacement des structures déformables et le réemballage des parachutes. Entre chaque vol, étant donné que les ingénieurs en apprennent à chaque fois un peu plus sur le comportement du système de lancement, des mises à jour des logiciels sont également réalisées pour introduire de nouvelles fonctionnalités.