Espace : les 10 plus belles photos de 2016

Les événements et phénomènes célestes qui ont marqué cette année 2016 n'ont pas échappé bien sûr à l'œil averti des astrophotographes du monde entier. Notre sélection témoigne de leurs talents à saisir les scènes que jouent, exceptionnellement ou non, les astres au-dessus des paysages terrestres.

S'ajoutent à ce choix difficile, parmi des dizaines de photos splendides, deux images prises par des missions qui ont marqué 2016. L'une, Rosetta, a photographié la comète Tchouri. L'autre, Juno, s'intéresse aux secrets enfouis à l'intérieur de Jupiter.

Falcon 9 dans le ciel de Floride

Très belle composition qui nous transporte dans les étoiles. Ici, le lanceurFalcon 9 de SpaceX enflamme le ciel de Floride. Il fonce tout droit vers la Voie lactée. C'était le 6 mai 2016, depuis la station Air Force à Cap Canaveral.





Falcon 9 s’élance vers les étoiles. © Mike Killian, AmericaSpace

Étoiles filantes, Voie lactée et nature terrestre

Loin du monde ou presque... Les villes et la pollution lumineuse qui les auréole semblent bien loin. Cette photo de Raghu Yadavalli a été prise dans le parc national de Banff, dans l'Alberta. Nous sommes à la fin de l'été et le fleuve étoilé de la Voie lactée fait écho à celui qui serpente au premier plan. Des instants magiques ponctués d'étoiles filantes.





Dialogue des paysages terrestres et célestes. © Raghu Yadavalli

Une couronne tressée d’aurores

Le premier septembre 2016, les particules solaires tombant dans l'atmosphère terrestre ont tressé cette magnifique couronne de brume lumineuse dans le ciel tapissé d'étoiles du Maine, États-Unis.





Pareille à un arc-en-ciel, une aurore boréale auréole le ciel du Maine. © Aaron D. Priest

Superlune au-dessus du cosmodrome de Baikonour

Des trois superlunes consécutives qui ont marqué 2016, celle du 14 novembre fut la plus grande. Le lanceur Soyouz (au premier plan) qui emmènera Thomas Pesquet le lendemain vers la Station spatiale internationale est dressé sur son pas de tir, prêt pour le départ.





La superlune du 14 novembre, la plus grosse depuis 1948, toise le lanceur Soyouz. © Nasa, Bill Ingalls

La Lune des récoltes partiellement éclipsée

Image composite du lever de la pleine Lune de septembre, surnommée « lune des récoltes » (harvest moon, en anglais), au-dessus du château de Sesimbra, au Portugal. Au même moment, notre satellite traversait la pénombre de la Terre.





La Lune des récoltes s’élevant au-dessus du château de Sesimbra et voilée par une éclipse. © Miguel Claro (TWAN, Dark Sky Alqueva)

Traînées d’étoiles et aurore boréale

Alors que Deepanshu Arora faisait de longues pauses photo du ciel étoilé dans le magnifique écrin naturel du lac Minnewanka, dans le parc national de Banff, une aurore a surgi de l'horizon nord.





Les étoiles les plus brillantes du ciel boréal laissent un filet lumineux accompagnant la rotation de la Terre. Une aurore s’est invitée dans ce décor naturel. © Deepanshu Arora

Aurore et Voie lactée dans le ciel austral

À gauche, la brume grumeleuse de la Voie lactée, nuages de gaz et de poussières entremêlés à des milliards d'étoiles, que l'on peut admirer ici dans sa moitié australe. Un petit nuage esseulé gonflé d'étoiles flotte au-dessus du paysage qui entoure le lac McGregor en Nouvelle-Zélande, incendié par une aurore. Il s'agit du Petit Nuage de Magellan, une galaxie naine, satellite de la nôtre.





Aurore australe photographiée le 8 mai en Nouvelle-Zélande. © Manoj Kesavan

Éclipse totale du Soleil du 9 mars 2016

Image composite de l'éclipse totale du Soleil du 9 mars capturée en Indonésie. Ce jour-là, l'ombre de la Lune balaya une partie de la Terre, de l'océan Indien à l'océan Pacifique. L'Indonésie fut une des rares terres émergées où le phénomène a pu être observé. On peut admirer au centre la magnifique couronne solaire au moment de la totalité.





Le 9 mars, les habitants d’Indonésie ont pu voir la Lune grignoter le Soleil. © Justin Ng

Dernières images de Rosetta

L'un des moments les plus marquants de ces dernières années dans l'histoire de l'exploration du Système solaire fut la mission de Rosetta autour de la comète Tchouri. Le 30 septembre 2016, au terme d'un accompagnement de deux ans, le moment était venu de dire adieu au vaisseau européen. C'est ainsi que, le plus doucement possible, Rosetta vint s'échouer sur l'astre bilobé pour un repos éternel.





Une des dernières images prises par Rosetta avant son crash sur la comète Tchouri. © ESA, Rosetta, MPS for OSIRIS Team MPS, UPD, LAM, IAA, SSO, INTA, UPM, DASP, IDA

Jupiter vue de près par la sonde Juno

Arrivée autour de Jupiter le 4 juillet, la sonde Juno a livré ses premières images de la planète géante fin août. Cette image a été prise le 11 décembre dernier à l'occasion de son troisième survol rapproché, en l'occurrence ici à 24.600 km. La tache ovale blanche que l'on aperçoit est la septième des huit tempêtes actuellement en rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud de Jupiter.