SpaceX réussit son lancement de sa capsule Dragon vers l'ISS

Les affaires reprennent pour SpaceX. Plus de cinq mois après l'explosion au sol d'un lanceur Falcon 9 et un mois après le retour en vol du 14 janvier (et le déploiement des dix premiers satellites Iridium Next), SpaceX a repris ses lancements à destination de la Station spatiale internationale. Initialement prévu samedi, le tir avait été annulé seulement 13 secondes avant la mise à feu des moteurs. Finalement, le lanceur a décollé dimanche à 15 h 38. L'amarrage du Dragon est prévu mercredi 22 février. La capsule sera saisie par le bras robotique Canadarm 2, piloté par les astronautes Thomas Pesquet et Shane Kimbrough.

L'étage principal du lanceur a de nouveau été récupéré. Il a atterri sur la terre ferme, sur la Landing Zone 1, située sur la base de Cape Canaveral Air Force Station. C'est la septième fois que SpaceX parvient à réaliser cette manœuvre (quatre fois en mer et trois fois au sol), que l'on peut qualifier de maîtrisée. La prochaine étape est le retour en vol d'un étage récupéré qui devrait avoir lieu en avril avec le lancement du satellite SES-10.

7 mn 33 s après le décollage du Falcon 9, l'étage principal du lanceur est revenu se poser sur la terre ferme. Il a atterri sur la Landing Zone 1, située à quelques kilomètres du pas de tir d'où il avait décollé. © Nasa, SpaceX

Le pas de tir 39A, historique, servira aux astronautes des capsules Dragon V2

Pour cette mission, la capsule Dragon emporte de 2,2 tonnes de vivres et d'équipements dont l'instrument Sgae III de la Nasa (Stratospheric Aerosol and Gas Experiment). Jean-Pierre Pommereau, directeur de recherche émérite au CNRS impliqué dans la mission, nous avait expliqué son fonctionnement et son intérêt. Cet instrument utilise le système de pointage Hexapod, réalisé par Thales Alenia Space pour le compte de l'ESA. La capsule embarque également (entre autres) deux expériences pour étudier comment certaines bactéries deviennent résistantes aux traitements et comment il est possible d'y remédier.

Le lanceur a décollé d'un pas de tir qui peut sembler familier à certains. En effet, le Falcon 9 a décollé depuis le pas de tir 39A, du complexe de lancement 39 du Centre spatial Kennedy ! C'est d'ici qu'étaient lancées les missions Apollo vers la Lune à la fin des années 1960 ainsi que les navettes spatiales de 1981 à 2011. C'est la première fois que ce pas de tir est réutilisé depuis le dernier vol d'une navette en juillet 2011. C'est de là, également, que seront lancés des astronautes à bord d'une capsule Dragon dans sa version habitée (Dragon V2 ou Crew Dragon) à partir de la mi-2018.