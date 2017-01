Record : l'Inde va lancer 103 satellites en une seule fois

L'Inde entend frapper un grand coup sur la scène internationale des lancements de satellites au cours de la première semaine de février. L'Isro (Indian Space Research Organisation) a en effet annoncé qu'elle se prépare à envoyer pas moins de 103 satellites en un seul tir. La nouvelle puissance spatiale entend bien attirer ce jour-là l'attention du monde entier (et donc des clients) en pulvérisant l'actuel record détenu depuis presque trois ans par la Russie, avec 39 satellites lancés en un seul tir.

Le lancement se fera depuis le spatioport de Sriharikota dans l'État d'Andhra Pradesh, au sud-est de l'Inde. Vingt satellites ont été ajoutés aux 83 qui devaient partir initialement fin janvier à bord du lanceur PSLV-C37 (PSLV pour Polar Satellite Launch Vehicle). Le départ a donc été décalé de quelques jours. Parmi les derniers ajoutés figurent trois satellites de l'Isro : une unité de la série Cartosat-2 (730 kg), INS-IA (30 kg) et INS-1B (30 kg). Le premier représente à lui seul près de la moitié de la charge utile de 1.350 kg. Les autres, propriétés de divers pays, sont, comme on peut s'en douter, des microsatellites.

Les ambitions spatiales de l’Inde

Ces futurs lancements suivent une très bonne année 2016 couronnée de nombreux succès. La progression de l'Inde dans le domaine spatial se confirme. Le pays a multiplié les projets scientifiques et commerciaux comme IRNSS, le GPS indien et aussi RLV-TD (Reusable Launch Vehicle-technology Demonstrator), une navette spatiale réutilisable. Et cela, à un coût réduit. À noter également que l'Inde a renforcé sa collaboration avec la France.

En juin dernier, l'Isro battait son précédent record de lancements en une seule fois : 20 satellites à bord du lanceur PSLV-C34. 34 furent mis en orbite au total en 2016. L'un d'entre eux, seule exception, fut lancé par Arianespace.