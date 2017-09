Peggy Whitson bat le record féminin du plus long séjour dans l'espace

Après avoir passé 288 jours dans la Station spatiale, Peggy Whitson est rentrée sur Terre ce dimanche 3 septembre, en compagnie de Fiodor Iourtchikhine et Jack Fischer. Au total, à travers ses trois missions, l'astronaute de 57 ans a séjourné dans l'espace quelque 665 jours. C'est le record du monde féminin. La biochimiste de formation en détient plusieurs autres dans ce domaine.

Le 3 septembre, tandis que le Soleil se levait sur le Kazakhstan, une capsule Soyouz MS-04 s'est posée près de la ville de Jezqazgan. En provenance de la Station spatiale internationale (ISS), elle ramenait à son bord le commandant de l'expédition 52 Fiodor Iourtchikhine (Roscosmos) et aussi Jack Fischer et Peggy Whitson, tous deux de la Nasa. Cela faisait 288 jours que l'astronaute américaine, dont c'était le troisième séjour dans l'espace, n'avait pas remis les pieds sur Terre. En quasiment 10 mois, elle a parcouru pas moins de 196 millions de kilomètres et réalisé 4.623 orbites !

Au total, la biochimiste, qui s'est adonnée à de multiples expériences scientifiques (les chercheurs qui y participaient sur Terre racontent qu'ils avaient souvent du mal à la suivre), cumule 665 jours à bord de l'ISS. Elle est désormais l'Américaine à avoir effectué le plus long séjour en orbite — elle est n° 8 au classement mondial ; son coéquipier Fiodor Iourtchikhine est juste devant elle avec un peu plus de 672 jours de vol (le n° 1 est Guennadi Padalka avec 878 jours répartis sur cinq séjours) — et la première femme au monde à être restée si longtemps dans l'espace.







Peggy Whitson, 57 ans, est rentrée sur Terre le 3 septembre, au terme d’un séjour de 288 jours dans l’espace. Comme une place s’était libérée pour un vol à bord de la capsule Soyouz, l’astronaute américaine, qui devait revenir en juin, en a profité pour passer quelques semaines de plus à bord de la Station spatiale. © Nasa

Une ninja dans l'espace

Peggy Whitson restera aussi dans les annales pour avoir été la première femme à commander deux fois la Station spatiale et avoir été, à 57 ans, l'astronaute féminin la plus âgée à avoir volé dans l'espace. À travers ses différents séjours, elle a réalisé pas moins de 10 sorties extravéhiculaires. Un autre record féminin.

Soulignant leurs quelque 1.474 jours passés dans l'espace à tous les trois (Peggy Whitson, Fiodor Iourtchikhine et Jack Fischer), l'actuel commandant Randolph Bresnik a salué ces astronautes en déclarant : « Nous vous sommes redevables pour le dévouement suprême à la mission humaine d'exploration ». Il n'a pas tari d'éloges en ce qui concerne Peggy Whitson, qu'il surnomme « la ninja spatiale américaine ».

