Space X teste le noyau central de son lanceur lourd, le Falcon Heavy

Le Falcon Heavy comptera 27 moteurs au culot de son étage principal, formé de trois étages principaux du Falcon 9, dont il sera donc la version lourde. En prévision d'un premier vol à la fin de cet été, SpaceX a réalisé un essai statique du noyau central. À la différence des deux autres étages, déjà utilisés en vol, l'étage central a été modifié pour que les deux autres puissent s'y accoler. D'où ce test, pour s'assurer que ces modifications n'altèrent pas ses performances.

Ce qu'il faut retenir Le Falcon Heavy, d'une performance de 21 tonnes en version non réutilisable, devrait voler cette année, après un développement qui a pris du retard.

Il pourrait être totalement réutilisable.

Ses capacités en feront un concurrent d'Ariane 5 et d'Ariane 6.

Le premier vol du Falcon Heavy, prévu à la fin de cet été, se prépare. Il y a quelques jours, sur son site de McGregor au Texas, SpaceX a réalisé un essai statique du noyau central de l'étage principal de ce futur lanceur lourd. Bien que la société n'ait pas précisé les données techniques de l'essai ni l'analyse des paramètres mesurés, il a été annoncé comme réussi.

L'étage principal du Falcon Heavy utilisera trois étages principaux du Falcon 9 dans une configuration similaire à celle du Delta 4 Heavy de United Launch Alliance. Seul l'étage central sera neuf. Les deux étages situés de part et d'autre du noyau central ont déjà volé lors de précédents lancements de Falcon 9. Initialement, SpaceX souhaitait utiliser trois étages d’occasion, mais les modifications nécessaires à réaliser sur l'étage central, pour accoler les deux étages, étaient trop contraignantes.

Extrait de 19 secondes de l'essai statique du noyau central de l'étage principal du Falcon Heavy. © SpaceX

Une flottille de petits satellites à bord du deuxième Falcon Heavy

Les retards du Falcon Heavy sont imputables aux raisons expliquées dans l'article ci-dessous mais également aux opérations de réparations du pas de tir SLC 40 de Cap Canaveral, endommagé lors de l'explosion au sol d'un lanceur Falcon 9, en septembre 2016. Son indisponibilité contraint SpaceX à utiliser le pas de tir 39A du Centre spatial Kennedy, que la société envisageait d'utiliser pour tester au sol le Falcon Heavy et la version habitée du Falcon 9. Le pas de tir du SLC 40 sera de nouveau en activité d'ici le mois de juin, ce qui permettra la reprise des lancements du Falcon 9 depuis Cap Canaveral tandis que le complexe de lancement 39A sera utilisé pour préparer le premier lancement du Falcon Heavy.

C'est seulement lors de son deuxième lancement que ce lanceur embarquera une charge utile de plusieurs dizaines de satellites, dont le plus petit pèse à peine 1 kg et les plus gros environ 180 kg. Parmi ces satellites, on citera la voile solaire de la Planetary Society, un démonstrateur de carburant vert et la constellation Observing System for Meteorology, Ionosphere and Climate (Cosmic 2). Composée de douze satellites, elle devrait prendre la relève de la constellation Cosmic 1 destinée à la collecte de données de radio-occultation pour l'analyse et la prédiction des ouragans. Autre constellation, les cinq CubeSats Prometheus pour des démonstrations technologiques de transferts de fichier audio, vidéo et de données à l'aide d'un petit terminal vers des stations au sol utilisant des communications par satellites au-delà de l'horizon.

Ce lancement, provisoirement programmé pour la fin de 2017 sera vraisemblablement décalé au printemps 2018.

Le Falcon Heavy de SpaceX, un lanceur lourd qui pourrait devenir totalement réutilisable

Article de Rémy Decourt publié le 05/04/2017

Le lanceur lourd de SpaceX, très en retard sur son calendrier (le premier vol était prévu en 2013), devrait décoller cette année. Il doit permettre à l'entreprise américaine de se porter candidate pour le lancement des satellites les plus lourds de l'U.S. Air Force et de concurrencer Arianespace sur le marché des gros satellites de télécommunications. Ce futur lanceur pourrait également révolutionner le marché s'il devient comme promis, totalement réutilisable...

Quelques jours après le succès du lancement d'un Falcon 9 avec un étage réutilisé, Elon Musk annonce vouloir également récupérer l'étage supérieur du Falcon Heavy. Ce lanceur, en retard sur son calendrier, doit réaliser son premier vol cet été. Un retard qui ne s'explique pas seulement par les deux échecs du Falcon 9.

Elon Musk a concédé que le développement du Falcon Heavy, dont l'étage principal est constitué de trois premiers étages du Falcon 9, a « été une de ces choses qui a d'abord semblé facile ». Mais accoler deux « boosters » à un étage identique, pour un total de 27 moteurs, s'est révélé plus difficile que prévu. Le projet a nécessité une « refonte du noyau central et l'ajout d'une tonne de matériel supplémentaire ». Sans doute faut-il entendre par « une tonne » une expression signifiant simplement une quantité importante. À ces contraintes de développement, brièvement évoquées lors d'un précédent article, SpaceX en ajoute deux autres avec la volonté de récupérer non seulement les 27 moteurs du premier étage mais aussi l'étage supérieur, voire la coiffe du lanceur. Et ce dès le premier vol d'essai.







Trois étages récupérés du Falcon 9. Lors de son premier vol, l'étage principal utilisera deux de ces boosters. Seul l'étage central sera neuf. © SpaceX

Un premier lancement avec 27 moteurs à récupérer

Pour le lancement prévu cet été, Elon Musk a annoncé la couleur : « les boosters latéraux devraient revenir se poser sur la terre ferme tandis que l'étage central, celui qui fonctionnera le plus longtemps lors du vol, ira se poser sur notre barge », située en pleine mer, à plusieurs centaines de kilomètres du rivage. Quant à l'étage supérieur du lanceur, Elon Musk n'a pas précisé comment il comptait le récupérer. Il a néanmoins concédé avec lucidité que « les chances de réussite sont faibles, mais que cela vaut le coup d'essayer ». Au sujet de la coiffe du lanceur, on signalera que lors du lancement du Falcon 9 réutilisé, les deux parties de celle du satellite SES-10 ont été récupérées aves succès, dans l'océan, après une descente sous parachute.

Cette réutilisation possible se paie en masse maximale. Le Falcon Heavy est annoncé avec une performance de plus de 21 tonnes en orbite de transfert géostationnaire mais, dans sa version réutilisable, elle est diminuée d'une bonne moitié. En effet, le lanceur a besoin de carburant pour ramener les trois étages.

Enfin, bien que SpaceX ait signé plusieurs contrats de lancements avec le Falcon Heavy, il volera pour ainsi dire à vide lors de son premier vol. En raison des risques inhérents à tout nouveau lanceur, SpaceX n'a pas souhaité embarquer un satellite ou une charge utile opérationnelle. Ce sera donc une charge factice, vraisemblablement équipée de capteurs, voire de quelque chose dont la perte serait sans conséquence.

