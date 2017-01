L'impression 3D, arme de construction massive pour les lanceurs Ariane, présents et futurs

Publié le 25/01/2017

Dans les moteurs de la future Ariane 6 et, plus encore, dans les programmes à venir, l'impression 3D, ou fabrication additive, commence à s'imposer. Déjà, l’actuel Vulcain 2, en service aujourd'hui, exploite cette technique. Elle réduit considérablement les temps et les coûts de production, et permet de réaliser des pièces à peu près impossibles à construire avec des méthodes classiques. Découvrez ces objets étranges, à embarquer dans les lanceurs du futur.